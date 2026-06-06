Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқлади

·53·Жамият
Янгийўлда эркак ҳомиладор турмуш ўртоғини пичоқлади

Тошкент вилоятининг Янгийўл шаҳрида турмуш ўртоғи томонидан пичоқланган икки ойлик ҳомиладор аёл шифохонага ётқизилди.

Маълумотларга кўра, воқеа жорий йилнинг 30 май куни соат 17:00 атрофида содир бўлган. Жабрланувчининг айтишича, у 5 апрель куни турмуш қурган бўлиб, ҳозирда бир ярим ойлик эгизак ҳомиласини кўтариб юрган.

Аёлнинг таъкидлашича, турмуш ўртоғи аввал ҳам унга бир неча бор пичоқ билан таҳдид қилган. Шунингдек, қайнонаси билан келишган ҳолда уни шифокорга олиб бориб, ҳомилани олдиришга уринган. Жабрланувчининг сўзларига кўра, воқеа куни эр-хотин ўртасида суҳбат бўлган ва у болани олдирмаслигини ҳамда ажрашиш нияти борлигини билдирган. Шундан сўнг, атрофда бир неча киши бўлишига қарамасдан, эркак унга кетма-кет бир неча марта пичоқ урган ва воқеа жойидан қочиб кетган.

Янгийўл шаҳар тиббиёт бирлашмаси шифокорининг маълум қилишича, бемор қорин олди девори, кўкрак қафаси ва чап елка соҳаларида кўплаб санчилган-кесилган жароҳатлар ҳамда кўп қон йўқотиш ҳолати билан олиб келинган. Унга зудлик билан тиббий ёрдам кўрсатилиб, жарроҳлик амалиёти ўтказилган.

Ҳозирда беморнинг аҳволи қониқарли деб баҳоланмоқда. Шифокорлар ҳомилани сақлаб қолиш бўйича зарур чоралар кўрилаётганини, ҳозирча болаларнинг ҳолати яхши эканини маълум қилди.

Тошкент вилояти ИИББ ахборот хизмати маълумотига кўра, гумонланувчи воқеа содир бўлган куннинг ўзида ички ишлар ходимлари томонидан қўлга олинган.

Мазкур ҳолат юзасидан Янгийўл шаҳар ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлими томонидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда. Қайд этилишича, тергов якунлари ва суд қарорига мувофиқ айбдор шахсга нисбатан қонуний чоралар кўрилади.

ЯнгийўлТошкент вилояти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиЎзбекистоннинг Нью-Йоркдаги бош консулхонаси муҳим огоҳлантириш йўлладиКеча, 18:41ИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиИИБ ходими вояга етмаган қиз билан боғлиқ ишда қўлга олиндиКеча, 18:05Тошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиТошкентда автобус ҳаракати пайтида пиёда ҳалок бўлдиКеча, 17:42Тошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиТошкентда фожиавий ҳодиса: автобус пиёдани босиб кетдиКеча, 17:36Андижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариАндижонда бекатда ёнғин: қисқа фурсатда ўчирилган ҳодиса тафсилотлариКеча, 15:36Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Мисрга борган ўзбекистонлик сайёҳлар сони ошиб бормоқда...Кеча, 10:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди