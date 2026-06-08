Зебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилди

·32·Маданият
Зебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳатига қанча сарфлаганини ошкор қилди

Блогер ва актриса Зебо Раҳимова Жанубий Америка бўйлаб қилган саёҳати ҳақида қизиқарли маълумотлар билан бўлишди. У Бразилия ва Боливияга уюштирган сафарига қанча маблағ сарфлаганини очиқ айтиб берди.

Зебонинг сўзларига кўра, ушбу саёҳат учун жами 8200 АҚШ доллари сарфланган. Бу маблағ авиачипталар, меҳмонхоналар, транспорт хизматлари, овқатланиш ва турли кўнгилочар тадбирларни қамраб олган. Бу тахминан 103,3 миллион сўмга тенг.

Актриса Бразилияда илк бор вертолётда парвоз қилганини, машҳур карнавал арафасида чипта харид қилганини ҳам айтиб ўтди. Шунингдек, у Рио-де-Жанейродаги машҳур ҳайкални томоша қилгани, пляжларда дам олгани ва сайёҳлар орасида машҳур бўлган канат йўлига чиққанини маълум қилди.

Бундан ташқари, Зебо Раҳимова Бразилиянинг миллий ресторанларида бўлгани, маҳаллий таомларни татиб кўргани ва саёҳатдан катта таассуротлар билан қайтганини таъкидлади.

“Еб-ичиш, такси харажатлари, меҳмонхоналар ва экскурсиялар ҳам шу суммага кирди”, — дея сафар харажатларини санаб ўтди блогер.

Зебо РаҳимоваЖанубий АмерикаБразилияБоливияРио-де-Жанейро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиЖавоҳир Синдоров ва Бибисаранинг Монакодаги “Формула-1” пойгасидаги ташрифи муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 13:10Жалолиддин Аҳмадалиев “кибрли” деган танқидларга муносабат билдирдиЖалолиддин Аҳмадалиев “кибрли” деган танқидларга муносабат билдирдиБугун, 12:29Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)Бугун, 06:26Тўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирдиТўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирдиБугун, 21:12Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)Кеча, 18:41Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Кеча, 17:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди