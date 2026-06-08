Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳат

·71·Спорт
Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳат

Дания терма жамоасининг Украинага қарши ўртоқлик ўйинида юз берган навбатдаги қўрқинчли воқеадан сўнг, Андрос Товнсенд Кристиан Эриксенни профессионал футболдан кетиш ҳақида ўйлаб кўришга чақирди. 34 ёшли ярим ҳимоячи Евро-2020 турниридаги юрак хуружидан деярли беш йил ўтиб, майдонда яна ҳушидан кетиб йиқилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеа Даниянинг Оденсе шаҳридаги ўйиннинг 65-дақиқасида содир бўлди. Эриксен кутилмаганда майдонга қулади ва бу учрашувнинг дарҳол тўхтатилишига сабаб бўлди. Тоттенхемдаги собиқ жамоадоши Товнсенд талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Эриксен энди ўз соғлиғи ва оиласини биринчи ўринга қўйиши кераклигини таъкидлади.

Дания футбол иттифоқи (ДБУ) хабарига кўра, Манчестер Юнайтед ва Брентфорд клубларининг собиқ аъзоси ҳозирда ўзига келган ва шифохонада назорат остида. Шифокорлар 2021-йилда Эриксенга ўрнатилган кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) қурилмаси фавқулодда вазиятда айнан кутилганидек ишлаганини ва футболчининг ҳаётини сақлаб қолганини тасдиқлашди.

Терма жамоа шифокори Мортен Боэсен футболчининг аҳволи барқарор эканини ва у тез орада уйига жавоб берилишини маълум қилди. Шунга қарамай, ушбу ҳодиса Эриксеннинг Бундеслигадаги Вольфцбург сафидаги ва халқаро майдондаги фаолиятини давом эттириши қанчалик тўғри экани борасидаги баҳсларни яна бир бор авж олдирди.

Кристиан ЭриксенДанияВольфцбургМанчестер ЮнайтедФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ню-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиНю-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиБугун, 13:26Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиФлорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиБугун, 13:18Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаЖозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаБугун, 13:11Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиЎзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлдиБугун, 12:49Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиБугун, 12:41Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаКриштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)