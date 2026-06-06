Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»
Европа футболи афсоналари ва янги авлод юлдузлари ўртасидаги виртуал баҳслар ҳамда қизиқарли фикрлар алмашинуви ҳар доим миллионлаб ишқибозларнинг диққат марказида бўлиб келган. Айниқса, гап замондошларимизни ўз ўйини билан ҳайратга солаётган ёш иқтидорлар ҳақида кетганда, собиқ юлдузларнинг баёнотлари янада қизғин муҳокамаларга сабаб бўлади. Ана шундай шов-шувли чиқишлардан бири «Манчестер Юнайтед» ҳамда Франция терма жамоасининг собиқ афсонавий чап қанот ҳимоячиси Патрис Эвра томонидан амалга оширилди.
Тажрибали собиқ футболчи бугунги кунда «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси сафида ёрқин ўйинлар намойиш этаётган ўнг қанот вингери Ламин Ямал билан эҳтимолий тўқнашуви қандай якунланиши ҳақида ўз тахминларини ўртоқлашди.
«Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»
Нуфузли «ESPN UK» нашрининг Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифасида келтирилишича, Эвра ўзининг энг гуллаган (прайм) даврида ҳар қандай ҳужумчи учун ҳақиқий даҳшат бўлганини ва ёш юлдузга ҳам ҳеч қандай имконият қолдирмаслигини ҳазиломуз, аммо ишонч билан таъкидлаган:
«Агар мен ўзимнинг энг юқори спорт формамда бўлганимда ва майдонда Ямалга қарши тўқнаш келганимда, уни шунчаки тириклайин еб қўйган бўлардим. Мени маъзур тутасан, Ламин. Сенга бўлган ҳурматим ва маҳаббатим бўлакча... Аммо Криштиану Роналду, Лионель Месси ва менга қарши майдонга тушган бошқа буюк футболчилардан сўранг — улар менинг қанотимда ҳаракат қилишганда, мен умуман раҳм-шафқат нималигини билмасдим ва ҳеч қачон яхши йигит бўлмаганман».
Ламин Ямалнинг «Барселона»даги даҳшатли статистикаси
Патрис Эвранинг бундай кескин баёнот бериши бежиз эмас. Зеро, «Барселона» академияси («Ла Масия») тарбияланувчиси ҳисобланган бу ёш йигит айни пайтда каталонияликларнинг энг хавфли қуролига айланиб улгурган. Қуйидаги интеграциялашган жадвалда 18 ёшли вингернинг ортда қолган мавсумдаги феноменал кўрсаткичлари акс этган:
Футболчининг мақоми
Мавсумдаги умумий ўйинлари
Урилган голлар сони
Самарали узатмалар (Ассист)
Ламин Ямал (18 ёш)
45 та учрашув
24 та гол
18 та голли узатма
Ёш бўлишига қарамай, барча турнирларда қайд этилган ушбу рақамлар Ямалнинг замонавий футболда қанчалик катта кучга айланаётганини ва уни тўхтатиш ҳар қандай ҳимоячи учун ҳақиқий бош оғриғи эканлигини яққол кўрсатиб турибди.
Замин шарҳи: Патрис Эвра ўз даврида «Манчестер Юнайтед»нинг олтин даврини шакллантирган, АПЛ ва ЕЧЛ кубокларини боши устига кўтарган дунёнинг энг кучли ҳимоячиларидан бири эди. Унинг Месси ва Роналду каби титанларга қарши ўйинлардаги тажрибаси катта мактаб ҳисобланади. Эвранинг Ламин Ямал ҳақидаги фикрларида ҳам афсонавий ҳимоячиларга хос бўлган характер ва ёш юлдузнинг маҳоратига бўлган яширин тан олиш туйғуси ётибди. Кўрамиз, келажакда Каталония фахри Эвра айтган ўша буюклар даражасига кўтарила олармикин. Янги мавсумда ёш вингерга янада ёрқин ғалабалар тилаймиз!
Европа футболининг энг шов-шувли баёнотлари, «Барселона» ва бошқа топ-клублар атрофидаги қизиқарли воқеалар ҳамда спорт оламининг энг эксклюзив янгиликларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…