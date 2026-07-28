Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқди
УЕФА Чемпионлар лигасининг иккинчи саралаш босқичи жавоб беллашувида Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби сафарда Финляндиянинг «КуПС» жамоаси меҳмони бўлди. Икки ўйин натижасига кўра устунлик қилган Боку клуби кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.
Zamin.uz ўзбекистонлик легионер иштирок этган баҳс тафсилотлари ва «Сабаҳ»нинг бўлажак рақиблари ҳақида маълумот беради.
1. Финляндиядаги ишончли ғалаба ва Раҳмоналиевнинг асосий таркибдаги ўйини
Финляндияда кечган беллашувда меҳмонлар — «Сабаҳ» футболчилари 2:0 ҳисобида зафар қучишди. Эслатиб ўтамиз, Бокуда ўтказилган илк баҳсда ҳам Озарбайжон клуби 1:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Ушбу муҳим баҳсда ўзбекистонлик маҳоратли яримҳимоячи Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг асосий таркибида майдонга тушди ва майдонда фаол ҳаракат қилиб, 78-дақиқада захирага олинди.
ЕЧЛ 2-саралаш босқичи, жавоб ўйини:
КуПС (Финляндия) – Сабаҳ (Озарбайжон) 0:2
(Икки ўйин натижасига кўра: 0:3)
Биринчи ўйин: 0:1
«КуПС» – «Сабаҳ» учрашуви бўйича асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мусобақа
УЕФА Чемпионлар лигаси (2-саралаш босқичи)
Жуфтлик
«КуПС» (Финляндия) – «Сабаҳ» (Озарбайжон)
Жавоб ўйини ҳисоби
0:2 (Бокуликлар ғалабаси)
Илк ўйин ҳисоби
0:1
Умумий ҳисоб
0:3 («Сабаҳ» кейинги босқичда)
Ўзбекистонлик футболчи
Умарали Раҳмоналиев (Асосий таркибда, 78-дақиқагача ўйнади)
2. Кейинги босқичдаги эҳтимолий рақиб: «Лех»га қарши тўқнашув
Икки ўйин натижасига кўра 3:0 ҳисобида зафар қучган «Сабаҳ» Чемпионлар лигасининг учинчи саралаш босқичига йўл олди.
Кейинги раундда Озарбайжон клуби Польшанинг «Лех» ва Даниянинг «Орхус» жамоалари ўртасидаги жуфтлик ғолиби билан куч синашади. Ушбу жуфтликнинг илк беллашувида Польшанинг «Лех» клуби 4:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонган ва кейинги босқичга чиқиш учун жуда катта имкониятга эга бўлиб турибди.
Ўзбекистонлик легионеримиз иштирок этаётган Чемпионлар лигаси баҳслари юртимиз футбол ишқибозларида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
…