Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқда
Бирлашган Қиролликдаги Uber фойдаланувчилари эндиликда Вайве компаниясининг автоном транспорт воситалари билан боғланиш имкониятини ошириш учун махсус қизиқишлар рўйхатига қўшилишлари мумкин. Бу икки компаниянинг Лондонда роботакси хизматини ишга туширишга тайёргарлик кўраётганининг навбатдаги белгисидир. Ушбу лойиҳа ишга тушгач, Uber АҚШда роботаксилар бозорининг етакчиси ҳисобланган Алпҳабет таркибидаги Ваймо компанияси билан бевосита рақобатга киришади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Uber душанба куни Лондонда Вайве тизими билан жиҳозланган қора Ford Mustang Мач-Э моделини намойиш этди. Вайве автоном ҳайдаш технологияси учун масъул бўлса, Uber автомобил ичидаги интерфейсни, жумладан, 64 та тилни қўллаб-қувватлайдиган интерактив сенсорли экранларни ишлаб чиқди. Хизматнинг расмий ишга тушиш санаси ҳали эълон қилинмаган бўлса-да, у тартибга солувчи органларнинг рухсатидан сўнг яқин ойларда фаолият бошлаши кутилмоқда.
Дастлабки босқичда Вайве роботаксилари хавфсизликни таъминлаш учун ҳайдовчи ўриндиғида оператор билан ҳаракатланади. Uber мижозлари илова орқали буюртма берганида, уларга қўшимча тўловсиз Вайве автомобили бириктирилиши мумкин. Фойдаланувчилар ўз созламаларида автоном транспорт воситаларини танлаш орқали роботаксида юриш имкониятини оширишлари ёки аксинча, роботдан воз кечиб, анъанавий ҳайдовчини танлашлари мумкин бўлади.
Шу билан бирга, Ваймо ҳам Лондон кўчаларида ўзининг 100 га яқин Jaguar И-Пасе русумли автоном автомобилларини синовдан ўтказмоқда. Қизиғи шундаки, Uber ва Ваймо АҚШнинг Феникс, Остин ва Атланта каби шаҳарларида ҳамкорлик қилиб келади. Бироқ, Лондондаги рақобат ушбу ҳамкорликка путур етказиши мумкин. Uber сўнгги йилларда ўзининг АВ Лабс ва Uber Аутономоус Солутионс каби бўлинмаларини ташкил этиб, автоном технологиялар бозорида мустақил ўрин эгаллашга интилмоқда.
Икки компания ўртасидаги муносабатлар бироз таранглашганини Uber CTOси Правеен Неппалли томонидан Х платформасида Ваймо роботаксисининг хавфли ҳаракати ҳақидаги танқидий пости ҳам тасдиқлайди. Шунга қарамай, Uber бир вақтнинг ўзида ҳам Ваймо билан ҳамкорлик қилишни, ҳам Вайве каби бошқа ўнлаб автоном транспорт компанияларига сармоя киритишни давом эттирмоқда.
…