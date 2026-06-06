Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишди
Фото: La100.cienradios.com
Дунё футболи тарихида ишқибозларнинг ўз суюкли жамоаларига бўлган чексиз меҳри ва садоқати ҳақида кўплаб ҳайратланарли воқеаларни эшитганмиз. Бироқ аргентиналик уч нафар ашаддий ва жасур мухлис томонидан амалга оширилган матонатли юриш спорт оламида ҳақиқий шов-шувга айланди. Улар ўз терма жамоасини Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионатида (ЖЧ-2026) бевосита стадиондан туриб қўллаб-қувватлаш мақсадида ақл бовар қилмас масофани велосипедда босиб ўтишди.
Ушбу фидойи ишқибозлар ўзларининг узоқ ва машаққатли саёҳатларини салкам бир йил муқаддам — ўтган йилнинг 16 август куни бошлашган эди.
10 ойлик марафон ва 17 та давлат ортида
Жасур учлик мақсад сари интилишда нафақат жисмоний чарчоқни, балки турли об-ҳаво ва йўл шароитларини ҳам енгиб ўтишга муваффақ бўлди. Уларнинг босиб ўтган йўналиши ҳақиқий қитъавий саёҳатга айланиб кетди:
Узоқ давом этган сафар: Салкам 10 ой давом этган ушбу унутилмас саёҳат давомида улар жами 17 та мамлакат ҳудудини айланиб ўтишди.
Кесиб ўтилган давлатлар: Улар Жанубий ва Марказий Американинг гўзал ва мураккаб рельефга эга бўлган Аргентина, Уругвай, Боливия, Перу, Эквадор ва Колумбия каби давлатларини тўлиқ велосипедда кесиб ўтишга муваффақ бўлишди.
Ва ниҳоят, 17 000 километрлик масофа ортда қолиб, жасур велойўловчилар ўзлари орзу қилган сўнгги манзилга етиб келишди. Улар айни дамда Аргентина терма жамоаси Мундиалдаги ўз дебют учрашувини Жазоир вакилларига қарши ўтказадиган АҚШнинг Канзас-Сити шаҳрига соғ-саломат етиб боришган.
Тарихий саёҳатнинг рақамлардаги акси
Ушбу унутилмас ва қаҳрамонона сафарнинг умумий кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда аниқ ифодаланган:
Саёҳат компонентлари
Кўрсаткичлар ва рақамлар
Ишқибозларнинг мақсади
Йўлга чиқилган сана
16 август
Океан ортидаги йирик футбол байрамига етиб бориш.
Сафарнинг умумий муддати
10 ой (салкам 1 йил)
Чексиз ирода ва футболга бўлган муҳаббатни исботлаш.
Босиб ўтилган давлатлар
17 та мамлакат
Лотин Америкасидан Шимолий Америкагача бўлган масофа.
Жами босиб ўтилган йўл
17 000 километр
Велосипед спорти ва футбол ишқибозлиги тарихидаги рекорд.
Етакчилар ва мураббийлар штабининг юксак эҳтироми
Энг қувонарлиси ва ҳаяжонлиси, Канзас-Сити шаҳрига етиб келган ушбу уч нафар қаҳрамонни у ерда бўлиб турган минглаб аргентиналик мухлислар жуда катта хурсандчилик билан кутиб олишди. Футбол ишқибозларининг бундай юксак матонати ва фидойилиги Аргентина терма жамоаси мураббийлар штабининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Терма жамоа мутасаддилари жасур юртдошларини шахсан қарши олиб, уларга ўз миннатдорчиликларини билдиришди.
Замин шарҳи: Футбол — бу шунчаки 90 дақиқалик ўйин эмас, бу миллионлаб инсонларни бирлаштирувчи, уларни ақл бовар қилмас жасоратларга ундовчи буюк кучдир. Велосипедда 17 минг километр йўл босиш учун нафақат кучли жисмоний тайёргарлик, балки темирдек ирода ва жамоага бўлган чексиз иштиёқ талаб этилади. Аргентиналик ушбу мухлисларнинг Канзас-Ситига етиб келиши терма жамоа футболчиларига ҳам жуда катта руҳий куч ва мотивация бағишлаши шубҳасиз. Жазоирга қарши кечадиган баҳсда ушбу жасур мухлислар трибунада энг ёрқин юлдузларга айланиши табиий. Мундиалда барча жамоаларга омад тилаймиз!
Жаҳон чемпионатининг энг қизиқарли воқеалари, мухлислар ҳаётидаги ғаройиб янгиликлар ва Мундиал-2026 нинг энг қайноқ тафсилотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…