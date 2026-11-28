Илон Маскнинг соф бойлиги бир суткада 39 млрд долларга ошиб, 863 млрд долларга етди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йил 27 ноябр куни тадбиркор Илон Маскнинг соф бойлиги бир сутка ичида 39,3 миллиард долларга кўпайиб, 862,8 миллиард долларни ташкил этди.
- Мазкур ўсишга SpaceX аксияларининг 5,46 фоизга қимматлашиши ҳамда миллиардернинг АҚШдаги болаларга аксиялар бериш дастурини кенгайтириш ҳақидаги баёноти туртки бўлди.
- Ушбу натижа билан Маск дунё миллиардерлари орасида кунлик бойлик ўсиши бўйича мутлақ етакчига айланди.
Forbes рейтинги маълумотларига кўра, 2026 йил 27 ноябрь куни тадбиркор Илон Маскнинг соф бойлиги бир кун ичида 39,3 миллиард долларга (4,78 фоизга) ошди. Натижада унинг умумий капитали 862,8 миллиард долларга етиб, у дунё миллиардерлари орасида кунлик ўсиш бўйича мутлақ етакчига айланди.
Бойликнинг кескин ортишига нима сабаб бўлди?
Маск капиталининг бундай кескин ўсишига SpaceX акцияларининг савдоларда 5,46 фоизга (тунги савдоларда эса 7 фоиздан кўпроққа) қимматлашиши асосий туртки берди. Бунга технологик сектордаги умумий ижобий динамика ҳамда миллиардернинг АҚШдаги болаларга SpaceX акцияларини бериш (ўтказиш) дастурини кенгайтириш ҳақидаги баёноти сабаб бўлди.
Асосий кўрсаткичлар ва миллиардерлар рейтингидаги ҳолат
Шу билан бирга, сўнгги бир суткадаги рекорд даражадаги ўсишга қарамай, ўтган бир ҳафта давомида Маскнинг умумий бойлиги 25,3 миллиард долларга камайган эди. 27 ноябрь куни капитали энг кўп ошган дунё миллиардерлари учлиги қуйидагича кўриниш олди:
№
Миллиардер
Компанияси / Фаолияти
Бир кунлик бойлик ўсиши
1
Илон Маск
SpaceX, Tesla
+39,3 миллиард доллар (+4,78%)
2
Жефф Безос
Amazon асосчиси
+8,6 миллиард доллар
3
Марк Цукерберг
Meta раҳбари
+6,5 миллиард доллар
Сизнингча, Илон Маскнинг умумий капитали яқин ойлар ичида тарихда илк бор 1 триллион долларлик довонни забт эта оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон иқтисодиёти, технологиялар ҳамда миллиардерлар рейтингидаги энг қизиқарли янгиликларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…