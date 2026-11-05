Мялльбю — Борац Баня-Лука: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Мялльбю — Борац Баня-Лука учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Мялльбю бошланғич таркиби: 35. Лундин А., 14. Гранат В., 33. Миттинен Т., 4. Норен А., 5. Икбал А., 25. Нильсен М., 22. Густавссон Ж. (капитан), 39. Аррениус Р., 7. Густафсон В., 10. Кьер Ж., 18. Бергстрем Ж.
Мялльбю захирадагилари: 3. Агнарссон М., 6. Энггаард М., 1. Хансен С., 8. Хелге Т., 26. Хоффманн И., 29. Линдберг О., 24. Петтерссон Т., 23. Самуэльсен А., 2. Сванберг Л., 27. Тидстранд Л., 13. Валлиндер Р., 9. Юссеф А.
Мялльбю бош мураббийи: Браннстрем А.
Борац Баня-Лука бошланғич таркиби: 72. Юркас М., 4. Чипетич Б., 2. Мейерс Б., 6. Саничанин С. (капитан), 16. Эррера С., 12. Хирос А., 89. Декет М., 18. Йойич М., 44. Рогулич А., 7. Юричич Л., 77. Савич С.
Борац Баня-Лука захирадагилари: 24. Каролина Ж., 21. Четкович Н., 22. Кукавица И., 47. Милак А., 98. Огринец С., 3. Паскуаль А., 20. Риджан Э., 19. Роган В., 99. Ромера Д., 1. Сисковски Д., 23. Враньеш С., 10. Вукович Д.
Борац Баня-Лука бош мураббийи: Маринович В.
Изоҳлар 0
…