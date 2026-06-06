Арзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенг

·97·Техно
Арзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенг

Хитойнинг ЧангХин Меморй Течнологиес (КХМТ) хотира ишлаб чиқарувчиси DDR5 бозорида демпинг сиёсатини юритмаяпти. Компания ўз чипларини соҳа етакчилари — Samsung Electronикс, СК Ҳйних ва Микрон Течнологй билан деярли бир хил нархларда сотмоқда. Бу ҳақда Компутех Таипеи кўргазмасида хотира модуллари ишлаб чиқарувчилари вакиллари маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бугунги кунда КХМТ компаниясининг асосий устунлиги маҳсулотнинг арзонлигида эмас, балки мижозларга етказиб беришга тайёр бўлган бўш ДRAM ҳажмлари мавжудлигидадир. Юқори талаб ва хотира чипларининг вақти-вақти билан юзага келадиган танқислиги фонида, бу модул ишлаб чиқарувчилари учун муҳим афзалликка айланмоқда.

Ҳозирча Хитой компанияси оммавий сегментга эътибор қаратган ва энг илғор хотира технологиялари бўйича етакчиликка даъво қилмаяпти. КХМТ чиплари аллақачон бюджетли ва ўрта нархдаги DDR5 модулларида қўлланилмоқда, уларнинг эълон қилинган тезлиги эса 8000 МТ/с гача етади. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи РДИММ форматидаги сервер хотираларини чиқаришни ҳам ўзлаштирган.

Шу билан бирга, КУДИММ, КҚДИММ, МРДИММ ва КСОДИММ каби мураккаброқ ва замонавий сегментларда компания жаҳоннинг етакчи ўйинчиларидан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бозор иштирокчилари КХМТ чипларини ўз модуллари таркибида синовдан ўтказишда давом этаётганини билдиришди. Дастлабки босқичда бундай ечимлар асосан Хитой ички бозорига йўналтирилади.

Ҳамкорлар КХМТнинг яна бир афзаллиги сифатида мижозлар билан ишлашдаги мослашувчан ёндашувни қайд этишмоқда. Йирик етказиб берувчилардан фарқли ўлароқ, Хитой компанияси харид ҳажми бўйича қатъий жарималар ва шартномавий чекловларни қўлламайди. Бу эса КХМТни, айниқса ҳозирги тақчиллик даврида, модул ишлаб чиқарувчилари учун жозибадор етказиб берувчига айлантирмоқда.

DDR5КХМТSamsungМикронТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Арзон Хитой DDR5 хотираси — афсона: КХМТ чиплари нархи Samsung билан тенг – Zamin.uz, 06.06.2026