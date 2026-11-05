Мялльбю — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
Мялльбю — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Мялльбю — Борац Баня-Лука учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Мялльбю бошланғич таркиби: 35. Лундин А., 14. Гранат В., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 25. Нильсен М., 22. Густавссон Ж. (капитан), 39. Аррениус Р., 7. Густафсон В., 10. Кьер Ж., 18. Бергстрем Ж.

Мялльбю захирадагилари: 3. Агнарссон М., 6. Энггаард М., 1. Хансен С., 8. Хелге Т., 26. Хоффманн И., 29. Линдберг О., 24. Петтерссон Т., 23. Самуэльсен А., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р., 9. Юссеф А.

Мялльбю бош мураббийи: Браннстрем А.

Борац Баня-Лука бошланғич таркиби: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 2. Мейерс Б., 6. Саничанин С. (капитан), 16. Эррера С., 12. Хирос А., 89. Декет М., 18. Йойич М., 44. Рогулич А., 7. Юричич Л., 77. Савич С.

Борац Баня-Лука захирадагилари: 24. Каролина Ж., 21. Четкович Н., 22. Кукавица И., 47. Милак А., 98. Огринец С., 3. Паскуаль А., 20. Риджан Э., 19. Роган В., 99. Ромера Д., 1. Сисковски Д., 23. Враньеш С., 10. Вукович Д.

Борац Баня-Лука бош мураббийи: Маринович В.

МялльбюБорац Баня-ЛукаКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Борац Баня-Лука — КуПС: таркиблар ва жонли матнБорац Баня-Лука — КуПС: таркиблар ва жонли матн22 октябр 23:20Иберия 1999 — Мялльбю: таркиблар ва жонли матнИберия 1999 — Мялльбю: таркиблар ва жонли матн22 октябр 21:04Мялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матнМялльбю — Интер Эскальдес: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:35Панатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матнПанатинаикос — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Шахтёр Донецк — Спортинг КП: таркиблар ва жонли матнШахтёр Донецк — Спортинг КП: таркиблар ва жонли матн3 ноябр 21:35Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!28 август 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози