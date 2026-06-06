Арзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенг
Хитойнинг ЧангХин Меморй Течнологиес (КХМТ) хотира ишлаб чиқарувчиси DDR5 бозорида демпинг сиёсатини юритмаяпти. Компания ўз чипларини соҳа етакчилари — Samsung Electronикс, СК Ҳйних ва Микрон Течнологй билан деярли бир хил нархларда сотмоқда. Бу ҳақда Компутех Таипеи кўргазмасида хотира модуллари ишлаб чиқарувчилари вакиллари маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бугунги кунда КХМТ компаниясининг асосий устунлиги маҳсулотнинг арзонлигида эмас, балки мижозларга етказиб беришга тайёр бўлган бўш ДRAM ҳажмлари мавжудлигидадир. Юқори талаб ва хотира чипларининг вақти-вақти билан юзага келадиган танқислиги фонида, бу модул ишлаб чиқарувчилари учун муҳим афзалликка айланмоқда.
Ҳозирча Хитой компанияси оммавий сегментга эътибор қаратган ва энг илғор хотира технологиялари бўйича етакчиликка даъво қилмаяпти. КХМТ чиплари аллақачон бюджетли ва ўрта нархдаги DDR5 модулларида қўлланилмоқда, уларнинг эълон қилинган тезлиги эса 8000 МТ/с гача етади. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи РДИММ форматидаги сервер хотираларини чиқаришни ҳам ўзлаштирган.
Шу билан бирга, КУДИММ, КҚДИММ, МРДИММ ва КСОДИММ каби мураккаброқ ва замонавий сегментларда компания жаҳоннинг етакчи ўйинчиларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бозор иштирокчилари КХМТ чипларини ўз модуллари таркибида синовдан ўтказишда давом этаётганини билдиришди. Дастлабки босқичда бундай ечимлар асосан Хитой ички бозорига йўналтирилади.
Ҳамкорлар КХМТнинг яна бир афзаллиги сифатида мижозлар билан ишлашдаги мослашувчан ёндашувни қайд этишмоқда. Йирик етказиб берувчилардан фарқли ўлароқ, Хитой компанияси харид ҳажми бўйича қатъий жарималар ва шартномавий чекловларни қўлламайди. Бу эса КХМТни, айниқса ҳозирги тақчиллик даврида, модул ишлаб чиқарувчилари учун жозибадор етказиб берувчига айлантирмоқда.
…