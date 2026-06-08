Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳат
Дания терма жамоасининг Украинага қарши ўртоқлик ўйинида юз берган навбатдаги қўрқинчли воқеадан сўнг, Андрос Товнсенд Кристиан Эриксенни профессионал футболдан кетиш ҳақида ўйлаб кўришга чақирди. 34 ёшли ярим ҳимоячи Евро-2020 турниридаги юрак хуружидан деярли беш йил ўтиб, майдонда яна ҳушидан кетиб йиқилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеа Даниянинг Оденсе шаҳридаги ўйиннинг 65-дақиқасида содир бўлди. Эриксен кутилмаганда майдонга қулади ва бу учрашувнинг дарҳол тўхтатилишига сабаб бўлди. Тоттенхемдаги собиқ жамоадоши Товнсенд талкСПОРТ нашрига берган интервюсида Эриксен энди ўз соғлиғи ва оиласини биринчи ўринга қўйиши кераклигини таъкидлади.
Дания футбол иттифоқи (ДБУ) хабарига кўра, Манчестер Юнайтед ва Брентфорд клубларининг собиқ аъзоси ҳозирда ўзига келган ва шифохонада назорат остида. Шифокорлар 2021-йилда Эриксенга ўрнатилган кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) қурилмаси фавқулодда вазиятда айнан кутилганидек ишлаганини ва футболчининг ҳаётини сақлаб қолганини тасдиқлашди.
Терма жамоа шифокори Мортен Боэсен футболчининг аҳволи барқарор эканини ва у тез орада уйига жавоб берилишини маълум қилди. Шунга қарамай, ушбу ҳодиса Эриксеннинг Бундеслигадаги Вольфцбург сафидаги ва халқаро майдондаги фаолиятини давом эттириши қанчалик тўғри экани борасидаги баҳсларни яна бир бор авж олдирди.
…