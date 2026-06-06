Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатилади

·85·Дунё
Бу йилнинг энг ноёб астрономик ҳодисаси кузатилади

Жорий йилнинг 12 август куни осмонда кам учрайдиган астрономик ҳодиса — тўлиқ Қуёш тутилиши содир бўлади. Бу вақтда Ой Қуёш ва Ер ўртасидан ўтиб, Қуёш нурларини тўлиқ тўсади. Натижада айрим ҳудудларда кундузги вақт қисқа муддатга қоронғуликка айланади.

Мутахассислар маълумотига кўра, тўлиқ Қуёш тутилиши Гренландия, Исландия, Португалия ва Испаниянинг шимолий қисмида кузатилади. Европа, Африка ва Шимолий Американинг катта қисмида эса қисман тутилиш кўринади.

Олимларнинг таъкидлашича, тутилиш йўли тахминан 8 300 километр ҳудудни қамраб олади. Гренландияда бу ҳодиса икки дақиқадан ортиқ давом этса, Испаниянинг шимолида тахминан 20 сония кузатилади.

Мутахассислар Қуёшга тўғридан-тўғри қараш хавфли эканини эслатиб, фақат махсус ҳимоя кўзойнаклари ёки қуёш фильтрлари орқали кузатишни тавсия этмоқда.

Қуёш тутилиши нафақат осмон ихлосмандлари, балки олимлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу жараён давомида Қуёш тожи ва Ер атмосферасидаги ўзгаришлар ўрганилади.

ГренландияИсландияПортугалияИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБир оғиз латифа сабабли турк миллиардери терговга тортилдиБугун, 18:27Олимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиОлимлар 5000 йиллик мумиё микроорганизмидан нон ёпдиБугун, 18:10Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Роман Абрамович Киевда Володимир Зеленский билан "яширин" учрашдими? Бугун, 17:41Латифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиЛатифа ортидан можаро: Туркияда миллиардерга нисбатан тергов бошландиБугун, 16:4412 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўладиБугун, 15:48Аргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишдиАргентиналик жасур мухлислар велосипедда 17 минг километр йўл босишдиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди