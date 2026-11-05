Црвена звезда — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Црвена звезда — Интер Эскальдес учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Црвена звезда бошланғич таркиби: 1. Матеус, 60. Гаштаров М., 13. Велькович М., 3. Накаяма Ю., 75. Лоизу Л., 20. Хандель Т., 33. Крунич Р., 19. Ким Е-гон, 21. Элшник Т., 22. Костов В., 10. Катай А. (капитан).
Црвена звезда захирадагилари: 15. Абу Фани М., 7. Арнаутович М., 6. Бажо М., 8. Балов К., 14. Букари О., 70. Чам М., 9. Дьенг Б., 77. Гутеша И., 4. Иванич М., 37. Лучич В., 32. Лукассен Д., 30. Тебо Ученна Ф.
Црвена звезда бош мураббийи: Риера А.
Интер Эскальдес бошланғич таркиби: 13. Диас Ж., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Ж., 8. Давид Лопес, 6. Алонсо В., 19. Модрич, 11. Берланга Д., 9. Шуаиб Ф., 31. Суле.
Интер Эскальдес захирадагилари: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 44. Преладо А., 21. Родригес М.
Интер Эскальдес бош мураббийи: Ортис Ф.
Изоҳлар 0
…