Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?

·110·Спорт
Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов Европа майдонларидаги расмий дебютини ўтказиб, "Срвена Звезда"га қарши ўйинда 7,0 балл билан баҳоланди.
  • "Лугано" ўз майдонида сербиялик грандни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, Конференсиялар Лигаси гуруҳ босқичини ғалаба билан бошлади.
  • Каримов учрашувни бошланғич таркибда ўтказиб, 73-дақиқада алмаштирилди.

Швейцариянинг «Лугано» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов Европа майдонларидаги расмий дебютини ўтказди. УЕФА Конференциялар Лигаси гуруҳ босқичининг 1-турида Сербиянинг номдор гранди «Црвена Звезда»га қарши кечган драматик тўқнашув якунларига кўра, ҳамюртимизнинг ҳаракатлари халқаро таҳлилчилар томонидан ижобий баҳоланди.

Швейцария клуби ўз майдонида кечган беллашувда 3:2 ҳисобида иродали тарзда ғалаба қозониб, гуруҳ босқичини ёрқин бошлаб олди.

Flashscore баҳолари: Каримов жамоада ишончли ҳаракат қилди

Беҳруз Каримов учрашувни бошланғич таркибда бошлаб, 73-дақиқада захирага олингунига қадар фаол тўп сурди:

  • Ҳимоячимизнинг кўрсаткичи: Халқаро статистик платформа Flashscore ўзбекистонлик ҳимоячининг ўйинини 7,0 балл билан баҳолади. Бу еврокубоклардаги дебют баҳс учун жуда мустаҳкам ва ишончли натижа ҳисобланади;

  • Энг яхши ўйинчилар: «Лугано» сафида энг юқори балларга Дерек Монкада (7,8) ва Альбиан Айети (7,8) лойиқ кўрилди, пенальти муаллифи Анто Гргич эса 7,5 балл қайд этди;

  • Энг паст баҳолар: Майдон эгалари таркибида энг паст кўрсаткич Даниэл Дос Сантос (6,2) ҳамда дарвозабон Давид фон Балльмоос (6,4) ҳисобига тўғри келди.

Драматик финал ва 90-дақиқадаги пенальти ечими

Учрашув томошабинлар учун ҳақиқий триллер тақдим этди. Баҳс якунига яқин «Лугано» босимни кучайтириб, 90-дақиқада Анто Гргичнинг 11 метрлик нуқтадан берган аниқ зарбаси эвазига 3:2 ҳисобида ғалаба тўпини киритди ва ўз ғалабасини мустаҳкамлади.

Навбатдаги синов: Рақиб — Испаниянинг «Хетафе» жамоаси

«Лугано» ва Беҳруз Каримов учун Европа майдонларидаги жиддий имтиҳонлар энди бошланади:

  • Рақиб ва мусобақа: УЕФА Конференциялар Лигаси, 2-тур баҳси;

  • Ўйин куни: 22 октябрь;

  • Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 21:45;

  • Локация: Испания, сафар учрашуви.

Ла Лига вакили «Хетафе»га қарши сафар баҳси ўзбекистонлик иқтидорли футболчи учун Европа даражасида яна бир бор ўз салоҳиятини намойиш этиш учун муҳим имконият бўлади.

Беҳруз КаримовЛуганоУЕФА Конференциялар ЛигасиЦрвена Звезда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалариКеча 23:59Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнЛугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнКеча 20:33«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади22 сентябр 06:40«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)«Лугано»дан сафарда 4:0 ва Каримовдан ассист: Швейцария пешқадами тўхтамаяпти (видео)20 сентябр 22:07Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)Беҳруз Каримов дебют голини урди:«Лугано» рақибини 4:1 ҳисобида тор-мор этди (видео)17 сентябр 20:02Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллер13 сентябр 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...