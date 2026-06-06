Ўзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотиш

·62·Маданият
Ўзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Ғофуров вафот этди — адабиётимиз катта йўқотиш

Бугун, 6 июн куни таниқли ёзувчи, таржимон ва жамоат арбоби Иброҳим Ғофуров 88 ёшида вафот этди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси маълум қилди.

Иброҳим Ғофуров 1937 йил 27 декабрда Тошкент шаҳрида таваллуд топган. У ўз фаолияти давомида адабиётшунослик, танқид ва бадиий таржима соҳаларида самарали меҳнат қилиб, миллий адабиёт ривожига катта ҳисса қўшган.

У турли йилларда нашриёт ва матбуот соҳаларида фаолият юритиб, “Ўзбекистон адабиёт ва санъати” газетасида раҳбарлик лавозимларида ишлаган. Шунингдек, “Миллий тикланиш” демократик партиясига асос солиб, сиёсий ҳаётда ҳам фаол иштирок этган.

Адиб жаҳон адабиётининг йирик намояндалари асарларини ўзбек тилига таржима қилган. Жумладан, Фёдор Достоевский, Эрнест Хемингуэй, Чингиз Айтматов ва бошқа ёзувчиларнинг машҳур асарлари унинг таржимасида китобхонларга етиб борган. Айниқса, Жеймс Жойснинг “Улисс” асари таржимаси катта эътиборга сазовор бўлган.

Иброҳим Ғофуров “Дўстлик” ордени соҳиби, қатор мукофотлар лауреати бўлиб, 2021 йилда “Ўзбекистон Қаҳрамони” унвони билан тақдирланган.

Маълум қилинишича, марҳумнинг жаноза намози 7 июнь куни бомдод намозидан сўнг Ҳазрати Имом жоме масжидида ўқилади. У Тешик қопқоқ қабристонига дафн этилади.

Иброҳим ҒафуровЎзбекистонТошкентФедор ДостоевскийЖеймс Жойс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиБобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиКеча, 16:35Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)Ҳосила Раҳимованинг болалар зўравонлигига қарши мавзудаги чиқиши тармоқларда эътибор қозонди! (видео)Кеча, 13:47Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Наргиза Абдуллаева 28 йил ўтиб, “Чархпалак”даги рақсини такрорлади(видео)Кеча, 10:27Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Ўзбек тўмариси Ҳосила Раҳимова 10 йиллик танаффусдан сўнг катта саҳнага қайтди!Кеча, 07:40Лола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиЛола оиласи билан корейс трендини такрорлаб кўрдиКеча, 06:12Райҳон 25 йилдан сўнг метрога тушиб ҳайратландиРайҳон 25 йилдан сўнг метрога тушиб ҳайратландиКеча, 06:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!