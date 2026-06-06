Hyundai 2027-йилгача ўз моделлар қаторини тубдан янгилайди
Hyundai компанияси 2027-йилгача ўзининг модел линиясини кенг кўламда янгилашга тайёргарлик кўрмоқда. Мотор1 нашрининг хабар беришича, биринчилардан бўлиб Hyundai Элантра модели янгиланади. Седан кузовининг олд ва орқа қисмлари қайта ишланади, шунингдек, интерер дизайни ҳам ўзгаради. Двигателлар қатори эса, дастлабки маълумотларга кўра, жиддий ўзгаришларсиз қолади. Кейинчалик компания янги спорт версияси бўлмиш Элантра Н моделини тақдим этиши ҳам истисно қилинмаяпти. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Электромобиллар сегментида бир марта қувватланишда 480 километрдан ортиқ масофа босиб ўта оладиган ихчам Hyundai Иониқ 3 хетчбеги пайдо бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Hyundai Кона кроссоверини ҳам катта ўзгаришлар кутмоқда: модел янада қатъий ва бурчакли дизайнга эга бўлади. Куч агрегатлари қаторида 1,5 литрли двигателга асосланган гибрид тизим ва янги тўлиқ электр узатмаси пайдо бўлиши, шунингдек, янги мультимедиа тизими ўрнатилиши режалаштирилган.
Оммабоп Hyundai Санта Фе ҳам янги куч қурилмасига эга бўлади — бу EREV (Эхтендед Ранге Электрик Веҳикле) версияси бўлиши кутилмоқда. Ушбу схемада ғилдиракларни электр мотор ҳаракатга келтиради, бензинли двигател эса фақатгина тортиш батареясини қувватлаш учун хизмат қилади. Тахминларга кўра, бундай кроссовернинг умумий юриш масофаси 900 километргача етиши мумкин.
Янгиланишлар хит даражасидаги Hyundai Туксон моделини ҳам четлаб ўтмайди. Моделнинг кейинги авлоди қатъий чизиқларга эга янги дизайнни қабул қилиши, гибрид ва қувватланувчи гибрид версияларини сақлаб қолиши кутилмоқда. Шунингдек, 300 от кучига эга Туксон Н спорт модификацияси ҳам пайдо бўлиши мумкин. Шу билан бирга, анъанавий бензинли версиялар аста-секинлик билан линиядан чиқариб юборилиши эҳтимоли бор.
…