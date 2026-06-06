Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»

·69·Спорт
Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»

Европа футболи афсоналари ва янги авлод юлдузлари ўртасидаги виртуал баҳслар ҳамда қизиқарли фикрлар алмашинуви ҳар доим миллионлаб ишқибозларнинг диққат марказида бўлиб келган. Айниқса, гап замондошларимизни ўз ўйини билан ҳайратга солаётган ёш иқтидорлар ҳақида кетганда, собиқ юлдузларнинг баёнотлари янада қизғин муҳокамаларга сабаб бўлади. Ана шундай шов-шувли чиқишлардан бири «Манчестер Юнайтед» ҳамда Франция терма жамоасининг собиқ афсонавий чап қанот ҳимоячиси Патрис Эвра томонидан амалга оширилди.

Тажрибали собиқ футболчи бугунги кунда «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси сафида ёрқин ўйинлар намойиш этаётган ўнг қанот вингери Ламин Ямал билан эҳтимолий тўқнашуви қандай якунланиши ҳақида ўз тахминларини ўртоқлашди.

«Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»

Нуфузли «ESPN UK» нашрининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида келтирилишича, Эвра ўзининг энг гуллаган (прайм) даврида ҳар қандай ҳужумчи учун ҳақиқий даҳшат бўлганини ва ёш юлдузга ҳам ҳеч қандай имконият қолдирмаслигини ҳазиломуз, аммо ишонч билан таъкидлаган:

«Агар мен ўзимнинг энг юқори спорт формамда бўлганимда ва майдонда Ямалга қарши тўқнаш келганимда, уни шунчаки тириклайин еб қўйган бўлардим. Мени маъзур тутасан, Ламин. Сенга бўлган ҳурматим ва маҳаббатим бўлакча... Аммо Криштиану Роналду, Лионель Месси ва менга қарши майдонга тушган бошқа буюк футболчилардан сўранг — улар менинг қанотимда ҳаракат қилишганда, мен умуман раҳм-шафқат нималигини билмасдим ва ҳеч қачон яхши йигит бўлмаганман».

Ламин Ямалнинг «Барселона»даги даҳшатли статистикаси

Патрис Эвранинг бундай кескин баёнот бериши бежиз эмас. Зеро, «Барселона» академияси («Ла Масия») тарбияланувчиси ҳисобланган бу ёш йигит айни пайтда каталонияликларнинг энг хавфли қуролига айланиб улгурган. Қуйидаги интеграциялашган жадвалда 18 ёшли вингернинг ортда қолган мавсумдаги феноменал кўрсаткичлари акс этган:

Футболчининг мақоми

Мавсумдаги умумий ўйинлари

Урилган голлар сони

Самарали узатмалар (Ассист)

Ламин Ямал (18 ёш)

45 та учрашув

24 та гол

18 та голли узатма

Ёш бўлишига қарамай, барча турнирларда қайд этилган ушбу рақамлар Ямалнинг замонавий футболда қанчалик катта кучга айланаётганини ва уни тўхтатиш ҳар қандай ҳимоячи учун ҳақиқий бош оғриғи эканлигини яққол кўрсатиб турибди.

Замин шарҳи: Патрис Эвра ўз даврида «Манчестер Юнайтед»нинг олтин даврини шакллантирган, АПЛ ва ЕЧЛ кубокларини боши устига кўтарган дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири эди. Унинг Месси ва Роналду каби титанларга қарши ўйинлардаги тажрибаси катта мактаб ҳисобланади. Эвранинг Ламин Ямал ҳақидаги фикрларида ҳам афсонавий ҳимоячиларга хос бўлган характер ва ёш юлдузнинг маҳоратига бўлган яширин тан олиш туйғуси ётибди. Кўрамиз, келажакда Каталония фахри Эвра айтган ўша буюклар даражасига кўтарила олармикин. Янги мавсумда ёш вингерга янада ёрқин ғалабалар тилаймиз!

Европа футболининг энг шов-шувли баёнотлари, «Барселона» ва бошқа топ-клублар атрофидаги қизиқарли воқеалар ҳамда спорт оламининг энг эксклюзив янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Патрис ЭвраЛамин ЯмальМанчестер ЮнайтедБарселонаКриштиану Роналду
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиКеча, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди