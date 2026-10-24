Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилди

·36·Спорт
Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Профессионал футбол лигаси Ўзбекистон кубоги яримфинал учрашувлари 24 ноябр куни нейтрал майдонларда ўтказилишини маълум қилди.
  • Унга кўра, «Андижон» ва «Локомотив» жамоалари Олмалиқдаги ОКМК стадионида, ОКМК ҳамда «Навбаҳор» эса Тошкентдаги «Локомотив» стадионида куч синашади.
  • Пойтахтдаги асосий стадионларда олиб борилаётган таъмирлаш ишлари ва клубларнинг ўзаро келишуви ушбу қарорга сабаб бўлди.

Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) футбол бўйича Ўзбекистон кубогининг 1/2 финал учрашувлари санаси ҳамда баҳслар қабул қилинадиган стадионлар номини расман эълон қилди.

Мусобақа тақвими ва логистикасида юзага келган бир қатор ўзгаришлар, стадионлар таъмири ҳамда жамоаларнинг овоз бериши натижасида яримфинал ўйинлари нейтрал майдонларда ташкил этиладиган бўлди.

Яримфинал учрашувлари: 24 ноябрь куни иккита қайноқ тўқнашув

ПФЛ ва яримфиналга етиб келган клублар ўртасидаги келишувга асосан, иккала яримфинал баҳси ҳам ноябрь ойидаги FIFA кунларидан сўнг — 24 ноябрь куни бўлиб ўтади:

  • «Андижон» — «Локомотив»: Учрашув Олмалиқдаги ОКМК стадионида ўтказилади;

  • ОКМК — «Навбаҳор»: Беллашув Тошкентдаги «Локомотив» стадионида ташкил этилади.

Нима учун Тошкентдаги марказлаштирилган режа ўзгарди?

Дастлаб финалга қадар бўлган ҳал қилувчи учрашувлар пойтахтда марказлаштирилган тартибда ўтказилиши кўзда тутилган эди. Бироқ жараёнга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатди:

  • Стадионларнинг ёпилиши: Тошкентдаги асосий ареналар — «Бунёдкор», «Жар» ва «Олимпия» стадионларининг чимлари таъмирлашга ёпилган, «Пахтакор» аренасида эса трибуналарни таъмирлаш ишлари давом этмоқда;

  • Водий вариантининг рад этилиши: Лига 1/2 финални Наманган ва Фарғонада ўтказиб, финални Намангандаги «Марказий» стадионга бериш таклифини илгари сурган эди. Аммо бунинг учун 4 клубнинг тўлиқ розилиги талаб қилинган. «Андижон», ОКМК ва «Локомотив» клублари аввалги режа бўйича қолишга овоз бергани сабаб бу таклиф қабул қилинмади;

  • Халқаро майдон омили: «Пахтакор» ва «Насаф» 1/8 финалда, «Нефтчи» эса 1/4 финалда кубок билан хайрлашгани боис яримфиналчилар учун тақвимда қулай кунлар очилди.

Финал қаерда ва қачон ўтади? Икки хил сценарий

Мусобақанинг ҳал қилувчи финал беллашуви ўтказиладиган манзил яримфинал натижаларига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади:

  • Тошкент клублари чиқса: Агар финалга пойтахт жамоалари йўл олса, ҳал қилувчи кубок баҳси Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади;

  • Водий дербиси кузатилса: Агар финалга «Андижон» ва «Навбаҳор» чиқса, ҳал қилувчи ўйин Фарғонадаги муҳташам «Истиқлол» стадионида ўтказилади;

  • Финал санаси нега номаълум? «Андижон» клуби ҳозирча Суперлигада плей-офф ҳудудидан хавфсиз масофага чиқиб олиш масаласини тўлиқ ҳал қилмаган. Шу боис финал санаси яримфинал ўйинлари якунлангач, андижонликларнинг чемпионатдаги ҳолатига қараб аниқ белгиланади.

Ўзбекистон кубогиПФЛАндижон ФКНавбаҳор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор»нинг голи нега бекор қилинди? VAR ҳаками жазоланди«Пахтакор»нинг голи нега бекор қилинди? VAR ҳаками жазоланди22 август 17:25Камолиддин Тожиев бекор қилинган гол ва муаммолар ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев бекор қилинган гол ва муаммолар ҳақида очиқ гапирди22 август 06:54Ҳакамлик можароси: ВАР огоҳлантиришига қарамай ноҳақ пенальти қўйган Танташев четлатилдиҲакамлик можароси: ВАР огоҳлантиришига қарамай ноҳақ пенальти қўйган Танташев четлатилди20 октябр 21:05«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди«Тебас ва Негрейра Лигаси!»: «Реал» телевидениеси дерби ҳакамини ер билан битта қилди21 сентябр 06:39Суперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилиндиСуперлигада ҳафтанинг энг кучли 11 лиги: 20-тур рамзий жамоаси эълон қилинди7 сентябр 22:28«Одам бўлмайди булар!»: «Пахтакор» бекор қилинган голдан сўнг кескин баёнот берди«Одам бўлмайди булар!»: «Пахтакор» бекор қилинган голдан сўнг кескин баёнот берди22 август 06:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди