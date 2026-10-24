Ўзбекистон кубоги яримфиналлари қаерда ва қачон ўтади? ПФЛ баҳсли қарор эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Профессионал футбол лигаси Ўзбекистон кубоги яримфинал учрашувлари 24 ноябр куни нейтрал майдонларда ўтказилишини маълум қилди.
- Унга кўра, «Андижон» ва «Локомотив» жамоалари Олмалиқдаги ОКМК стадионида, ОКМК ҳамда «Навбаҳор» эса Тошкентдаги «Локомотив» стадионида куч синашади.
- Пойтахтдаги асосий стадионларда олиб борилаётган таъмирлаш ишлари ва клубларнинг ўзаро келишуви ушбу қарорга сабаб бўлди.
Профессионал футбол лигаси (ПФЛ) футбол бўйича Ўзбекистон кубогининг 1/2 финал учрашувлари санаси ҳамда баҳслар қабул қилинадиган стадионлар номини расман эълон қилди.
Мусобақа тақвими ва логистикасида юзага келган бир қатор ўзгаришлар, стадионлар таъмири ҳамда жамоаларнинг овоз бериши натижасида яримфинал ўйинлари нейтрал майдонларда ташкил этиладиган бўлди.
Яримфинал учрашувлари: 24 ноябрь куни иккита қайноқ тўқнашув
ПФЛ ва яримфиналга етиб келган клублар ўртасидаги келишувга асосан, иккала яримфинал баҳси ҳам ноябрь ойидаги FIFA кунларидан сўнг — 24 ноябрь куни бўлиб ўтади:
«Андижон» — «Локомотив»: Учрашув Олмалиқдаги ОКМК стадионида ўтказилади;
ОКМК — «Навбаҳор»: Беллашув Тошкентдаги «Локомотив» стадионида ташкил этилади.
Нима учун Тошкентдаги марказлаштирилган режа ўзгарди?
Дастлаб финалга қадар бўлган ҳал қилувчи учрашувлар пойтахтда марказлаштирилган тартибда ўтказилиши кўзда тутилган эди. Бироқ жараёнга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатди:
Стадионларнинг ёпилиши: Тошкентдаги асосий ареналар — «Бунёдкор», «Жар» ва «Олимпия» стадионларининг чимлари таъмирлашга ёпилган, «Пахтакор» аренасида эса трибуналарни таъмирлаш ишлари давом этмоқда;
Водий вариантининг рад этилиши: Лига 1/2 финални Наманган ва Фарғонада ўтказиб, финални Намангандаги «Марказий» стадионга бериш таклифини илгари сурган эди. Аммо бунинг учун 4 клубнинг тўлиқ розилиги талаб қилинган. «Андижон», ОКМК ва «Локомотив» клублари аввалги режа бўйича қолишга овоз бергани сабаб бу таклиф қабул қилинмади;
Халқаро майдон омили: «Пахтакор» ва «Насаф» 1/8 финалда, «Нефтчи» эса 1/4 финалда кубок билан хайрлашгани боис яримфиналчилар учун тақвимда қулай кунлар очилди.
Финал қаерда ва қачон ўтади? Икки хил сценарий
Мусобақанинг ҳал қилувчи финал беллашуви ўтказиладиган манзил яримфинал натижаларига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади:
Тошкент клублари чиқса: Агар финалга пойтахт жамоалари йўл олса, ҳал қилувчи кубок баҳси Тошкент шаҳрида бўлиб ўтади;
Водий дербиси кузатилса: Агар финалга «Андижон» ва «Навбаҳор» чиқса, ҳал қилувчи ўйин Фарғонадаги муҳташам «Истиқлол» стадионида ўтказилади;
Финал санаси нега номаълум? «Андижон» клуби ҳозирча Суперлигада плей-офф ҳудудидан хавфсиз масофага чиқиб олиш масаласини тўлиқ ҳал қилмаган. Шу боис финал санаси яримфинал ўйинлари якунлангач, андижонликларнинг чемпионатдаги ҳолатига қараб аниқ белгиланади.
Изоҳлар 0
…