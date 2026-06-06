Intel Коре 400 процессорлари икки баробар кўп самарали ядроларга эга бўлади
Intel компаниясининг Вилдкат Лаке архитектурасига асосланган Intel Коре 300 мобил процессорлари бозорга яқинда чиққан бўлса-да, тармоқда кейинги авлод бюджетли чиплари ҳақида маълумотлар пайдо бўлди. Таниқли инсайдер Жайкиҳн 2027-йилда чиқиши кутилаётган Вилдкат Лаке Рефреш линиясининг техник хусусиятларини очиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги авлоднинг асосий ўзгариши самарали ядролар сонининг ортиши билан боғлиқ. Ҳозирги Вилдкат Лаке моделлари 2+0+4 конфигурациясидан (иккита самарали П-ядро ва тўртта ўта тежамкор ЛП-Э ядро) фойдаланаётган бўлса, Вилдкат Лаке Рефреш сериясида Intel 4+0+4 схемасига ўтади. Кучли ядролар сонининг икки баробар кўпайиши кундалик вазифалар ва кўп тармоқли ишлашда унумдорликни сезиларли даражада оширади.
Инсайдер маълумотларига кўра, янги процессорлар юқори сегментдаги Пантер Лаке CPU'ларидан таниш бўлган архитектурани олади: юқори унумдор ядролар — Коугар Кове, энергия тежамкор ядролар эса Даркмонт бўлади. Шу билан бирга, Вилдкат Лаке линияси Пантер Лакега нисбатан арзонроқ муқобил бўлиб қолади. Мураккаб чиплетли тузилма ўрнига CPU ва GPU битта кристаллда жойлаштирилади.
Янги чиплар, худди Пантер Лаке каби, Intel 18А технологик жараёни асосида ишлаб чиқарилади. Графика қисмида катта ўзгаришлар кутилмаяпти — процессорлар ҳамон иккита Хе3 график ядроси билан жиҳозланади. Тахминларга кўра, ушбу чиплар Intel Коре 400 оиласига киради ва Коре 5 ҳамда Коре 7 серияларида тақдим этилади.
Энг арзон Коре 3 даражасидаги моделлар эса янгиланмаслиги ва мавжуд олти ядроли Коре 300 ечимларидан фойдаланишда давом этиши мумкин. Агар бу маълумотлар тасдиқланса, Вилдкат Лаке архитектураси ультра-бюджет сегментидан бироз юқорироқ, унумдор ноутбуклар синфига кўчади. Эски олти ядроли моделлар эса энг ҳамёнбоп қурилмалар учун асос бўлиб қолаверади.
…