Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлари

·41·Жамият
Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлари

Бугун, 6 июн куни Андижон вилояти Андижон шаҳрида жойлашган бекатлардан бирида ёнғин ҳодисаси юз берди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълум қилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, соат 16:20 атрофида 112 қисқа рақами орқали “Яхши” МФЙ, Пирмуҳамедов кўчасида жойлашган йўл бўйидаги бекатда тутун ва алангаланиш кузатилгани ҳақида хабар келиб тушган.

Шундан сўнг ёнғин-қутқарув бўлинмалари зудлик билан воқеа жойига йўл олиб, орадан атиги 5 дақиқа ўтиб манзилга етиб борган. Тезкор чоралар натижасида ёнғин қисқа вақт ичида, яъни соат 16:32 га келиб тўлиқ бартараф этилган.

Ҳодиса оқибатида бекатнинг тахминан 20 квадрат метр майдони зарар кўрган. Яхшиямки, ёнғин пайтида жабрланган ёки тан жароҳати олган фуқаролар аниқланмаган.

Мутасаддилар томонидан ҳодиса сабаблари ўрганилмоқда.

АндижонФавқулодда вазиятлар бошқармасиПирмуҳамедов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиКеча, 18:05Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиКеча, 17:42Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиТошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиКеча, 17:36Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиЯнгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқладиКеча, 15:20Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Кеча, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди