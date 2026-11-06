Твенте — Пафос: таркиблар ва жонли матн

·29·Спорт
Твенте — Пафос: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Твенте — Пафос учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Твенте бошланғич таркиби: 16. Дроммел Ж., 28. ван Роой Б., 3. Проппер Р. (капитан), 4. Нийстад Р., 29. Аделгаард А., 6. Зерруки Р., 8. Вейдманн Д., 11. Ротс Д., 10. Таха Й., 27. Оржасетер С., 9. Вегхорст В.

Твенте захирадагилари: 18. Бавуа Ж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Ж., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегоор оф Хесселинк Л.

Твенте бош мураббийи: ван ден Бром Ж.

Пафос бошланғич таркиби: 99. Маецки Р., 7. Бруно, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луиз (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррейя Дж., 50. Брито А., 26. Шуньич И., 30. Драгомир В., 12. Сема К., 18. Леле.

Пафос захирадагилари: 33. Андерсон Силва, 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петроу П., 8. Кина Д.

Пафос бош мураббийи: Са Пинто Р.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
29
Ваут Вегхорст (Твенте) узатилган тўпни дарвозага йўллашга уринди, аммо унинг жарима майдончаси яқинидан дарвоза тўри томон йўллаган хавфли бош зарбасини Радослав Маецки ажойиб сейв билан қайтарди.
28
Дауда Вейдман (Твенте) бурчак зарбасидан сўнг хавфли узатмани амалга оширди, аммо жамоадошларидан ҳеч бири ҳимоячилардан баландроқ сакрай олмади.
28
Сондре Оржасетер (Твенте) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Бош ҳакам ва унинг ёрдамчиси бурчак зарбасини белгилашди. Твенте рақиб дарвозаси олдида хавфли вазият яратиш имкониятига эга бўлади.
25
Юнес Таха (Твенте) жарима зарбасини амалга оширди, аммо тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди. Зарба кучли бўлди, лекин аниқлик етишмади.
24
Николас Иоанну (Пафос) рақибини йиқитди. Михал Оценас вазиятни аниқ кўриб турди ва ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди. Твенте жарима зарбасини амалга оширади.
22
Узун узатма Рамиз Зеррукини (Твенте) топди ва у узоқ масофадан дарвозабонни синаб кўришга қарор қилди. Зарба дарвозанинг маркази томон йўналди, аммо Радослав Маецки яхши реакция кўрсатиб, тўпни қайтарди.
22
Барт ван Рой (Твенте) жарима майдончаси ичига Ваут Вегхорст томон аниқ узатма берди, аммо ҳужумчи тўпга ета олмади.
19
Дауда Вейдман (Твенте) бурчак зарбасидан тўпни марказга узатди, аммо ҳимоячилар уни тўсиб қолишди.
18
Жарима зарбасини Дауда Вайдман (Твенте) амалга оширди, аммо тўп қайтарилди. Твенте рақибни бурчак зарбаси беришга мажбур қилди.
18
Ҳакам Михал Оценаш Иван Шуньич (Пафос) томонидан амалга оширилган қўполликни кўрди ва иккиланмай ҳуштагини чалди. Твенте фойдасига жарима зарбаси белгиланди.
17
Ҳозирги вақтда тўпга эгалик қилиш кўрсаткичи 78:22 ни ташкил этмоқда.
15
Рууд Нийстад (Твенте) бурчак зарбасидан сўнг тўпни эгаллаб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни қайтариб қолди.
15
Сондре Оржасетер (Твенте) бурчак зарбасини қисқа пас билан ўйинга киритди.
15
Сондре Оржасетер (Твенте) жарима майдони ташқарисидан шеригига пас беришга уринди, аммо рақиб ҳимоячилари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, ҳужумни бартараф этишди. Ён ҳакам бурчак байроғини кўрсатди, Твенте бурчак зарбасини амалга оширади.
14
Давид Луис (Пафос) ўйинни давом эттиришга қодир.
12
Ўйин ҳозирча тўхтатилди, Давид Луис (Пафос) жароҳат олди ва майдонга шифокорлар кириб келиши керак.
11
Ваут Вегхорст (Твенте) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвозабон билан бирга-бир вазиятда тўпни дарвозанинг ўнг бурчагига қараб йўллади. Бироқ Радослав Маецки ҳушёрликни йўқотмади ва ажойиб сакраш билан голнинг олдини олди.
9
Аске Аделгаард тепага қаради ва бўш ҳудудда Сондре Оржасаетерни (Твенте) топди. У вақтни бой бермай, узоқ масофадан дарвозабонни синаб кўришга қарор қилди, аммо зарба чап устун ёнидан ўтиб кетди.
8
Жоау Коррейя (Пафос) жуда яқин келди! У жарима майдончаси чизиғи яқинида тўпни қабул қилиб олди ва зарба берди, аммо тўп ўнг устун ёнидан бир неча дюйм фарқ билан ўтиб кетди.
5
Барт ван Рой (Твенте) тўпни марказга узатди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни хавфли ҳудуддан узоқлаштирди.
5
Барт ван Рой (Твенте) аутдан тўпни жарима майдончаси ичига чуқур узатиш қобилиятига эга ва бу унинг жамоаси учун жуда хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин.
4
Твенте футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар рақиб ҳимоясида бўшлиқлар пайдо бўлишини кутишмоқда.
2
Влад Драгомир (Пафос) дарвоза томон зарба бериш имкониятига эга бўлди, узоқ масофадан ўнг устун томон кучли зарба йўллади ва Жоэл Дроммелни яхши сейв кўрсатишга мажбур қилди.
2
Кен Сема (Пафос) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ҳимоячиси уни тўхтатиб қолгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
1
Биринчи бўлим бошланди.
01:03
Ўйинни Пафос бошлаб беради.
01:00
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
01:00
Бугунги ўйинни бошқариб бориш Михал Оценасга ишониб топширилди.
01:00
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
01:00
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
ТвентеПафосКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:16Аталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матнАталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Линкольн Ред Импс — Твенте: таркиблар ва жонли матнЛинкольн Ред Импс — Твенте: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:26Твенте — Тун: таркиблар ва жонли матнТвенте — Тун: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48ЕКЛда голлар шоуси: Дастлабки ўйинларнинг тўлиқ шарҳи ва ҳисобларЕКЛда голлар шоуси: Дастлабки ўйинларнинг тўлиқ шарҳи ва ҳисоблар7 август 09:21Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқда17 июл 18:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози