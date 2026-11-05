Црвена звезда — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн

·5·Спорт
Црвена звезда — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Црвена звезда — Интер Эскальдес учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Црвена звезда бошланғич таркиби: 1. Матеус, 60. Гаштаров М., 13. Велькович М., 3. Накаяма Ю., 75. Лоизу Л., 20. Хандель Т., 33. Крунич Р., 19. Ким Е-гон, 21. Элшник Т., 22. Костов В., 10. Катай А. (капитан).

Црвена звезда захирадагилари: 15. Абу Фани М., 7. Арнаутович М., 6. Бажо М., 8. Балов К., 14. Букари О., 70. Чам М., 9. Дьенг Б., 77. Гутеша И., 4. Иванич М., 37. Лучич В., 32. Лукассен Д., 30. Тебо Ученна Ф.

Црвена звезда бош мураббийи: Риера А.

Интер Эскальдес бошланғич таркиби: 13. Диас Ж., 24. Почеттино М., 4. Санчес А. (капитан), 2. Эрнандес А. Х., 3. Торрес Ж., 8. Давид Лопес, 6. Алонсо В., 19. Модрич, 11. Берланга Д., 9. Шуаиб Ф., 31. Суле.

Интер Эскальдес захирадагилари: 70. Арельяно Б., 7. Камара Ж., 23. Диаби Л., 1. Фрейшанет П., 99. Херманн Р., 18. Лафарж Р., 44. Преладо А., 21. Родригес М.

Интер Эскальдес бош мураббийи: Ортис Ф.

Црвена звездаИнтер ЭскальдесКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матнИнтер Эскальдес — Унив. Крайова: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:01Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнМялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:35Црвена звезда — ФК Копенгаген: таркиблар ва жонли матнЦрвена звезда — ФК Копенгаген: таркиблар ва жонли матн22 октябр 20:54Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матнЛугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?Беҳруз Каримовнинг еврокубокдаги илк ўйинига қандай баҳо берилди?16 октябр 07:00«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари«Лугано» «Црвена Звезда»ни ўз майдонида таслим этди — ЕКЛ 1-турнинг асосий натижалари15 октябр 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози