Твенте — Пафос: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Твенте — Пафос учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Твенте бошланғич таркиби: 16. Дроммел Ж., 28. ван Роой Б., 3. Проппер Р. (капитан), 4. Нийстад Р., 29. Аделгаард А., 6. Зерруки Р., 8. Вейдманн Д., 11. Ротс Д., 10. Таха Й., 27. Оржасетер С., 9. Вегхорст В.
Твенте захирадагилари: 18. Бавуа Ж., 31. Герритсен Й., 14. Хлинссон К., 24. Куровски К., 39. Мейлинк Ж., 26. Нагель Б., 22. Пасвеер Р., 7. Пьяца М., 2. Росяк М., 20. ван ден Белт Т., 25. Веннегоор оф Хесселинк Л.
Твенте бош мураббийи: ван ден Бром Ж.
Пафос бошланғич таркиби: 99. Маецки Р., 7. Бруно, 3. Ммаэ С., 4. Давид Луиз (капитан), 14. Иоанну Н., 77. Коррейя Дж., 50. Брито А., 26. Шуньич И., 30. Драгомир В., 12. Сема К., 18. Леле.
Пафос захирадагилари: 33. Андерсон Силва, 60. Эфзона К., 6. Гуга, 72. Иоанну К., 61. Каис М., 42. Майкл Дж., 71. Папастилиану М., 82. Петроу П., 8. Кина Д.
Пафос бош мураббийи: Са Пинто Р.
Изоҳлар 0
…