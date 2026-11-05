КуПС — Гент: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги КуПС — Гент учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
КуПС бошланғич таркиби: 1. Крейдл Ж., 6. Саволайнен С., 33. Хамалайнен Т., 23. Лотёнен А., 13. Куясало Н., 10. Гаск В. Р., 8. Пеннанен П. (капитан), 15. Айки А., 14. Пасанен С., 24. Армах Б., 20. Паржишек П.
КуПС захирадагилари: 4. Адамс К., 25. Антви К., 9. Энгвалл Г., 34. Эскесен Ж., 3. Хейсканен С., 30. Жоржиньо, 16. Юри Т., 29. Пуукко А., 12. Риихимяки Х., 22. Турей С.
КуПС бош мураббийи: Нуутинен М.
Гент бошланғич таркиби: 33. Руф Д. (капитан), 3. Паскотси М., 57. Волкарт М., 44. Ван Дер Хейден С., 45. Гооре Х., 27. Де Флигер Т., 17. Делорж М., 20. Араужо Т., 37. Кадри А., 11. Сонко М., 47. Вергара Ж.
Гент захирадагилари: 39. Айинде А., 8. Бенеш Л., 35. Де Мейер Г., 56. Диалло М., 28. Эль-Адфауи М., 22. Лопес Л., 10. Омгба А., 30. Пирсман К., 18. Самоиз М., 59. Сек Э. Х., 50. Ванденабееле Н., 14. Уилсон К.
Гент бош мураббийи: Де Мил Р.
Изоҳлар 0
…