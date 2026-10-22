Футбол тарихидаги мутлақ рекорд: Роналдунинг даромади 2 миллиард доллардан ошди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалиялик футболчи Криштиану Роналду фаолияти давомида 2 миллиард доллардан ортиқ даромад топган спорт тарихидаги илк футболчига айланди.
- Форбес нашри маълумотларига кўра, 41 ёшли ҳужумчининг 2026/2027 йилги мавсумдаги умумий тушуми 300 миллион долларни ташкил этиб, у дунёнинг энг кўп маош олувчи футболчилари рўйхатида етакчилик қилмоқда.
Португалия миллий терма жамоаси ва Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби юлдузи Криштиану Роналду жаҳон спортида янги молиявий чўққини забт этди.
АҚШнинг нуфузли Forbes нашри ҳисоб-китобларига кўра, 41 ёшли афсонавий ҳужумчи бутун фаолияти давомида топган умумий даромади 2 миллиард доллардан ошган спорт тарихидаги илк футболчи сифатида расман қайд этилди. У нафақат майдондаги натижалари, балки йирик бизнес империяси билан ҳам рекордларни янгилашда давом этмоқда.
Бир мавсумда 300 миллион доллар: Роналдунинг даромади нималардан иборат?
Криштиану дунёнинг энг кўп маош олувчи футболчилари рўйхатида яккапешқадамликни мустаҳкам сақлаб турибди. Унинг 2026/2027 йилги мавсумдаги умумий тушуми 300 миллион долларга баҳоланмоқда:
Клубдаги маош ва бонуслар: 250 миллион доллар — «Ан-Наср» сафидаги ўйинлари учун тўланадиган кафолатланган маблағ;
Тижорат ва реклама шартномалари: 50 миллион доллар — шахсий бренди (CR7), йирик глобал ҳомийлик битимлари ва тадбиркорлик фаолияти орқали топиладиган даромад.
Рўйхатда Роналдунинг асосий таъқибчиси бўлган Лионель Месси ундан икки баробардан кўпроқ ортда қолмоқда (145 миллион доллар), кучли учликни эса 100 миллион доллар кўрсаткич билан Килиан Мбаппе якунлаб турибди.
Forbes талқини: Энг кўп даромад топувчи ТОП-10 футболчи
Рейтингдаги барча 10 нафар тўпурарнинг умумий йиллик даромади қарийб 942 миллион долларни ташкил этмоқда (солиқлар ва агентлик тўловлари чегирилмасидан олдин):
Криштиану Роналду («Ан-Наср») — $300 млн
Лионель Месси («Интер Майами») — $145 млн
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — $100 млн
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити») — $85 млн
Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — $76 млн
Ламин Ямал («Барселона») — $55 млн
Садио Мане («Ан-Наср») — $54 млн
Жуд Беллингем («Реал Мадрид») — $45 млн
Харри Кейн («Бавария») — $42 млн
Муҳаммад Салоҳ («Ливерпуль») — $40 млн
Рўйхатдан кўриниб турибдики, 40 ёшдан ошган бўлишига қарамай, Роналду ҳам спорт, ҳам молиявий жиҳатдан ёш авлод вакиллари учун ҳамон етиб бўлмас кўрсаткичларни намойиш этмоқда.
Изоҳлар 0
…