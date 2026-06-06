Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишди

·42·Дунё
Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишди

Фото: La100.cienradios.com

Дунё футболи тарихида ишқибозларнинг ўз суюкли жамоаларига бўлган чексиз меҳри ва садоқати ҳақида кўплаб ҳайратланарли воқеаларни эшитганмиз. Бироқ аргентиналик уч нафар ашаддий ва жасур мухлис томонидан амалга оширилган матонатли юриш спорт оламида ҳақиқий шов-шувга айланди. Улар ўз терма жамоасини Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган Жаҳон чемпионатида (ЖЧ-2026) бевосита стадиондан туриб қўллаб-қувватлаш мақсадида ақл бовар қилмас масофани велосипедда босиб ўтишди.

Ушбу фидойи ишқибозлар ўзларининг узоқ ва машаққатли саёҳатларини салкам бир йил муқаддам — ўтган йилнинг 16 август куни бошлашган эди.

10 ойлик марафон ва 17 та давлат ортида

Жасур учлик мақсад сари интилишда нафақат жисмоний чарчоқни, балки турли об-ҳаво ва йўл шароитларини ҳам енгиб ўтишга муваффақ бўлди. Уларнинг босиб ўтган йўналиши ҳақиқий қитъавий саёҳатга айланиб кетди:

  • Узоқ давом этган сафар: Салкам 10 ой давом этган ушбу унутилмас саёҳат давомида улар жами 17 та мамлакат ҳудудини айланиб ўтишди.

  • Кесиб ўтилган давлатлар: Улар Жанубий ва Марказий Американинг гўзал ва мураккаб рельефга эга бўлган Аргентина, Уругвай, Боливия, Перу, Эквадор ва Колумбия каби давлатларини тўлиқ велосипедда кесиб ўтишга муваффақ бўлишди.

Ва ниҳоят, 17 000 километрлик масофа ортда қолиб, жасур велойўловчилар ўзлари орзу қилган сўнгги манзилга етиб келишди. Улар айни дамда Аргентина терма жамоаси Мундиалдаги ўз дебют учрашувини Жазоир вакилларига қарши ўтказадиган АҚШнинг Канзас-Сити шаҳрига соғ-саломат етиб боришган.

Тарихий саёҳатнинг рақамлардаги акси

Ушбу унутилмас ва қаҳрамонона сафарнинг умумий кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда аниқ ифодаланган:

Саёҳат компонентлари

Кўрсаткичлар ва рақамлар

Ишқибозларнинг мақсади

Йўлга чиқилган сана

16 август

Океан ортидаги йирик футбол байрамига етиб бориш.

Сафарнинг умумий муддати

10 ой (салкам 1 йил)

Чексиз ирода ва футболга бўлган муҳаббатни исботлаш.

Босиб ўтилган давлатлар

17 та мамлакат

Лотин Америкасидан Шимолий Америкагача бўлган масофа.

Жами босиб ўтилган йўл

17 000 километр

Велосипед спорти ва футбол ишқибозлиги тарихидаги рекорд.

Етакчилар ва мураббийлар штабининг юксак эҳтироми

Энг қувонарлиси ва ҳаяжонлиси, Канзас-Сити шаҳрига етиб келган ушбу уч нафар қаҳрамонни у ерда бўлиб турган минглаб аргентиналик мухлислар жуда катта хурсандчилик билан кутиб олишди. Футбол ишқибозларининг бундай юксак матонати ва фидойилиги Аргентина терма жамоаси мураббийлар штабининг ҳам эътиборидан четда қолмади. Терма жамоа мутасаддилари жасур юртдошларини шахсан қарши олиб, уларга ўз миннатдорчиликларини билдиришди.

Замин шарҳи: Футбол — бу шунчаки 90 дақиқалик ўйин эмас, бу миллионлаб инсонларни бирлаштирувчи, уларни ақл бовар қилмас жасоратларга ундовчи буюк кучдир. Велосипедда 17 минг километр йўл босиш учун нафақат кучли жисмоний тайёргарлик, балки темирдек ирода ва жамоага бўлган чексиз иштиёқ талаб этилади. Аргентиналик ушбу мухлисларнинг Канзас-Ситига етиб келиши терма жамоа футболчиларига ҳам жуда катта руҳий куч ва мотивация бағишлаши шубҳасиз. Жазоирга қарши кечадиган баҳсда ушбу жасур мухлислар трибунада энг ёрқин юлдузларга айланиши табиий. Мундиалда барча жамоаларга омад тилаймиз!

Жаҳон чемпионатининг энг қизиқарли воқеалари, мухлислар ҳаётидаги ғаройиб янгиликлар ва Мундиал-2026 нинг энг қайноқ тафсилотларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

АргентинаКанзас-СитиАҚШАлжир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБугун, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиБугун, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Бугун, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиБугун, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиБугун, 15:48Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатиладиБугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишди – Zamin.uz, 06.06.2026