Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушади
Халқаро майдонда ўзбек футболининг обрўси ва нуфузи тобора юксалиб бораётгани навбатдаги тарихий воқелик билан ўз исботини топмоқда. Бугун тунда миллионлаб ишқибозлар узоқ кутган ҳақиқий футбол спектаклига гувоҳ бўламиз. Ҳамюртларимиз Европанинг энг қудратли ва маҳоратли жамоаларидан бири — Нидерландия миллий терма жамоасига қарши саф тортади. Нуфузли "The Touchline" нашрининг хабар беришича, бугун кечаси ушбу икки жамоа иштирокида бир йўла иккита назорат-ўртоқлик учрашуви ташкил этилади. Бу эса футбол мухлислари учун ҳақиқий байрам туҳфаси бўлиши шубҳасиз.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, бундай кутилмаган ва ноодатий қарор бевосита лолалар юрти вакилларининг бош мураббийи Роналд Куманнинг ташаббуси билан қабул қилинган. Маълум бўлишича, тажрибали мутахассис биринчи баҳсдан сўнг дарҳол иккинчи ўйинни ҳам ўтказишни сўраган. Нидерландияликлар устозининг бундай йўл тутиши замирида катта мақсад ётибди. У айни пайтда йиғинга таклиф этилган 26 нафар футболчининг барчасига мазкур синовларда имконият беришни, уларнинг жисмоний ва тактик ҳолатини кўздан кечиришни истамоқда. Бундай жараён ўзига хос тажриба майдонига айланиши кутиляпти.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳам бундай кучли рақиб билан бир кунда икки марта куч синашиш жуда катта мактаб вазифасини ўтайди. Фабио Каннаваро шогирдлари ўз маҳоратларини намойиш этиш ва Европа юлдузларига қарши қандай ўйнаш кераклигини кўрсатиш учун майдонга тушадилар. Тақвимга биноан, ушбу ҳаяжонли ва муросасиз кечадиган илк тўқнашув Тошкент вақти билан тунги соат 23:45 да бошланиши белгиланган. Ҳамюртларимизга ушбу жиддий имтиҳонда улкан зафарлар тилаб қоламиз ва чиройли ўйин кутамиз.
Европа ва Осиё футболининг ушбу қизиқарли тўқнашуви, Роналд Куманнинг тактик юришлари ва учрашувлардан кейинги энг сара таҳлилларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…