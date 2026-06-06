Anthropic компанияси АҚШ Миллий хавфсизлик агентлиги учун махфий Claude Мйтос моделини ишга туширди

·60·Техно
Anthropic компанияси АҚШ Миллий хавфсизлик агентлиги учун махфий Claude Мйтос моделини ишга туширди

Claude сунъий интеллект моделлари ишлаб чиқарувчиси бўлган Американинг Anthropic компанияси атрофида йирик можаро авж олмоқда. Финансиал Times нашрининг вазиятдан хабардор манбаларга таяниб хабар беришича, АҚШ Миллий хавфсизлик агентлиги (МХА) кибероперациялар соҳасидаги вазифалар учун махсус Claude Мйтос моделидан фойдаланмоқда. Ваҳоланки, расман компания ва АҚШ Мудофаа вазирлиги тузилмалари ўртасидаги ҳамкорлик тақиқланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нашр маълумотларига кўра, сўнгги ойлар давомида Anthropic муҳандислари МХА бўлинмаларида фаолият юритиб, Мйтос моделини ихтисослаштирилган вазифаларга мослаштиришда ёрдам беришган. Расмий равишда гап киберхавфсизлик эҳтиёжлари ҳақида кетаётган бўлса-да, манбалар ушбу технология ҳужумкор операцияларда, масалан, хорижий компьютер тармоқларидаги заифликларни топиш ва уларга кириб боришда қўлланилиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Замонавий киберзиддиятлар бир неча йил олдингига қараганда анча тез ривожланмоқда. Агар илгари заифликни аниқлаш ва ундан фойдаланиш ўртасида ойлар ўтган бўлса, бугунги кунда бу вақт соатлар ёки ҳатто дақиқалар билан ўлчанмоқда. Бундай шароитда сунъий интеллект воситалари разведка хизматлари учун муҳим устунликка айланмоқда. Claude Мйтос нейротармоғи дастурий таъминотни автоматик таҳлил қилиш ва операцион тизимлар ҳамда браузерлардаги кўплаб заиф нуқталарни топишга қодир.

Компания ва АҚШ маъмурияти ўртасидаги зиддият 2026-йил бошида, Оқ уй Anthropic билан 200 миллион долларлик шартномани муҳокама қилганида бошланган эди. Ўшанда ҳукумат сунъий интеллект тизимларидаги чекловларни юmsҳатишни талаб қилган, бироқ компания раҳбари Дарио Амодеи оммавий кузатув ва автоном жанговар тизимларда сунъий интеллектдан фойдаланишга қарши чиққан. Натижада, 2026-йил март ойида Pentagon Anthropic маҳсулотларини миллий хавфсизлик учун "тизимли хавф" деб эълон қилган эди.

Ҳозирда компания ўз ҳуқуқларини судда ҳимоя қилмоқда, давлат органлари эса миллий хавфсизлик масалаларини важ қилиб келтирмоқда. Агар Финансиал Times маълумотлари тасдиқланса, вазият ғалати кўриниш олади: махсус хизматлар федерал ҳукумат билан низолашаётган ва расман хавфли деб топилган компания технологияларидан яширинча фойдаланишда давом этмоқда.

AnthropicClaudeАҚШКиберхавфсизликСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаБугун, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиБугун, 16:53Трамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинТрамп маъмурияти OpenAI компаниясининг акциядорига айланиши мумкинБугун, 16:25Instagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингInstagramдан кейинги ҳаёт: Янги авлод ижтимоий иловалари билан танишингБугун, 15:21Коинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олдиКоинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олдиБугун, 14:27Арзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенгАрзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенгБугун, 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус