Anthropic компанияси АҚШ Миллий хавфсизлик агентлиги учун махфий Claude Мйтос моделини ишга туширди
Claude сунъий интеллект моделлари ишлаб чиқарувчиси бўлган Американинг Anthropic компанияси атрофида йирик можаро авж олмоқда. Финансиал Times нашрининг вазиятдан хабардор манбаларга таяниб хабар беришича, АҚШ Миллий хавфсизлик агентлиги (МХА) кибероперациялар соҳасидаги вазифалар учун махсус Claude Мйтос моделидан фойдаланмоқда. Ваҳоланки, расман компания ва АҚШ Мудофаа вазирлиги тузилмалари ўртасидаги ҳамкорлик тақиқланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нашр маълумотларига кўра, сўнгги ойлар давомида Anthropic муҳандислари МХА бўлинмаларида фаолият юритиб, Мйтос моделини ихтисослаштирилган вазифаларга мослаштиришда ёрдам беришган. Расмий равишда гап киберхавфсизлик эҳтиёжлари ҳақида кетаётган бўлса-да, манбалар ушбу технология ҳужумкор операцияларда, масалан, хорижий компьютер тармоқларидаги заифликларни топиш ва уларга кириб боришда қўлланилиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.
Замонавий киберзиддиятлар бир неча йил олдингига қараганда анча тез ривожланмоқда. Агар илгари заифликни аниқлаш ва ундан фойдаланиш ўртасида ойлар ўтган бўлса, бугунги кунда бу вақт соатлар ёки ҳатто дақиқалар билан ўлчанмоқда. Бундай шароитда сунъий интеллект воситалари разведка хизматлари учун муҳим устунликка айланмоқда. Claude Мйтос нейротармоғи дастурий таъминотни автоматик таҳлил қилиш ва операцион тизимлар ҳамда браузерлардаги кўплаб заиф нуқталарни топишга қодир.
Компания ва АҚШ маъмурияти ўртасидаги зиддият 2026-йил бошида, Оқ уй Anthropic билан 200 миллион долларлик шартномани муҳокама қилганида бошланган эди. Ўшанда ҳукумат сунъий интеллект тизимларидаги чекловларни юmsҳатишни талаб қилган, бироқ компания раҳбари Дарио Амодеи оммавий кузатув ва автоном жанговар тизимларда сунъий интеллектдан фойдаланишга қарши чиққан. Натижада, 2026-йил март ойида Pentagon Anthropic маҳсулотларини миллий хавфсизлик учун "тизимли хавф" деб эълон қилган эди.
Ҳозирда компания ўз ҳуқуқларини судда ҳимоя қилмоқда, давлат органлари эса миллий хавфсизлик масалаларини важ қилиб келтирмоқда. Агар Финансиал Times маълумотлари тасдиқланса, вазият ғалати кўриниш олади: махсус хизматлар федерал ҳукумат билан низолашаётган ва расман хавфли деб топилган компания технологияларидан яширинча фойдаланишда давом этмоқда.
…