Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқди

·1·Спорт
Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқди

УЕФА Чемпионлар лигасининг иккинчи саралаш босқичи жавоб беллашувида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби сафарда Финляндиянинг «КуПС» жамоаси меҳмони бўлди. Икки ўйин натижасига кўра устунлик қилган Боку клуби кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.

Zamin.uz ўзбекистонлик легионер иштирок этган баҳс тафсилотлари ва «Сабаҳ»нинг бўлажак рақиблари ҳақида маълумот беради.

1. Финляндиядаги ишончли ғалаба ва Раҳмоналиевнинг асосий таркибдаги ўйини

Финляндияда кечган беллашувда меҳмонлар — «Сабаҳ» футболчилари 2:0 ҳисобида зафар қучишди. Эслатиб ўтамиз, Бокуда ўтказилган илк баҳсда ҳам Озарбайжон клуби 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.

Ушбу муҳим баҳсда ўзбекистонлик маҳоратли яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг асосий таркибида майдонга тушди ва майдонда фаол ҳаракат қилиб, 78-дақиқада захирага олинди.

ЕЧЛ 2-саралаш босқичи, жавоб ўйини:

КуПС (Финляндия) – Сабаҳ (Озарбайжон) 0:2

(Икки ўйин натижасига кўра: 0:3)

Биринчи ўйин: 0:1

«КуПС» – «Сабаҳ» учрашуви бўйича асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мусобақа

УЕФА Чемпионлар лигаси (2-саралаш босқичи)

Жуфтлик

«КуПС» (Финляндия) – «Сабаҳ» (Озарбайжон)

Жавоб ўйини ҳисоби

0:2 (Бокуликлар ғалабаси)

Илк ўйин ҳисоби

0:1

Умумий ҳисоб

0:3 («Сабаҳ» кейинги босқичда)

Ўзбекистонлик футболчи

Умарали Раҳмоналиев (Асосий таркибда, 78-дақиқагача ўйнади)

2. Кейинги босқичдаги эҳтимолий рақиб: «Лех»га қарши тўқнашув

Икки ўйин натижасига кўра 3:0 ҳисобида зафар қучган «Сабаҳ» Чемпионлар лигасининг учинчи саралаш босқичига йўл олди.

Кейинги раундда Озарбайжон клуби Польшанинг «Лех» ва Даниянинг «Орхус» жамоалари ўртасидаги жуфтлик ғолиби билан куч синашади. Ушбу жуфтликнинг илк беллашувида Польшанинг «Лех» клуби 4:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонган ва кейинги босқичга чиқиш учун жуда катта имкониятга эга бўлиб турибди.

Ўзбекистонлик легионеримиз иштирок этаётган Чемпионлар лигаси баҳслари юртимиз футбол ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Бугун, 22:21Суперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиСуперлига 14-тур. 82-дақиқадаги зарба: «Насаф» ғалабани илиб кетдиБугун, 22:19Зинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиЗинедин Зидан бош мураббийликка тайинловдан сўнг илк баёнотини бердиБугун, 22:07Милан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаМилан Австралия тоурига йўл олмоқда: таркибдаги ўзгаришлар ва режаБугун, 21:58Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Германия 2038 йилги ёки 2042 йилги Жаҳон чемпионатини қабул қилмоқчи!Бугун, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди