Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлди

·49·Жамият
Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлди

8 июн куни Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги "Чаман" МФЙ ҳудудида маиший газ баллонларига суюлтирилган газ қуйиш шохобчасида портлаш содир бўлди.

ФВБга хабар соат 13:50 да келиб тушган. Қутқарув бўлинмалари соат 14:02 да воқеа жойига етиб борган, ёнғин 14:55 да тўлиқ ўчирилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 4 та автомобил ва 2 та ер ости ёқилғи сақлаш резервуари ёниб зарарланган.

Ҳодиса оқибатида 6 нафар фуқаро ҳалок бўлган, 5 нафар киши турли тан жароҳатлари билан шифохонага юборилган.

Президент топшириғига асосан, Бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов раҳбарлигида Ҳукумат комиссияси тузилди. Комиссия жабрланганларга ёрдам кўрсатиш, портлаш сабабларини ўрганиш ва оқибатларни бартараф этиш билан шуғулланади.

Каршинский районКашкадарьинская областьМЧСОчилбой Раматов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиБугун, 07:08Ўзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиЎзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиБугун, 06:48Гурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиГурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиБугун, 06:23Қарздорлик эвазига “Volkswagen” хатландиҚарздорлик эвазига “Volkswagen” хатландиБугун, 06:21Сотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиСотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиБугун, 05:09Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Бугун, 02:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди