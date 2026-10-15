ФК Копенгаген — Брага: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги ФК Копенгаген — Брага учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ФК Копенгаген бошланғич таркиби: 1. Рамай Д., 2. Беймо Ф., 36. Клем У., 39. Дадасон В., 10. Эльюнусси М. (капитан), 33. Краль А., 6. Маркграф А., 12. Масеко Т., 24. Мелинг Б., 16. Роберт, 20. Сузуки Ж.
ФК Копенгаген захирадагилари: 51. Бреум-Харилд Т., 7. Карризо М., 14. Корнелиус А., 27. Дилейни Т., 13. Уэскас Р., 15. Лопес М., 34. Наснас М., 28. Немет Х., 45. Олсен Г., 31. Рунарссон Р. А., 4. Соренсен А., 44. Вианней Нджи Г.
ФК Копенгаген бош мураббийи: Свенссон Б.
Брага бошланғич таркиби: 31. Бернардо, 26. Аррей-Мби Б., 29. Горби, 21. Орта Р. (капитан), 23. Хусейнбашич Д., 14. Лагербильке Г., 8. Моутинью Ж., 22. Серхио Барсия, 34. Тикназ Д. Э., 7. Травассос, 19. Винд Й.
Брага захирадагилари: 44. Байрами А., 37. Баришич А., 20. Доржелес М., 11. Габриэль Силва, 2. Гомес В., 16. Маркес Т., 17. Милошевич Й., 9. Наварро Ф., 50. Родригес Д., 12. Са Т., 10. Виктор П., 6. Витор Карвальо.
Брага бош мураббийи: Висенс С.
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