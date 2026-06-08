Қарши туманидаги газ шохобчасидаги портлашда 6 киши ҳалок бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
8 июн куни Қашқадарё вилояти Қарши туманидаги "Чаман" МФЙ ҳудудида маиший газ баллонларига суюлтирилган газ қуйиш шохобчасида портлаш содир бўлди.
ФВБга хабар соат 13:50 да келиб тушган. Қутқарув бўлинмалари соат 14:02 да воқеа жойига етиб борган, ёнғин 14:55 да тўлиқ ўчирилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 4 та автомобил ва 2 та ер ости ёқилғи сақлаш резервуари ёниб зарарланган.
Ҳодиса оқибатида 6 нафар фуқаро ҳалок бўлган, 5 нафар киши турли тан жароҳатлари билан шифохонага юборилган.
Президент топшириғига асосан, Бош вазир ўринбосари Очилбой Раматов раҳбарлигида Ҳукумат комиссияси тузилди. Комиссия жабрланганларга ёрдам кўрсатиш, портлаш сабабларини ўрганиш ва оқибатларни бартараф этиш билан шуғулланади.
…