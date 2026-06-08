Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалди

·12·Иқтисодиёт
Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалди

Хитойнинг Синдао шаҳри суди жабрланувчининг ҳамёнига тегишли 12 та сўздан иборат махфий кодни ёдлаб қолиб, 107 Bitcoin ўғирлаган шахсни 10 йил-у 9 ойга озодликдан маҳрум қилди. Лисанг тумани халқ суди айбланувчи Чжангга нисбатан қамоқ жазосидан ташқари 100 000 юан (тахминан 14 700 доллар) миқдорида жарима ҳам тайинлади. Олий халқ прокуратурасининг расмий маълумотларига кўра, жиноятчи ўғирланган маблағларнинг бир қисмини нақдлаштириб, 97 000 доллардан ортиқ фойда кўрган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Воқеа 2023-йилнинг июль ойида юз берган. Жабрланувчи Фенг таниши Чжангдан 117 Bitcoin активини нақдлаштиришда ёрдам сўраган. Ҳамённи созлаш жараёнида Фенг 12 та сўздан иборат тиклаш кодини қоғозга ёзиб олган, бироқ Чжанг ушбу сўзларнинг 11 тасини ёдлаб қолишга улгурган. Кейинчалик у охирги сўзни танлаш йўли билан топиб, ҳамёндаги 107 Bitcoin маблағини ўз ҳисобига ўтказиб юборган.

Хитойда криптовалюта майнинги ва савдосига нисбатан қатъий тақиқлар мавжуд бўлишига қарамай, прокуратура Bitcoin ҳуқуқий жиҳатдан "мулк" таърифига мос келишини ва жиноий қонунчиликка кўра ўғирлик объекти бўлиши мумкинлигини исботлади. Тергов давомида Чжанг активларни "ҳимоя қилиш" мақсадида ўтказганини ва нархлар тушиши натижасида зарар кўрганини даъво қилган бўлса-да, электрон далиллар унинг маблағларни конвертация қилганини кўрсатди.

Bitget Валлет операцион директори Алвин Кан ушбу ҳолат крипто-ҳамёнлар хавфсизлиги кўпинча техник эмас, балки инсон омилига боғлиқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 12 сўзли кодлар киберҳужумлардан ҳимояланган бўлса-да, инсон омили ва ижтимоий муҳандислик хавфлари сақланиб қолмоқда. Мутахассислар фойдаланувчиларга 24 сўзли кодлардан фойдаланишни ва ҳамённи созлашда бегона шахсларнинг иштирокига йўл қўймасликни тавсия қилмоқда.

BitcoinХитойКриптовалютаСудЎғирлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Bitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаBitcoin нархи 63 000 доллардан пастга тушди, MicroStrategy харидларни давом эттирмоқдаБугун, 12:129 июн учун валюта курслари эълон қилинди9 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 11:04АҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилАҚШ инфляцияси ва Европа Марказий банки қарори: Крипто ҳафталик таҳлилБугун, 09:54Galaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиGalaxy Дигитал: КЛАРITЙ Акт қонунининг қабул қилиниш эҳтимоли 60 фоизга тушдиБугун, 07:35Bitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиBitcoin нархи 63,700 долларгача кўтарилиб, сўнгра кескин пасайдиБугун, 07:179 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди