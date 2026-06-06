Коинотда умумий кузатув: АҚШ сунъий йўлдоши Хитой ракетасини суратга олди
Американинг Вантор компанияси коинотдан олинган ноёб ва ноодатий тасвирни эълон қилди. ВорлдВиев Легион сунъий йўлдоши орбитадаги Хитойнинг Лонг Марч 3Б ракетасининг ишлатиб бўлинган поғонасини тахминан 88 километр масофадан суратга олишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, бу шунчаки коинотдан суратга олиш имкониятларини намойиш этиш эмас, балки замонавий сунъий йўлдош тизимлари объектларни бевосита орбитанинг ўзида батафсил кузатишга қодир эканлигининг исботидир. Олинган тасвир объектни нафақат идентификация қилиш, балки унинг ҳолати, фазодаги йўналиши ва ҳаракатланиш хусусиятларини баҳолаш имконини беради.
Вантор мутахассисларига кўра, бундай маълумотлар объектнинг барқарор ҳолатда эканлиги ёки ўз ўқи атрофида айланаётганини тушунишга ёрдам беради. Бу каби кузатувлар коинот чиқиндиларини, хусусан, йирик ракета қисмларини назорат қилишда ўта муҳим аҳамиятга эга.
Кўплаб ракета поғоналари йиллар давомида орбитада қолиб, ишчи ҳолатдаги алоқа, метеорология ва илмий сунъий йўлдошлар билан тўқнашиш хавфини туғдиради. Ҳатто битта йирик объектнинг тўқнашуви минглаб янги парчаларнинг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.
Коинотга парвозлар сони ва сунъий йўлдошлар зичлиги ортиб бораётган бир пайтда, коинотдаги вазиятни мониторинг қилиш долзарб вазифага айланмоқда. Эндиликда операторлар учун объектнинг аниқ координаталарини билиш билан бирга, унинг тури ва келажакдаги эҳтимолий ҳаракатларини тушуниш ҳам муҳимдир.
…