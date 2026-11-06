ФК Копенгаген — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ФК Копенгаген — Иберия 1999 учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ФК Копенгаген бошланғич таркиби: 1. Рамай Д., 20. Сузуки Ж., 4. Соренсен А., 15. Лопес М., 33. Краль А., 10. Эльюнусси М., 27. Дилейни Т. (капитан), 28. Немет Х., 7. Карризо М., 39. Дадасон В., 44. Вианней Нджи Г.

ФК Копенгаген захирадагилари: 51. Бреум-Харилд Т., 36. Клем У., 14. Корнелиус А., 13. Уэскас Р., 21. Мадсен М., 6. Маркграф А., 24. Мелинг Б., 18. Майри К., 45. Олсен Г., 16. Роберт, 31. Рунарссон Р. А.

ФК Копенгаген бош мураббийи: Свенссон Б.

Иберия 1999 бошланғич таркиби: 31. Макаридзе Г., 40. Кобуладзе Г., 25. Амисулашвили А., 4. Селимович В., 5. Джинжолава Ж. (капитан), 8. Кардава Б., 6. Дадиани Н., 33. Тибуэ Ж., 10. Начкебиа З., 9. Дзагания А., 19. Сихарулашвили Н.

Иберия 1999 захирадагилари: 14. Алхассан И., 30. Бочоришвили Н., 3. Чанчар П., 29. Чихрадзе Л., 17. Энде С., 23. Кулиев Э., 16. Куртанидзе Р., 27. Куция Г., 7. Кварцхава Д., 18. Лукас Кафе, 1. Мегрелишвили Т.

Иберия 1999 бош мураббийи: Коргалидзе Л.