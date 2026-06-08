Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирди

·27·Дунё
Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирди

Исроил бош вазири Бинямин Нетаняху Эрон билан можаро яна кескинлашган бир пайтда АҚШ президенти Доналд Трамп билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Исроилнинг 12-канали хабар берди.

Манбага кўра, Исроил ҳарбийлари кейинги қадамлар бўйича сиёсий раҳбариятдан кўрсатма кутмоқда.

Доналд Трамп Исроил ва Эрон зудлик билан сулҳ тузиши кераклигини таъкидлади. Унинг айтишича, айрим “жоҳиллик ёки аҳмоқлик” бунга тўсқинлик қилмоқда.

Эрон ҳарбий қўмондонлиги эса Исроилга зарба беришни тўхтатаётганини маълум қилган. Бироқ Исроил Ливанга яна ҳужум қилса, янада қаттиқ зарбалар берилиши ҳақида огоҳлантирган.

Дональд ТрампИсроилИронБенджамин НетаньяхуAQSH
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятБугун, 13:53Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиБугун, 13:53Туркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиТуркияда ота 3 ёшли қизини деразадан ташламоқчи бўлдиБугун, 13:21Каспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаКаспий денгизида сув сатҳи тез суръатларда пасаймоқдаБугун, 13:14Эрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиЭрон Исроилга “қаттиқ зарба” ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 13:053 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолинди3 ёшли қизчанинг ҳаёти махсус қутқарув операцияси билан сақлаб қолиндиБугун, 07:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди