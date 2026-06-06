ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон терма жамоасига омад тилади
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ва миллионлаб маҳаллий футбол ишқибозлари узоқ йиллар давомида интизорлик билан кутган тарихий воқелик ниҳоят амалга ошмоқда. Ватанимиз бош жамоаси ўз тарихида илк маротаба футбол бўйича дунёнинг энг нуфузли мусобақаси — Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, барчани бирдек қувонтирган эди. Ушбу улкан муваффақият ва кутилаётган тарихий дебют нафақат юртимизда, балки халқаро футбол жамоатчилиги орасида ҳам катта эътирофга сазовор бўлмоқда.
Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) раҳбари Жанни Инфантино ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоасининг ушбу тарихий муваффақиятига алоҳида эътибор қаратди ва вакилларимизни қўллаб-қувватлади.
«Бутун дунёга ўз имкониятларингизни намоён этинг!»
ФИФА президенти ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали ўзбек футболи оиласига самимий ва руҳлантирувчи тилакларини йўллади. Инфантино Ўзбекистоннинг жаҳон футбол саҳнасига чиқиши Мундиалнинг энг ёрқин воқеаларидан бири бўлишини таъкидлаб ўтган:
«Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қиладиган ФИФА Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон терма жамоасига чин қалбдан омад тилайман. Дунёнинг энг йирик футбол оқшомидаги тарихий дебют олдидан миллий жамоага ўзимнинг энг эзгу тилакларимни изҳор этаман. Улар ўз юртидаги миллионлаб мухлисларини фахрлантиришига, ўзбек футболи тарихида бутунлай янги саҳифа очишига ҳамда бутун жаҳон аҳлига ўзларининг улкан салоҳиятларини кўрсата олишларига тилакдошман».
Мундиал-2026: Вакилларимизни кутаётган рақиблар
Таъкидлаш жоизки, Шимолий Америка (АҚШ, Канада ва Мексика) мезбонлик қиладиган ушбу глобал турнирда ҳамюртларимизни анча жиддий ва қизиқарли баҳслар кутиб турибди. Қуйидаги интеграциялашган жадвал орқали вакилларимиз жой олган гуруҳ таркиби ва бўлажак рақиблар билан танишишингиз мумкин:
Гуруҳ босқичи
Рақиб жамоалар
Рақибларнинг ўзига хослиги
1-рақамли рақиб
Колумбия
Жанубий Американинг техник ва тезкор футболига эга жамоаси.
2-рақамли рақиб
Португалия
Европанинг энг кучли, гранд ва тажрибали терма жамоаларидан бири.
3-рақамли рақиб
Конго ДР
Жисмоний жиҳатдан бақувват ва кутилмаган совғалар тақдим эта олувчи жамоа.
Замин шарҳи: ФИФА биринчи раҳбари томонидан Ўзбекистон миллий терма жамоасига бундай юксак эҳтиром кўрсатилиши, юртимизда футболни ривожлантириш йўлида олиб борилаётган ислоҳотларнинг халқаро миқёсдаги чинакам эътирофидир. Океан ортида ўтадиган ушбу улуғвор мусобақада йигитларимиз нафақат чиройли ўйин, балки ўзбек халқининг иродаси ва матонатини ҳам намойиш эта олишади. Колумбия, Португалия ва Конго ДР каби жиддий рақибларга қарши кечадиган баҳсларда футболчиларимизга шижоат ва тарихий ғалабалар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Олға, Ўзбекистон!
Жаҳон чемпионатининг энг сўнгги тафсилотлари, Ўзбекистон терма жамоасининг тайёргарлик жараёни ва турнир кундалигини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…