Руди Гарсия Криштиану Роналду билан ишлаш қандай эканини айтди: «У ҳақиқий профессионал»
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ан-Наср» клубининг собиқ бош мураббийи Руди Гарсия Криштиану Роналдуни ўта масъулиятли ва ҳақиқий профессионал футболчи сифатида таърифлади.
- Мураббийнинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз машғулотларга биринчи бўлиб келиб, энг охирида кетган ҳамда ўз муносабати билан ёш ўйинчиларга ўрнак бўлган.
«Ан-Наср» клубининг собиқ бош мураббийи Руди Гарсия машҳур ҳужумчи Криштиану Роналду билан Саудия Арабистонида бирга ишлаган даври ҳақидаги ўз таассуротлари ва қизиқарли хотиралари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз билан фаолият юритиш нақадар осон ва айни пайтда масъулиятли бўлган.
«У машғулотларга биринчи келиб, энг охирида кетарди»
The Athletic нашри келтирган маълумотларга кўра, Руди Гарсия Роналдунинг футболга бўлган чексиз муҳаббати ва профессионаллигини юқори баҳолаган. Мураббийнинг таъкидлашича, Криштиану ўз муносабати билан жамоадаги бошқа ёш футболчиларга ҳам доим ўрнак бўлган.
«У билан ишлаш жуда осон эди, чунки у ажойиб футболчи ва буни ҳамма билади. Шу билан бирга, у жуда яхши инсон ва ҳақиқий профессионал ҳамдир. Унинг ҳиссиётларини кўрганингизда, футбол билан яшашини тушунасиз», — деди Гарсия.
Шунингдек, собиқ мураббий Роналдунинг машғулотлардаги ўта жиддий ёндашувини алоҳида эслаб ўтди:
«Бунинг ўзим ҳам гувоҳи бўлганман. У машғулотларга биринчи бўлиб келар, энг охирида кетарди. Ҳатто машғулотлардаги кичик мусобақалардаги ғалабаларни ҳам худди Чемпионлар лигасида зафар қучгандек нишонлар, машҳур голдан кейинги ҳаракатини такрорларди».
Мураббий ва футболчи фаолияти
Тафсилотлар
Руди Гарсиянинг «Ан-Наср»даги даври
2022 йил июнь — 2023 йил апрель
Криштиану Роналдунинг клуби
2023 йил бошидан буён «Ан-Наср» сафида
Асосий фазилати
Юқори профессионаллик, етакчилик ва тинимсиз меҳнат
Машғулотдаги муҳити
Кичик ўйинлардаги ғалабаларни ҳам катта иштиёқ билан нишонлаш
Мураббий ва юлдуз ўртасидаги ҳамкорлик тарихи
Эслатиб ўтамиз, айнан Руди Гарсия бошқаруви даврида Саудия Арабистони клуби Криштиану Роналду билан шартнома имзолаган эди. Гарчи мураббий 2023 йилнинг апрель ойида клубни тарк этган бўлса-да, у португалиялик ҳужумчи ҳақида ҳамиша илиқ фикрлар билдириб келади. Роналду эса бугунги кунга қадар «Ан-Наср» сафида ўз рекордларини янгилашда давом этмоқда.
Сизнингча, 41 ёшни қаршилаганига қарамай ҳамон юқори спорт формасини сақлаб қолган Криштиану Роналдунинг асосий сири нимада? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…