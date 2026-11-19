Криштиану Роналдунинг кетиши Португалияга 85 миллион евро зарар келтириши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналдунинг Португалия миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаши мамлакат футбол федерациясига 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар 85 миллион евро миқдорида молиявий зарар келтириши мумкин.
- Футбол агенти Мигел Алфонсонинг таъкидлашича, юлдуз футболчининг кетиши нафақат молиявий йўқотишларга, балки жамоада муносиб етакчининг етишмаслигига ҳам сабаб бўлмоқда.
Криштиану Роналду Португалия миллий жамоасидаги фаолиятини якунлаганидан кейин мамлакат футболида нафақат етакчилик, балки молиявий муаммолар ҳам юзага келгани айтилмоқда. Португалиялик футбол агенти Мигел Алфонсонинг таъкидлашича, юлдуз футболчининг кетиши 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар федерацияга тахминан 85 миллион евро йўқотиш келтириши мумкин.
Алфонсо бу фикрлари билан Роналдунинг Португалия футболи учун аҳамияти фақат майдондаги натижалар билан чекланмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳозирча миллий жамоада Криштиануга муносиб равишда етакчилик қила оладиган футболчи ҳам етишмаяпти.
Роналду кетди, аммо унинг ўрнини босадиган етакчи йўқ
Мигел Алфонсо «Евро-Футбол.Ру» нашрига берган эксклюзив интервьюсида Португалия терма жамоасидаги ҳозирги вазиятга баҳо берди.
«Ҳозирда бир қатор муаммолар мавжуд. Роналду кетганидан кейин миллий жамоада ҳақиқий етакчи пайдо бўлмади.
Айни пайтда уч нафар футболчи бу мақомга даъвогарлик қилмоқда, аммо уларнинг ҳеч бири жамоанинг асосий тимсолига айлана олмаяпти», — деди агент.
Унинг фикрича, Роналдунинг миллий жамоадаги ўрнини тўлдириш фақат футболчилик маҳорати билан боғлиқ эмас. Криштиану йиллар давомида жамоанинг асосий рамзи, мухлислар учун энг катта қизиқиш манбаларидан бири бўлиб келган.
Федерация 85 миллион евро йўқотиши мумкин
Алфонсо энг жиддий муаммо сифатида молиявий йўқотишларни ҳам тилга олди. Унинг айтишича, федерация Роналдунинг кетиши ортидан даромадлар камайишига қарши қисқа муддатли ечим топа олмаган.
Агент келтирган ҳисоб-китобларга кўра, 2030 йилги Жаҳон чемпионатига қадар йўқотишлар тахминан 85 миллион еврони ташкил этиши мумкин.
Шу билан бирга, Португалия футбол федерацияси жорий йилда йиллик бюджетини 210 миллион евродан 240 миллион еврогача оширишни режалаштиргани айтилмоқда. Бу режалар фонида даромадларнинг камайиши ташкилот учун қўшимча қийинчилик туғдириши мумкин.
Алфонсо федерация Роналдунинг миллий жамоа тизимида қолиши учун у билан музокара олиб боришига тўғри келиши мумкинлигини ҳам истисно қилмади.
Роналдунинг таъсири майдон билан чекланмаган
Агентнинг фикрлари Криштиану Роналдунинг Португалия футболидаги ўрни нақадар катта бўлганини яна бир бор кўрсатади. Унинг миллий жамоадаги иштироки спорт натижалари билан бирга тижорий қизиқиш ва молиявий даромадларга ҳам таъсир кўрсатгани таъкидланмоқда.
Ҳозирда Роналду Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клубида фаолиятини давом эттирмоқда. Унинг миллий жамоа билан боғлиқ келажакдаги роли эса Португалия футболидаги энг муҳокамали мавзулардан бири бўлиб қолиши мумкин.
Албатта, 85 миллион евро ҳақидаги рақам Мигел Алфонсо келтирган ҳисоб-китоб бўлиб, унинг мустақил тасдиқланган молиявий прогноз экани ҳақида маълумот берилмаган. Бироқ бу баёнот бир муҳим саволни ўртага қўяди: Португалия футболи Роналдусиз янги етакчи ва барқарор молиявий моделни шакллантира оладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…