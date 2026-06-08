Трамп Исроил ва Эронни зудлик билан сулҳга чақирди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Исроил бош вазири Бинямин Нетаняху Эрон билан можаро яна кескинлашган бир пайтда АҚШ президенти Доналд Трамп билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Исроилнинг 12-канали хабар берди.
Манбага кўра, Исроил ҳарбийлари кейинги қадамлар бўйича сиёсий раҳбариятдан кўрсатма кутмоқда.
Доналд Трамп Исроил ва Эрон зудлик билан сулҳ тузиши кераклигини таъкидлади. Унинг айтишича, айрим “жоҳиллик ёки аҳмоқлик” бунга тўсқинлик қилмоқда.
Эрон ҳарбий қўмондонлиги эса Исроилга зарба беришни тўхтатаётганини маълум қилган. Бироқ Исроил Ливанга яна ҳужум қилса, янада қаттиқ зарбалар берилиши ҳақида огоҳлантирган.
…