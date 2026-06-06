ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тилади

·71·Спорт
ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тилади

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва миллионлаб маҳаллий футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида интизорлик билан кутган тарихий воқелик ниҳоят амалга ошмоқда. Ватанимиз бош жамоаси ўз тарихида илк маротаба футбол бўйича дунёнинг энг нуфузли мусобақаси — Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, барчани бирдек қувонтирган эди. Ушбу улкан муваффақият ва кутилаётган тарихий дебют нафақат юртимизда, балки халқаро футбол жамоатчилиги орасида ҳам катта эътирофга сазовор бўлмоқда.

Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) раҳбари Жанни Инфантино ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ушбу тарихий муваффақиятига алоҳида эътибор қаратди ва вакилларимизни қўллаб-қувватлади.

«Бутун дунёга ўз имкониятларингизни намоён этинг!»

ФИФА президенти ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали ўзбек футболи оиласига самимий ва руҳлантирувчи тилакларини йўллади. Инфантино Ўзбекистоннинг жаҳон футбол саҳнасига чиқиши Мундиалнинг энг ёрқин воқеаларидан бири бўлишини таъкидлаб ўтган:

«Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ФИФА Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасига чин қалбдан омад тилайман. Дунёнинг энг йирик футбол оқшомидаги тарихий дебют олдидан миллий жамоага ўзимнинг энг эзгу тилакларимни изҳор этаман. Улар ўз юртидаги миллионлаб мухлисларини фахрлантиришига, ўзбек футболи тарихида бутунлай янги саҳифа очишига ҳамда бутун жаҳон аҳлига ўзларининг улкан салоҳиятларини кўрсата олишларига тилакдошман».

Мундиал-2026: Вакилларимизни кутаётган рақиблар

Таъкидлаш жоизки, Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) мезбонлик қиладиган ушбу глобал турнирда ҳамюртларимизни анча жиддий ва қизиқарли баҳслар кутиб турибди. Қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали вакилларимиз жой олган гуруҳ таркиби ва бўлажак рақиблар билан танишишингиз мумкин:

Гуруҳ босқичи

Рақиб жамоалар

Рақибларнинг ўзига хослиги

1-рақамли рақиб

Колумбия

Жанубий Американинг техник ва тезкор футболига эга жамоаси.

2-рақамли рақиб

Португалия

Европанинг энг кучли, гранд ва тажрибали терма жамоаларидан бири.

3-рақамли рақиб

Конго ДР

Жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар тақдим эта олувчи жамоа.

Замин шарҳи: ФИФА биринчи раҳбари томонидан Ўзбекистон миллий терма жамоасига бундай юксак эҳтиром кўрсатилиши, юртимизда футболни ривожлантириш йўлида олиб борилаётган ислоҳотларнинг халқаро миқёсдаги чинакам эътирофидир. Океан ортида ўтадиган ушбу улуғвор мусобақада йигитларимиз нафақат чиройли ўйин, балки ўзбек халқининг иродаси ва матонатини ҳам намойиш эта олишади. Колумбия, Португалия ва Конго ДР каби жиддий рақибларга қарши кечадиган баҳсларда футболчиларимизга шижоат ва тарихий ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!

Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги тафсилотлари, Ўзбекистон терма жамоасининг тайёргарлик жараёни ва турнир кундалигини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ФИФАЖанни ИнфантиноЎзбекистонАҚШКанада
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКапелло Италия терма жамоасининг янги бош мураббийи ким бўлишини айтдиКеча, 18:53Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Мирра Андреева «Ролан Гаррос-2026» чемпионлигини қўлга киритди!Кеча, 16:52Италия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиИталия А Серияси янги мавсум учун расмий ўйинлар тақвимини эълон қилдиКеча, 16:44Бельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБельгия терма жамоаси Тунисни 5:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиКеча, 16:27UFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиUFC жангчиси Шавкат Раҳмонов турмуш ўртоғи билан ярашдиКеча, 15:31Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Патрис Эвра Ламин Ямал ҳақида: «Уни тириклайин еб қўйган бўлардим!»Кеча, 14:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди