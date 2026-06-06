Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Кўпчилик инсонлар ёш улғайган сари вақт аввалгидан тезроқ ўтаётгандек туюлишини сезади.
Узоқ йиллар давомида бу ҳолат кундалик ҳаётнинг бир хил тус олиши билан изоҳлаб келинган. Мутахассислар фикрича, кунлар бир-бирига ўхшаб кетганда мия камроқ ноёб хотираларни сақлаб қолади.
Шу сабабли инсон ўтган даврга назар ташлаганда, бу вақт аслида бўлганидан қисқароқдек кўринади.
Яна бир назарияга кўра, агар инсон ўз ҳаётида шахсий ўсиш ва ривожланишни ҳис қилмаса, ўтган даврни «йўқотилган вақт» сифатида қабул қилади.
Натижада вақт жуда тез ўтиб кетгандек таассурот пайдо бўлади.
Бироқ сўнгги илмий тадқиқотлар мазкур икки тушунтиришни ҳам шубҳа остига қўймоқда.
Олимлар вақтни қабул қилиш механизми аввал ўйланганидан анча мураккаб бўлиши мумкинлигини таъкидламоқда. Мазкур йўналишдаги изланишлар инсон мияси вақтни қандай қабул қилиши ҳақида янги маълумотларни тақдим этиши кутилмоқда.
…