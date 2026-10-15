Панатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Панатинаикос — Борац Баня-Лука учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Панатинаикос бошланғич таркиби: 1. Пенья И., 10. Андино С., 2. Калабрия Д., 22. Камара Э., 9. Дессерс С., 6. де Врей С. (капитан), 42. Кангва К., 77. Кирьякопулос Г., 21. Унаи А., 20. Таборда В., 55. ван Дронгелен Р.

Панатинаикос бош мураббийи: Нееструп Й.

Борац Баня-Лука бошланғич таркиби: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 16. Эррера С., 12. Хирос А., 18. Йойич М., 7. Юричич Л., 2. Мейерс Б., 98. Огринец С., 44. Рогулич А., 6. Саничанин С. (капитан), 77. Савич С.

Борац Баня-Лука бош мураббийи: Маринович В.