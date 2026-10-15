«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Швейсариянинг «Лугано» клуби Европа Конференсиялар Лигасида «Срвена Звезда»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов «Лугано» таркибида асосий таркибда майдонга тушиб, 73-дақиқагача ҳаракат қилди.
- «Монако»
- ССКА устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди, «Аякс» эса «Ҳайдук»га 1:2 ҳисобида ютқазди.
Европа Конференциялар Лигаси гуруҳ босқичининг 1-тури шиддатли ва голларга бой беллашувлар билан старт олди. Турнинг марказий учрашувларидан бирида Швейцариянинг «Лугано» клуби Сербиянинг номдор жамоаси «Црвена Звезда»ни қабул қилиб, 3:2 ҳисобида ақлбовар қилмас иродали ғалабага эришди.
Мазкур беллашув ўзбек футболи ихлосмандлари учун алоҳида эътиборга молик бўлди: Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов швейцарияликлар таркибида илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушиб, 73-дақиқагача ишончли ҳаракат қилди.
«Лугано»дан ажойиб камбэк: 89-дақиқадаги пенальти ечими
Ўйин кутилмаган бурилишларга ва ҳақиқий драматизмга бой бўлди:
Биринчи бўлим тенглиги: 25-дақиқада Айети «Лугано»ни олдинга олиб чиққан бўлса, 32-дақиқада Элсник мувозанатни тиклади;
Серблар босими ва жавоб зарбаси: 67-дақиқада Крунич белградликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2). Бироқ 73-дақиқада Беҳруз Каримов ўрнига майдонга тушган Монкада 84-дақиқадаёқ ҳисобни тенглаштирди;
Ғалаба тўпи: Баҳснинг 89-дақиқасида Гргич 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, майдон эгаларига сенсацион 3 очкони тортиқ этди.
«Лугано» — «Црвена Звезда» 3:2
Голлар: Айети (25), Монкада (84), Гргич (89 пенальти) — Элсник (32), Крунич (67).
«Лугано»: фон Баллмос, Пападопулос, Маи, Делкруа (Алиоски, 79), Беҳруз КАРИМОВ (Монкада, 73), Айети, Гргич, Стефан, Чиминяни, Бислими, дос Сантос (Эспиноса, 79).
Ансу Фати гол урди, «Аякс» эса Хорватияда йиқилди
Турнинг қолган учрашувлари ҳам муросасиз кечди:
«Монако» Софияда ғалабани қўлдан чиқармади: Франция клуби Болгариянинг ЦСКА жамоаси устидан 2:1 ҳисобида устун келди. Бруннернинг тезкор голи ҳамда 43-дақиқада Ансу Фати киритган тўп монегаскларга муҳим сафар ғалабасини тақдим этди;
«Аякс»нинг Хорватиядаги қоқилиши: Нидерландия гранди «Ҳайдук» меҳмони бўлиб, 1:2 ҳисобида енгилди. Санянг ва Сотисекнинг аниқ зарбалари мезбонларга кутилмаган ғалаба келтирди.
ЦСКА София — «Монако» 1:2
Голлар: Звартс (76) — Бруннер (3), Фати (43).
«Ҳайдук» — «Аякс» 2:1
Голлар: Санянг (37), Сотисек (55) — Клаассен (53).
Конференциялар Лигасидаги дастлабки тур курашлар қизғин бўлишини, шунингдек, Беҳруз Каримов каби легионерларимиз еврокубокларда муҳим фигурага айланиб бораётганини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…