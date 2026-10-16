Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов Европа майдонларидаги расмий дебютини ўтказиб, "Срвена Звезда"га қарши ўйинда 7,0 балл билан баҳоланди.
- "Лугано" ўз майдонида сербиялик грандни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, Конференсиялар Лигаси гуруҳ босқичини ғалаба билан бошлади.
- Каримов учрашувни бошланғич таркибда ўтказиб, 73-дақиқада алмаштирилди.
Швейцариянинг «Лугано» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Беҳруз Каримов Европа майдонларидаги расмий дебютини ўтказди. УЕФА Конференциялар Лигаси гуруҳ босқичининг 1-турида Сербиянинг номдор гранди «Црвена Звезда»га қарши кечган драматик тўқнашув якунларига кўра, ҳамюртимизнинг ҳаракатлари халқаро таҳлилчилар томонидан ижобий баҳоланди.
Швейцария клуби ўз майдонида кечган беллашувда 3:2 ҳисобида иродали тарзда ғалаба қозониб, гуруҳ босқичини ёрқин бошлаб олди.
Flashscore баҳолари: Каримов жамоада ишончли ҳаракат қилди
Беҳруз Каримов учрашувни бошланғич таркибда бошлаб, 73-дақиқада захирага олингунига қадар фаол тўп сурди:
Ҳимоячимизнинг кўрсаткичи: Халқаро статистик платформа Flashscore ўзбекистонлик ҳимоячининг ўйинини 7,0 балл билан баҳолади. Бу еврокубоклардаги дебют баҳс учун жуда мустаҳкам ва ишончли натижа ҳисобланади;
Энг яхши ўйинчилар: «Лугано» сафида энг юқори балларга Дерек Монкада (7,8) ва Альбиан Айети (7,8) лойиқ кўрилди, пенальти муаллифи Анто Гргич эса 7,5 балл қайд этди;
Энг паст баҳолар: Майдон эгалари таркибида энг паст кўрсаткич Даниэл Дос Сантос (6,2) ҳамда дарвозабон Давид фон Балльмоос (6,4) ҳисобига тўғри келди.
Драматик финал ва 90-дақиқадаги пенальти ечими
Учрашув томошабинлар учун ҳақиқий триллер тақдим этди. Баҳс якунига яқин «Лугано» босимни кучайтириб, 90-дақиқада Анто Гргичнинг 11 метрлик нуқтадан берган аниқ зарбаси эвазига 3:2 ҳисобида ғалаба тўпини киритди ва ўз ғалабасини мустаҳкамлади.
Навбатдаги синов: Рақиб — Испаниянинг «Хетафе» жамоаси
«Лугано» ва Беҳруз Каримов учун Европа майдонларидаги жиддий имтиҳонлар энди бошланади:
Рақиб ва мусобақа: УЕФА Конференциялар Лигаси, 2-тур баҳси;
Ўйин куни: 22 октябрь;
Бошланиш вақти: Тошкент вақти билан соат 21:45;
Локация: Испания, сафар учрашуви.
Ла Лига вакили «Хетафе»га қарши сафар баҳси ўзбекистонлик иқтидорли футболчи учун Европа даражасида яна бир бор ўз салоҳиятини намойиш этиш учун муҳим имконият бўлади.
Изоҳлар 0
…