Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда

·71·Фойдали
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда

Кўпчилик инсонлар ёш улғайган сари вақт аввалгидан тезроқ ўтаётгандек туюлишини сезади.

Узоқ йиллар давомида бу ҳолат кундалик ҳаётнинг бир хил тус олиши билан изоҳлаб келинган. Мутахассислар фикрича, кунлар бир-бирига ўхшаб кетганда мия камроқ ноёб хотираларни сақлаб қолади.

Шу сабабли инсон ўтган даврга назар ташлаганда, бу вақт аслида бўлганидан қисқароқдек кўринади.

Яна бир назарияга кўра, агар инсон ўз ҳаётида шахсий ўсиш ва ривожланишни ҳис қилмаса, ўтган даврни «йўқотилган вақт» сифатида қабул қилади.

Натижада вақт жуда тез ўтиб кетгандек таассурот пайдо бўлади.

Бироқ сўнгги илмий тадқиқотлар мазкур икки тушунтиришни ҳам шубҳа остига қўймоқда.

Олимлар вақтни қабул қилиш механизми аввал ўйланганидан анча мураккаб бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Мазкур йўналишдаги изланишлар инсон мияси вақтни қандай қабул қилиши ҳақида янги маълумотларни тақдим этиши кутилмоқда.

Олимлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўлиЎзбекистонда картадан картага пул ўтказиш: энг фойдали ва бепул йўли05.06, 17:51Смартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқдаСмартфон қулайлик билан бирга қарамликни ҳам кучайтирмоқда03.06, 08:19Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...02.06, 13:38AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?AirPods ва қулоқчинлардан узоқ фойдаланиш хавфлими?28.05, 09:34Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?25.05, 07:52Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?25.05, 07:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Эрталаб туришдаги қийинчилик нимадан келиб чиқади?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Совуқ сувда чўмилиш соғлиқ учун фойдалими?
Музқаймоқ меъёрида ейилса организмга фойдали бўлиши мумкин
Музқаймоқ меъёрида ейилса организмга фойдали бўлиши мумкин
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Пулдан қўрқмаган инсон муваффақиятга яқинлашади...
Пулдан қўрқмаган инсон муваффақиятга яқинлашади...
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда – Zamin.uz, 06.06.2026