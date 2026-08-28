Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!
Европанинг нуфузи жиҳатидан учинчи ўринда турувчи клублар турнири — УЕФА Конференциялар лигасида саралаш баҳслари тўлиқ якунига етди. Мусобақанинг асосий босқичида қитъанинг турли мамлакатларидан жами 36 та жамоа янгиланган умумий лига форматида бош соврин учун кураш олиб боради.
Мусобақанинг умумий босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бугун, 28 август куни Тошкент вақти билан соат 17:00 да бўлиб ўтади ва ҳар бир клуб тўқнаш келадиган 6 та рақиб номи расман аниқланади.
«Лугано» ва Беҳруз Каримов Европа саҳнасида
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу мавсум Конференциялар лигаси алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Истеъдодли ҳимоячимиз Беҳруз Каримов шарафини ҳимоя қилаётган Швейцариянинг «Лугано» клуби саралаш босқичларини муваффақиятли енгиб ўтиб, мусобақанинг асосий қисмига йўл олди.
Ҳамюртимиз эндиликда Европанинг бир қатор номдор клубларига қарши баҳсларда ўз маҳоратини кўрсатиш имкониятига эга бўлади.
Қуръа олдидан тўлиқ 6 та саватча таркиби:
1-саватча:
«Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерландия), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).
2-саватча:
«Мидтьюлланд» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).
3-саватча:
«Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), КуПС (Финляндия), «Твенте» (Нидерландия), «Борац» Баня-Лука (Босния ва Hzеговина), «Сент-Трюйден» (Бельгия).
4-саватча:
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Қайрат» (Қозоғистон), «Трабзонспор» (Туркия), «Университатя» (Руминия).
5-саватча:
«Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), АГФ (Дания), «Нордшелланд» (Дания), «Интер Эскальдес» (Андорра).
6-саватча:
«Тун» (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Швеция), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).
Грандлар тўқнашуви: «Аякс», «Аталанта» ва «Брайтон»
Конференциялар лигасининг 1-саватчасидан Европанинг тажрибали гигантлари — Италиянинг «Аталанта», Нидерландиянинг «Аякс» ҳамда Франциянинг «Монако» клублари жой олган.
Шунингдек, 2-саватчадаги Англия Премьер-лигасининг шиддатли вакили «Брайтон» ва Испания Ла Лигасидан «Хетафе» жамоаларининг мавжудлиги мусобақанинг кескин курашларга бой ўтишидан далолат беради.
Бугун соат 17:00 да старт оладиган қуръа натижаларига кўра, ҳар бир жамоа (жумладан, Беҳруз Каримовнинг «Лугано» клуби ҳам) ҳар бир саватчадан биттадан рақибни қабул қилиб олади (жами 6 та ўйин — 3 таси уйда, 3 таси сафарда).
…