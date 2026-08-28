Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!

·20·Спорт
Европа саҳнасида яна бир ўзбек: Беҳруз Каримов Конференциялар лигасида қатнашади!

Европанинг нуфузи жиҳатидан учинчи ўринда турувчи клублар турнири — УЕФА Конференциялар лигасида саралаш баҳслари тўлиқ якунига етди. Мусобақанинг асосий босқичида қитъанинг турли мамлакатларидан жами 36 та жамоа янгиланган умумий лига форматида бош соврин учун кураш олиб боради.

Мусобақанинг умумий босқичига расмий қуръа ташлаш маросими бугун, 28 август куни Тошкент вақти билан соат 17:00 да бўлиб ўтади ва ҳар бир клуб тўқнаш келадиган 6 та рақиб номи расман аниқланади.

«Лугано» ва Беҳруз Каримов Европа саҳнасида

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ушбу мавсум Конференциялар лигаси алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Истеъдодли ҳимоячимиз Беҳруз Каримов шарафини ҳимоя қилаётган Швейцариянинг «Лугано» клуби саралаш босқичларини муваффақиятли енгиб ўтиб, мусобақанинг асосий қисмига йўл олди.

Ҳамюртимиз эндиликда Европанинг бир қатор номдор клубларига қарши баҳсларда ўз маҳоратини кўрсатиш имкониятига эга бўлади.

Қуръа олдидан тўлиқ 6 та саватча таркиби:

1-саватча:

  • «Аталанта» (Италия), «Брага» (Португалия), «Аякс» (Нидерландия), «Фрайбург» (Германия), «Монако» (Франция), «Копенгаген» (Дания).

2-саватча:

  • «Мидтьюлланд» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гент» (Бельгия), «Панатинаикос» (Греция), «Пафос» (Кипр), «Брайтон» (Англия).

3-саватча:

  • «Лугано» (Швейцария), «Хетафе» (Испания), КуПС (Финляндия), «Твенте» (Нидерландия), «Борац» Баня-Лука (Босния ва Hzеговина), «Сент-Трюйден» (Бельгия).

4-саватча:

  • «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар), «Бранн» (Норвегия), «Хартс» (Шотландия), «Қайрат» (Қозоғистон), «Трабзонспор» (Туркия), «Университатя» (Руминия).

5-саватча:

  • «Рига» (Латвия), «Хайдук» (Хорватия), «Яблонец» (Чехия), АГФ (Дания), «Нордшелланд» (Дания), «Интер Эскальдес» (Андорра).

6-саватча:

  • «Тун» (Швейцария), ЦСКА София (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Мьельбю» (Швеция), «Иберия 1999» (Грузия), «Эгнатия» (Албания).

Грандлар тўқнашуви: «Аякс», «Аталанта» ва «Брайтон»

Конференциялар лигасининг 1-саватчасидан Европанинг тажрибали гигантлари — Италиянинг «Аталанта», Нидерландиянинг «Аякс» ҳамда Франциянинг «Монако» клублари жой олган.

Шунингдек, 2-саватчадаги Англия Премьер-лигасининг шиддатли вакили «Брайтон» ва Испания Ла Лигасидан «Хетафе» жамоаларининг мавжудлиги мусобақанинг кескин курашларга бой ўтишидан далолат беради.

Бугун соат 17:00 да старт оладиган қуръа натижаларига кўра, ҳар бир жамоа (жумладан, Беҳруз Каримовнинг «Лугано» клуби ҳам) ҳар бир саватчадан биттадан рақибни қабул қилиб олади (жами 6 та ўйин — 3 таси уйда, 3 таси сафарда).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиЎзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпионлигини қўлга киритдиБугун, 12:26Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Моуринью бошчилигидаги «Реал»ни ЕЧЛда даҳшатли ўйинлар кутмоқда!Бугун, 12:09180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!180 миллионлик трансферлардан фақат у қолди: Ҳусанов «Сити»нинг келажагига айланди!Бугун, 12:05«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?«Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги даҳшатли қуръаси: Раҳмоналиев қайси гигантлар билан ўйнайди?Бугун, 12:01Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Родри ва Де Брюйне «Сити»га қарши: Мареска жамоаси ЕЧЛда кимлар билан ўйнайди?Бугун, 11:56Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий сенсация: Ўзбекистон академик эшкак эшишда Жаҳон чемпиони бўлди!Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)