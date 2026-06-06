AMD Зен 6 процессорлари 6,5 ГГс частотада ишлаши маълум бўлди

·103·Техно
AMD Зен 6 процессорлари 6,5 ГГс частотада ишлаши маълум бўлди

Тармоқда AMD компаниясининг Медуса кодли номи остидаги келажакдаги Зен 6 архитектураси ҳақида янги тафсилотлар пайдо бўлди. Таниқли инсайдер Моореъс Лав Ис Деад томонидан улашилган маълумотларга кўра, янги авлод процессорларининг асосий ўзига хослиги рекорд даражадаги такт частоталари бўлади. Зен 6 ядролари базавий 6,5 ГГс частотада ишлаши, Боост режимида эса кўрсаткич 6,6 ГГс ва ундан ҳам юқори (7 ГГс гача) бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AMD бундай натижага TSMC компаниясининг янги 2 нанометрли Н2Х техник жараёнига ўтиш орқали эришмоқчи. Агар ушбу прогнозлар ўзини оқласа, Зен 6 ҳозирги истеъмол бозори рекордчиси бўлган Intel Core i9-14900КС (6,2 ГГс) процессорини ортда қолдиради. Шунингдек, янги чиплар унумдорлик ва энергия самарадорлиги борасида ҳам катта сакрашни вада қилмоқда.

Мобил сегментда ҳам қизиқарли ўзгаришлар кутилмоқда. Медуса Поинт модели 10 тагача Зен 6 ядроси ва РДНА 4 графикаси билан оммавий ноутбуклар учун мўлжалланган бўлса, Медуса Ҳало Mini варианти 14 ядроли CPU ва РДНА 5 архитектурасидаги кучли графикага эга бўлади. Тахминларга кўра, ушбу ўрнатилган графика унумдорлиги бўйича NVIDIA GeForce RTX 4060 даражасига чиқиши мумкин.

Флагман ҳисобланган Медуса Ҳало эса 26 ядроли процессор ва янада қувватли график чип билан жиҳозланади. Шунингдек, AMD Алпҳа Трион кодли янги график чиплетлар устида ишламоқда. Ушбу архитектура нафақат видеокарталар ва ноутбукларда, балки келажакдаги Хбох ўйин консолларида ҳам қўлланилиши кутилмоқда. Энг арзон сегмент учун эса 6 ядроли Bumbleбее процессори ишлаб чиқилмоқда.

Агар компания режалари ўзгармаса, илк Зен 6 иш столи процессорлари ва мобил Медуса Поинт моделлари 2027-йилнинг биринчи ярмида сотувга чиқади. Янги маҳсулотларнинг расмий тақдимоти катта эҳтимол билан СEС 2027 кўргазмасида бўлиб ўтади.

AMDЗен 6МедусаProтсессорТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус