Intel Коре 400 процессорлари икки баробар кўп самарали ядроларга эга бўлади

·96·Техно
Intel Коре 400 процессорлари икки баробар кўп самарали ядроларга эга бўлади

Intel компаниясининг Вилдкат Лаке архитектурасига асосланган Intel Коре 300 мобил процессорлари бозорга яқинда чиққан бўлса-да, тармоқда кейинги авлод бюджетли чиплари ҳақида маълумотлар пайдо бўлди. Таниқли инсайдер Жайкиҳн 2027-йилда чиқиши кутилаётган Вилдкат Лаке Рефреш линиясининг техник хусусиятларини очиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги авлоднинг асосий ўзгариши самарали ядролар сонининг ортиши билан боғлиқ. Ҳозирги Вилдкат Лаке моделлари 2+0+4 конфигурациясидан (иккита самарали П-ядро ва тўртта ўта тежамкор ЛП-Э ядро) фойдаланаётган бўлса, Вилдкат Лаке Рефреш сериясида Intel 4+0+4 схемасига ўтади. Кучли ядролар сонининг икки баробар кўпайиши кундалик вазифалар ва кўп тармоқли ишлашда унумдорликни сезиларли даражада оширади.

Инсайдер маълумотларига кўра, янги процессорлар юқори сегментдаги Пантер Лаке CPU'ларидан таниш бўлган архитектурани олади: юқори унумдор ядролар — Коугар Кове, энергия тежамкор ядролар эса Даркмонт бўлади. Шу билан бирга, Вилдкат Лаке линияси Пантер Лакега нисбатан арзонроқ муқобил бўлиб қолади. Мураккаб чиплетли тузилма ўрнига CPU ва GPU битта кристаллда жойлаштирилади.

Янги чиплар, худди Пантер Лаке каби, Intel 18А технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Графика қисмида катта ўзгаришлар кутилмаяпти — процессорлар ҳамон иккита Хе3 график ядроси билан жиҳозланади. Тахминларга кўра, ушбу чиплар Intel Коре 400 оиласига киради ва Коре 5 ҳамда Коре 7 серияларида тақдим этилади.

Энг арзон Коре 3 даражасидаги моделлар эса янгиланмаслиги ва мавжуд олти ядроли Коре 300 ечимларидан фойдаланишда давом этиши мумкин. Агар бу маълумотлар тасдиқланса, Вилдкат Лаке архитектураси ультра-бюджет сегментидан бироз юқорироқ, унумдор ноутбуклар синфига кўчади. Эски олти ядроли моделлар эса энг ҳамёнбоп қурилмалар учун асос бўлиб қолаверади.

IntelProтсессорВилдкат ЛакеТехнологияНоутбук
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиChatGPT тарихдаги энг тез оммалашган илова бўлдиКеча, 18:48Ён панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиЁн панели экранли корпус: Гигабйте Аорус К510 Гласс Инфинитй тақдим этилдиКеча, 18:29ВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариВWDК 2026: Siriнинг янгиланиши ва Apple Intelligence имкониятлариКеча, 18:24Жанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиЖанубий Кореяда яримўтказгичли транзисторлар технологияси қайта кашф этилдиКеча, 18:20Срирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаСрирам Кришнан Оқ уйнинг сунъий интеллект бўйича маслаҳатчиси лавозимидан кетмоқдаКеча, 17:59Yandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиYandex ҳудудий шеваларга бағишланган интерактив ўйинни ишга туширдиКеча, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус