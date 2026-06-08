Хитой суди Bitcoinни мулк деб тан олди: 107 BTC ўғирлаган шахс қамалди
Хитойнинг Синдао шаҳри суди жабрланувчининг ҳамёнига тегишли 12 та сўздан иборат махфий кодни ёдлаб қолиб, 107 Bitcoin ўғирлаган шахсни 10 йил-у 9 ойга озодликдан маҳрум қилди. Лисанг тумани халқ суди айбланувчи Чжангга нисбатан қамоқ жазосидан ташқари 100 000 юан (тахминан 14 700 доллар) миқдорида жарима ҳам тайинлади. Олий халқ прокуратурасининг расмий маълумотларига кўра, жиноятчи ўғирланган маблағларнинг бир қисмини нақдлаштириб, 97 000 доллардан ортиқ фойда кўрган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Воқеа 2023-йилнинг июль ойида юз берган. Жабрланувчи Фенг таниши Чжангдан 117 Bitcoin активини нақдлаштиришда ёрдам сўраган. Ҳамённи созлаш жараёнида Фенг 12 та сўздан иборат тиклаш кодини қоғозга ёзиб олган, бироқ Чжанг ушбу сўзларнинг 11 тасини ёдлаб қолишга улгурган. Кейинчалик у охирги сўзни танлаш йўли билан топиб, ҳамёндаги 107 Bitcoin маблағини ўз ҳисобига ўтказиб юборган.
Хитойда криптовалюта майнинги ва савдосига нисбатан қатъий тақиқлар мавжуд бўлишига қарамай, прокуратура Bitcoin ҳуқуқий жиҳатдан "мулк" таърифига мос келишини ва жиноий қонунчиликка кўра ўғирлик объекти бўлиши мумкинлигини исботлади. Тергов давомида Чжанг активларни "ҳимоя қилиш" мақсадида ўтказганини ва нархлар тушиши натижасида зарар кўрганини даъво қилган бўлса-да, электрон далиллар унинг маблағларни конвертация қилганини кўрсатди.
Bitget Валлет операцион директори Алвин Кан ушбу ҳолат крипто-ҳамёнлар хавфсизлиги кўпинча техник эмас, балки инсон омилига боғлиқлигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 12 сўзли кодлар киберҳужумлардан ҳимояланган бўлса-да, инсон омили ва ижтимоий муҳандислик хавфлари сақланиб қолмоқда. Мутахассислар фойдаланувчиларга 24 сўзли кодлардан фойдаланишни ва ҳамённи созлашда бегона шахсларнинг иштирокига йўл қўймасликни тавсия қилмоқда.
…