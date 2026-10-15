«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари

·15·Спорт
«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Швейсариянинг «Лугано» клуби Европа Конференсиялар Лигасида «Срвена Звезда»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов «Лугано» таркибида асосий таркибда майдонга тушиб, 73-дақиқагача ҳаракат қилди.
  • «Монако»
  • ССКА устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди, «Аякс» эса «Ҳайдук»га 1:2 ҳисобида ютқазди.

Европа Конференциялар Лигаси гуруҳ босқичининг 1-тури шиддатли ва голларга бой беллашувлар билан старт олди. Турнинг марказий учрашувларидан бирида Швейцариянинг «Лугано» клуби Сербиянинг номдор жамоаси «Црвена Звезда»ни қабул қилиб, 3:2 ҳисобида ақлбовар қилмас иродали ғалабага эришди.

Мазкур беллашув ўзбек футболи ихлосмандлари учун алоҳида эътиборга молик бўлди: Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов швейцарияликлар таркибида илк дақиқалардан асосий таркибда майдонга тушиб, 73-дақиқагача ишончли ҳаракат қилди.

«Лугано»дан ажойиб камбэк: 89-дақиқадаги пенальти ечими

Ўйин кутилмаган бурилишларга ва ҳақиқий драматизмга бой бўлди:

  • Биринчи бўлим тенглиги: 25-дақиқада Айети «Лугано»ни олдинга олиб чиққан бўлса, 32-дақиқада Элсник мувозанатни тиклади;

  • Серблар босими ва жавоб зарбаси: 67-дақиқада Крунич белградликларни ҳисобда олдинга олиб чиқди (1:2). Бироқ 73-дақиқада Беҳруз Каримов ўрнига майдонга тушган Монкада 84-дақиқадаёқ ҳисобни тенглаштирди;

  • Ғалаба тўпи: Баҳснинг 89-дақиқасида Гргич 11 метрлик жарима зарбасини совуққонлик билан амалга ошириб, майдон эгаларига сенсацион 3 очкони тортиқ этди.

«Лугано» — «Црвена Звезда» 3:2

Голлар: Айети (25), Монкада (84), Гргич (89 пенальти) — Элсник (32), Крунич (67).

  • «Лугано»: фон Баллмос, Пападопулос, Маи, Делкруа (Алиоски, 79), Беҳруз КАРИМОВ (Монкада, 73), Айети, Гргич, Стефан, Чиминяни, Бислими, дос Сантос (Эспиноса, 79).

Ансу Фати гол урди, «Аякс» эса Хорватияда йиқилди

Турнинг қолган учрашувлари ҳам муросасиз кечди:

  • «Монако» Софияда ғалабани қўлдан чиқармади: Франция клуби Болгариянинг ЦСКА жамоаси устидан 2:1 ҳисобида устун келди. Бруннернинг тезкор голи ҳамда 43-дақиқада Ансу Фати киритган тўп монегаскларга муҳим сафар ғалабасини тақдим этди;

  • «Аякс»нинг Хорватиядаги қоқилиши: Нидерландия гранди «Ҳайдук» меҳмони бўлиб, 1:2 ҳисобида енгилди. Санянг ва Сотисекнинг аниқ зарбалари мезбонларга кутилмаган ғалаба келтирди.

ЦСКА София — «Монако» 1:2

Голлар: Звартс (76) — Бруннер (3), Фати (43).

«Ҳайдук» — «Аякс» 2:1

Голлар: Санянг (37), Сотисек (55) — Клаассен (53).

Конференциялар Лигасидаги дастлабки тур курашлар қизғин бўлишини, шунингдек, Беҳруз Каримов каби легионерларимиз еврокубокларда муҳим фигурага айланиб бораётганини кўрсатди.

ЛуганоЦрвена ЗвездаБеҳруз КаримовКонференциялар Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнЛугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнКеча 20:33«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)20 сентябр 22:07Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)17 сентябр 20:02Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер13 сентябр 00:555000 доллардан: Беҳруз Каримов Европага жўнаш олдидан мураббийларини тақдирлади5000 доллардан: Беҳруз Каримов Европага жўнаш олдидан мураббийларини тақдирлади21 август 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия