Россиянинг “Космос-1602” сунъий йўлдоши 42 йилдан сўнг орбитадан чиқди
2024-йилнинг май ойи давомида Россияга тегишли бешта космик аппарат орбитадан чиқиб, атмосфера қатламларида ёниб кетди. Бу ҳақда парвозини якунлаган сунъий йўлдошлар бўйича ойлик ҳисоботда маълум қилинди. Умумий ҳисобда май ойида 68 та аппарат ўз фаолиятини тўхтатган бўлса-да, Россия миссиялари ўзининг ҳам ўта эски, ҳам нисбатан янги эканлиги билан алоҳида эътибор тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Май ойида ишини якунлаган Россия аппаратлари рўйхатидан “Космос-1602”, ТУСУР ГО, Стратосат ТК-1-Б, “Горизонт” ва ОБЗП-1 ўрин олган. Уларнинг орасида энг кексаси 1984-йилда учирилган “Космос-1602” аппарати бўлиб, у коинотда 40 йилдан ортиқ вақт давомида бўлган. Қолган сунъий йўлдошлар замонавий экспериментал ва амалий миссиялар, жумладан, университет ҳамда технологик лойиҳаларга тегишли эди.
Умумий статистика фонида Starlink сунъий йўлдошларининг устунлиги яққол кўзга ташланмоқда: бир ой ичида ушбу тармоқнинг 40 та аппарати орбитадан тушиб кетган. Шунга қарамай, Россия аппаратларининг йўқ қилиниши ойнинг муҳим космик ҳодисаларидан бири сифатида қайд этилди.
Ҳозирги вақтда Ер атрофидаги орбитада Россиянинг аввалроқ учирилган янги сунъий йўлдошлари ўз фаолиятини давом эттирмоқда. Мутахассисларнинг таъкидлашича, эски аппаратларнинг атмосферада ёниб кетиши коинотни чиқиндилардан тозалаш жараёнининг табиий қисмидир.
…