Hyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайди

·72·Авто
Hyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайди

Hyundai компанияси 2027-йилгача ўзининг модел линиясини кенг кўламда янгилашга тайёргарлик кўрмоқда. Мотор1 нашрининг хабар беришича, биринчилардан бўлиб Hyundai Элантра модели янгиланади. Седан кузовининг олд ва орқа қисмлари қайта ишланади, шунингдек, интерер дизайни ҳам ўзгаради. Двигателлар қатори эса, дастлабки маълумотларга кўра, жиддий ўзгаришларсиз қолади. Кейинчалик компания янги спорт версияси бўлмиш Элантра Н моделини тақдим этиши ҳам истисно қилинмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Электромобиллар сегментида бир марта қувватланишда 480 километрдан ортиқ масофа босиб ўта оладиган ихчам Hyundai Иониқ 3 хетчбеги пайдо бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Hyundai Кона кроссоверини ҳам катта ўзгаришлар кутмоқда: модел янада қатъий ва бурчакли дизайнга эга бўлади. Куч агрегатлари қаторида 1,5 литрли двигателга асосланган гибрид тизим ва янги тўлиқ электр узатмаси пайдо бўлиши, шунингдек, янги мультимедиа тизими ўрнатилиши режалаштирилган.

Оммабоп Hyundai Санта Фе ҳам янги куч қурилмасига эга бўлади — бу EREV (Эхтендед Ранге Электрик Веҳикле) версияси бўлиши кутилмоқда. Ушбу схемада ғилдиракларни электр мотор ҳаракатга келтиради, бензинли двигател эса фақатгина тортиш батареясини қувватлаш учун хизмат қилади. Тахминларга кўра, бундай кроссовернинг умумий юриш масофаси 900 километргача етиши мумкин.

Янгиланишлар хит даражасидаги Hyundai Туксон моделини ҳам четлаб ўтмайди. Моделнинг кейинги авлоди қатъий чизиқларга эга янги дизайнни қабул қилиши, гибрид ва қувватланувчи гибрид версияларини сақлаб қолиши кутилмоқда. Шунингдек, 300 от кучига эга Туксон Н спорт модификацияси ҳам пайдо бўлиши мумкин. Шу билан бирга, анъанавий бензинли версиялар аста-секинлик билан линиядан чиқариб юборилиши эҳтимоли бор.

HyundaiЭлантраСанта ФеТуксонАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошландиРоссияда Toyota Highlander аналоги Эстео Эхлантих ЭТ ишлаб чиқарила бошландиКеча, 07:56РАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиРАФ қандай қилиб Британияни спорт автомобиллари марказига айлантирдиКеча, 06:56Renault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиRenault компаниясининг янги махфий моделлари бош директор билан синовдан ўтдиКеча, 05:52Автомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқдаАвтомобиль бозорида Toyota бренди мутлақ етакчиликни сақлаб қолмоқда05.06, 17:05Автотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилиндиАвтотранспорт импорти бўйича ўрнатилган йирик чеклов бекор қилинди05.06, 16:52Lada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланадиLada Гранта модели Lada Веста каби вариатор билан жиҳозланади05.06, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Нива Легенд тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Азимут ишлаб чиқарилади