Борац Баня-Лука — КуПС: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Борац Баня-Лука — КуПС учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Борац Баня-Лука бошланғич таркиби: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 2. Мейерс Б., 6. Саничанин С. (капитан), 16. Эррера С., 18. Йойич М., 89. Декет М., 12. Хирос А., 44. Рогулич А., 7. Юричич Л., 77. Савич С.
Борац Баня-Лука захирадагилари: 24. Каролина Ж., 30. Якшич Н., 22. Кукавица И., 47. Милак А., 98. Огринец С., 3. Паскуаль А., 20. Риджан Э., 19. Роган В., 99. Ромера Д., 1. Сисковски Д., 23. Враньеш С., 10. Вукович Д.
Борац Баня-Лука бош мураббийи: Маринович В.
КуПС бошланғич таркиби: 1. Крейдл Ж. (капитан), 29. Пуукко А., 28. Магасса Б., 23. Лотёнен А., 13. Куясало Н., 22. Турей С., 34. Эскесен Ж., 15. Айки А., 16. Юри Т., 9. Энгвалл Г., 20. Паржишек П.
КуПС захирадагилари: 4. Адамс К., 25. Антви К., 24. Армах Б., 10. Гаск В. Р., 33. Хамалайнен Т., 3. Хейсканен С., 30. Жоржиньо, 21. Луйее-Лутумба Ж., 11. Морено Чорчиари Ж. Ж., 8. Пеннанен П., 12. Риихимяки Х., 6. Саволайнен С.
КуПС бош мураббийи: Нуутинен М.
Изоҳлар 0
…