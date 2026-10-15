Лугано — Црвена звезда: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Лугано — Црвена звезда учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лугано бошланғич таркиби: 16. фон Баллмоос Д., 9. Аети Ал., 25. Бислими У., 21. Чиминьяни Й., 3. Делкруа Х., 27. Дос Сантос Д., 8. Гргич А., 2. Каримов Б., 17. Май Л., 6. Пападопулос А., 11. Штеффен Р. (капитан).

Лугано захирадагилари: 7. Алиоски Э., 91. Беренс К., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 4. Келвин Д., 14. Кендуси А., 26. Маркес М., 99. Мина Д., 30. Монкада Д., 24. Пилстром Э.

Лугано бош мураббийи: Крочи-Торти М.

Црвена звезда бошланғич таркиби: 1. Матеус, 9. Дьенг Б., 21. Элшник Т., 60. Гаштаров М., 45. Гудель С., 20. Хандель Т., 22. Костов В., 33. Крунич Р. (капитан), 37. Лучич В., 3. Накаяма Ю., 23. Ристич М.

Црвена звезда захирадагилари: 7. Арнаутович М., 6. Бажо М., 8. Балов К., 70. Чам М., 77. Гутеша И., 19. Ким Е-гон, 50. Раданович С., 55. Сарич Д., 27. Стрика М., 30. Тебо Ученна Ф., 13. Велькович М.

Црвена звезда бош мураббийи: Риера А.