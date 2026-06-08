Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушади

·51·Спорт
Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушади

Халқаро майдонда ўзбек футболининг обрўси ва нуфузи тобора юксалиб бораётгани навбатдаги тарихий воқелик билан ўз исботини топмоқда. Бугун тунда миллионлаб ишқибозлар узоқ кутган ҳақиқий футбол спектаклига гувоҳ бўламиз. Ҳамюртларимиз Европанинг энг қудратли ва маҳоратли жамоаларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши саф тортади. Нуфузли "The Touchline" нашрининг хабар беришича, бугун кечаси ушбу икки жамоа иштирокида бир йўла иккита назорат-ўртоқлик учрашуви ташкил этилади. Бу эса футбол мухлислари учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўлиши шубҳасиз.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, бундай кутилмаган ва ноодатий қарор бевосита лолалар юрти вакилларининг бош мураббийи Роналд Куманнинг ташаббуси билан қабул қилинган. Маълум бўлишича, тажрибали мутахассис биринчи баҳсдан сўнг дарҳол иккинчи ўйинни ҳам ўтказишни сўраган. Нидерландияликлар устозининг бундай йўл тутиши замирида катта мақсад ётибди. У айни пайтда йиғинга таклиф этилган 26 нафар футболчининг барчасига мазкур синовларда имконият беришни, уларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини кўздан кечиришни истамоқда. Бундай жараён ўзига хос тажриба майдонига айланиши кутиляпти.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳам бундай кучли рақиб билан бир кунда икки марта куч синашиш жуда катта мактаб вазифасини ўтайди. Фабио Каннаваро шогирдлари ўз маҳоратларини намойиш этиш ва Европа юлдузларига қарши қандай ўйнаш кераклигини кўрсатиш учун майдонга тушадилар. Тақвимга биноан, ушбу ҳаяжонли ва муросасиз кечадиган илк тўқнашув Тошкент вақти билан тунги соат 23:45 да бошланиши белгиланган. Ҳамюртларимизга ушбу жиддий имтиҳонда улкан зафарлар тилаб қоламиз ва чиройли ўйин кутамиз.

Европа ва Осиё футболининг ушбу қизиқарли тўқнашуви, Роналд Куманнинг тактик юришлари ва учрашувлардан кейинги энг сара таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонНидерландияРоналд КуманФабио КаннавароЗамин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ню-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиНю-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиБугун, 13:26Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиФлорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиБугун, 13:18Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаЖозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаБугун, 13:11Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиБугун, 12:49Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатКристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатБугун, 12:35Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаКриштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)