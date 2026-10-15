КуПС — Трабзонспор: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги КуПС — Трабзонспор учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
КуПС бошланғич таркиби: 1. Крейдл Ж., 4. Адамс К., 24. Армах Б., 34. Эскесен Ж., 13. Куясало Н., 23. Лотёнен А., 21. Луйее-Лутумба Ж., 20. Паржишек П., 14. Пасанен С., 8. Пеннанен П. (капитан), 29. Пуукко А.
КуПС бош мураббийи: Нуутинен М.
Трабзонспор бошланғич таркиби: 24. Онана А., 4. Акайдин С., 8. Бушуари Б., 57. Кабасакал М., 3. Менди Б., 30. Онуачу П., 39. Озкажар Ж., 20. Пина У., 10. Салах М. (капитан), 58. Симсир А., 11. Туфан О.
Трабзонспор бош мураббийи: Рейс Т.
Изоҳлар 0
…