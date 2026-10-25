Кристал Пэлас — Ньюкасл: таркиблар ва жонли матн
Англия Премьер-лигаси доирасидаги Кристал Пэлас — Ньюкасл учрашуви 25 октябр, 19:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Кристал Пэлас бошланғич таркиби: 44. Бенитес В., 6. Канво Ж., 5. Дисаси А., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 11. Макнил Д., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 20. Уортон А. (капитан).
Кристал Пэлас захирадагилари: 33. Чилвелл Б., 28. Дукуре К., 29. Гессанд Э., 19. Хьюз У., 8. Лерма Ж., 31. Мэттьюс Р., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д.
Кристал Пэлас бош мураббийи: Сейдж П.
Ньюкасл бошланғич таркиби: 21. Хорничек Л., 11. Барнс Х., 33. Бёрн Д. (капитан), 37. Дедич А., 3. Холл Л., 7. Жоэлинтон, 23. Мёрфи Дж., 6. Нико, 10. Осула У., 5. Шер Ф., 28. Уиллок Дж.
Ньюкасл захирадагилари: 8. Бамба А., 4. Ботман С., 19. Эланга А., 1. Поуп Н., 41. Рэмзи Ж., 14. Стейр С., 12. Тиав М., 17. Туре Б., 9. Висса И.
Ньюкасл бош мураббийи: Жайссле М.
Изоҳлар 0
…