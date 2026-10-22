Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди

·41·Спорт
Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалиялик футболчи Криштиану Роналду фаолияти давомида 2 миллиард доллардан ортиқ даромад топган спорт тарихидаги илк футболчига айланди.
  • Форбес нашри маълумотларига кўра, 41 ёшли ҳужумчининг 2026/2027 йилги мавсумдаги умумий тушуми 300 миллион долларни ташкил этиб, у дунёнинг энг кўп маош олувчи футболчилари рўйхатида етакчилик қилмоқда.

Португалия миллий терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби юлдузи Криштиану Роналду жаҳон спортида янги молиявий чўққини забт этди.

АҚШнинг нуфузли Forbes нашри ҳисоб-китобларига кўра, 41 ёшли афсонавий ҳужумчи бутун фаолияти давомида топган умумий даромади 2 миллиард доллардан ошган спорт тарихидаги илк футболчи сифатида расман қайд этилди. У нафақат майдондаги натижалари, балки йирик бизнес империяси билан ҳам рекордларни янгилашда давом этмоқда.

Бир мавсумда 300 миллион доллар: Роналдунинг даромади нималардан иборат?

Криштиану дунёнинг энг кўп маош олувчи футболчилари рўйхатида яккапешқадамликни мустаҳкам сақлаб турибди. Унинг 2026/2027 йилги мавсумдаги умумий тушуми 300 миллион долларга баҳоланмоқда:

  • Клубдаги маош ва бонуслар: 250 миллион доллар — «Ан-Наср» сафидаги ўйинлари учун тўланадиган кафолатланган маблағ;

  • Тижорат ва реклама шартномалари: 50 миллион доллар — шахсий бренди (CR7), йирик глобал ҳомийлик битимлари ва тадбиркорлик фаолияти орқали топиладиган даромад.

Рўйхатда Роналдунинг асосий таъқибчиси бўлган Лионель Месси ундан икки баробардан кўпроқ ортда қолмоқда (145 миллион доллар), кучли учликни эса 100 миллион доллар кўрсаткич билан Килиан Мбаппе якунлаб турибди.

Forbes талқини: Энг кўп даромад топувчи ТОП-10 футболчи

Рейтингдаги барча 10 нафар тўпурарнинг умумий йиллик даромади қарийб 942 миллион долларни ташкил этмоқда (солиқлар ва агентлик тўловлари чегирилмасидан олдин):

  • Криштиану Роналду («Ан-Наср») — $300 млн

  • Лионель Месси («Интер Майами») — $145 млн

  • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — $100 млн

  • Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») — $85 млн

  • Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — $76 млн

  • Ламин Ямал («Барселона») — $55 млн

  • Садио Мане («Ан-Наср») — $54 млн

  • Жуд Беллингем («Реал Мадрид») — $45 млн

  • Харри Кейн («Бавария») — $42 млн

  • Муҳаммад Салоҳ («Ливерпуль») — $40 млн

Рўйхатдан кўриниб турибдики, 40 ёшдан ошган бўлишига қарамай, Роналду ҳам спорт, ҳам молиявий жиҳатдан ёш авлод вакиллари учун ҳамон етиб бўлмас кўрсаткичларни намойиш этмоқда.

Криштиану РоналдуАн-НасрForbesФутболчилар даромади
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирдиРоналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди13 октябр 07:05“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди12 октябр 21:58Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?7 октябр 22:176 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин6 ойгача четлатиш ва жарима: Роналду термани ташлаб кетгани учун жазоланиши мумкин1 октябр 11:57Жоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтдиЖоау Феликс Криштиану Роналдуга тарихий гол узатмасини беришни исташини айтди27 сентябр 22:12Криштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилдиКриштиану Роналду танқидарга эътибор бермай, 1000-голини нишонлашни мақсад қилди24 сентябр 09:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди