Ўзбек майизи 44 та давлат бозорига етказилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон 2026 йилнинг январь–апрель ойларида 44 та давлатга майиз экспорт қилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, ушбу даврда хорижга 21,4 минг тонна маҳсулот жўнатилган.
Экспорт қилинган майизнинг умумий қиймати 24,5 миллион АҚШ долларини ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5,4 минг тоннага ёки 33,5 фоизга кўп.
Ўзбекистон майизининг энг йирик харидори Қозоғистон бўлди. Ушбу давлатга 7,3 минг тонна маҳсулот етказиб берилган.
Шунингдек, Хитойга 2,2 минг тонна, Россияга 2,1 минг тонна ва Туркияга 2 минг тонна майиз экспорт қилинган. Қолган маҳсулотлар Озарбайжон, БАА ва бошқа давлатларга жўнатилган.
…