UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди

·98·Спорт
UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашди

UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов ва унинг турмуш ўртоғи Гулойим ўртасида бошланган ажрашиш жараёни томонларнинг ўзаро келишувга келиши ортидан тўхтатилди. Бу ҳақда ҳуқуқшунос Меирман Шекеев маълум қилди.

Спортчига мазкур масала юзасидан ҳуқуқий маслаҳат берган мутахассиснинг айтишича, ҳозирги вақтда эр-хотин расман ажрашмаган. Шунингдек, аввал судга тақдим этилган аризалар ҳам қайтариб олинган.

“Улар барча муаммоларни ҳал қилиб олишади деб умид қиламан. Яқинда Шавкат қиз фарзандли бўлди. Эркак учун қиз фарзанд алоҳида қадрли инсон ҳисобланади. Шу боис бундай вазиятларда шошилинч хулосалар чиқармаслик керак. Қонун нуқтаи назаридан улар ҳали ҳам оила ҳисобланади. Илк бор ажрашиш учун мурожаат қилишган, аммо кейинчалик ярашиб, аризаларини қайтариб олишган. Ҳозирча вазият шу ҳолатда қолмоқда”, деди берган интервьюсида.

Маълумот учун, Гулойим 2025 йил ёзида Олмаота — Екатеринбург автомобиль йўлида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасидан кейин жамоатчилик эътиборига тушган эди. Ўша фожиа оқибатида унинг опаси ва яқин дугонаси ҳаётдан кўз юмган.

2026 йил март ойи охирида суд Гулойимни ушбу воқеада айбдор деб топиб, унга нисбатан 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазосини белгилаган.

Шавкат РаҳмоновУФКАлматиЕкатеринбургМейрман Шекеев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тиладиКеча, 14:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди