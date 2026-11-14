Руди Гарсия Криштиану Роналду билан ишлаш қандай эканини айтди: «У ҳақиқий профессионал»

1 дақиқа ўқиш43
Руди Гарсия Криштиану Роналду билан ишлаш қандай эканини айтди: «У ҳақиқий профессионал»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ан-Наср» клубининг собиқ бош мураббийи Руди Гарсия Криштиану Роналдуни ўта масъулиятли ва ҳақиқий профессионал футболчи сифатида таърифлади.
  • Мураббийнинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз машғулотларга биринчи бўлиб келиб, энг охирида кетган ҳамда ўз муносабати билан ёш ўйинчиларга ўрнак бўлган.

«Ан-Наср» клубининг собиқ бош мураббийи Руди Гарсия машҳур ҳужумчи Криштиану Роналду билан Саудия Арабистонида бирга ишлаган даври ҳақидаги ўз таассуротлари ва қизиқарли хотиралари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз билан фаолият юритиш нақадар осон ва айни пайтда масъулиятли бўлган.

«У машғулотларга биринчи келиб, энг охирида кетарди»

The Athletic нашри келтирган маълумотларга кўра, Руди Гарсия Роналдунинг футболга бўлган чексиз муҳаббати ва профессионаллигини юқори баҳолаган. Мураббийнинг таъкидлашича, Криштиану ўз муносабати билан жамоадаги бошқа ёш футболчиларга ҳам доим ўрнак бўлган.

«У билан ишлаш жуда осон эди, чунки у ажойиб футболчи ва буни ҳамма билади. Шу билан бирга, у жуда яхши инсон ва ҳақиқий профессионал ҳамдир. Унинг ҳиссиётларини кўрганингизда, футбол билан яшашини тушунасиз», — деди Гарсия.

Шунингдек, собиқ мураббий Роналдунинг машғулотлардаги ўта жиддий ёндашувини алоҳида эслаб ўтди:

«Бунинг ўзим ҳам гувоҳи бўлганман. У машғулотларга биринчи бўлиб келар, энг охирида кетарди. Ҳатто машғулотлардаги кичик мусобақалардаги ғалабаларни ҳам худди Чемпионлар лигасида зафар қучгандек нишонлар, машҳур голдан кейинги ҳаракатини такрорларди».

Мураббий ва футболчи фаолияти

Тафсилотлар

Руди Гарсиянинг «Ан-Наср»даги даври

2022 йил июнь — 2023 йил апрель

Криштиану Роналдунинг клуби

2023 йил бошидан буён «Ан-Наср» сафида

Асосий фазилати

Юқори профессионаллик, етакчилик ва тинимсиз меҳнат

Машғулотдаги муҳити

Кичик ўйинлардаги ғалабаларни ҳам катта иштиёқ билан нишонлаш

Мураббий ва юлдуз ўртасидаги ҳамкорлик тарихи

Эслатиб ўтамиз, айнан Руди Гарсия бошқаруви даврида Саудия Арабистони клуби Криштиану Роналду билан шартнома имзолаган эди. Гарчи мураббий 2023 йилнинг апрель ойида клубни тарк этган бўлса-да, у португалиялик ҳужумчи ҳақида ҳамиша илиқ фикрлар билдириб келади. Роналду эса бугунги кунга қадар «Ан-Наср» сафида ўз рекордларини янгилашда давом этмоқда.

Сизнингча, 41 ёшни қаршилаганига қарамай ҳамон юқори спорт формасини сақлаб қолган Криштиану Роналдунинг асосий сири нимада? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари