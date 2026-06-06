Instagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишинг
Йиллар давомида ижтимоий тармоқлар олами Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Google (YouTube), Snapchat, TikTok ва Х каби технологик гигантлар назоратида бўлиб келди. Бироқ, бугунги кунда кўплаб стартаплар ушбу гигантларга қарши чиқиб, одамларни тор доирадаги қизиқишлар ва жамоалар билан боғлайдиган шахсий ижтимоий платформаларни яратмоқда. Агар сиз анъанавий Биг Теч маҳсулотларидан чарчаган бўлсангиз, бозорда бир қатор қизиқарли муқобиллар пайдо бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ретро иловаси собиқ Instagram ходимлари томонидан яратилган бўлиб, у фотосуратларни янада шахсий ва хавфсиз форматда улашишга мўлжалланган. Бу ерда сиз ҳафталик энг яхши суратларингизни танлашингиз, албомлар яратишингиз ва хотираларингизни яқин дўстларингиз билан бўлишишингиз мумкин. Maxфийлик созламалари эса суратларингизни кимлар кўра олишини тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Ижодкорлар учун мўлжалланган Cosmos иловаси Pinterest платформасига ўзига хос муқобил бўлиб, у ерда фойдаланувчилар ранглар, калит сўзлар ёки расмлар орқали ўз дидларига мос профил яратишлари мумкин. Индиго иловаси эса бир вақтнинг ўзида ҳам Mastodon, ҳам Bluesky тармоқларидан фойдаланиш имконини беради. Бу илова марказлашмаган ижтимоий тармоқларни ягона интерфейсда бирлаштириб, постларни бир вақтда иккала платформага жойлашга ёрдам беради.
Корнер иловаси ўзини "ижтимоий Google Maps" деб атайди. Ҳозирда 125 мингдан ортиқ фойдаланувчига эга ушбу платформада одамлар ўзларининг севимли манзиллари, ресторанлари ва яширин масканлари рўйхатини тузиб, бошқалар билан улашадилар. Қисқа видеолар ишқибозлари учун эса афсонавий Вине лойиҳасининг давомчиси — Дивине иловаси тақдим этилди. Унда 500 мингдан ортиқ архив видеолар мавжуд бўлиб, фойдаланувчилар яна 6 сонияли қисқа роликлар яратиш имконига эга бўлишди.
…