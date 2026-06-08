Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлди
Бугун Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги назорат учрашувини ўтказади. Вакилларимиз ушбу муҳим баҳсда Европа футболидаги энг кучли терма жамоалардан бири — Нидерландияга қарши майдонга тушади.
Мундиал олдидан бундай рақиб билан ўйнаш Ўзбекистон учун жуда катта синов ҳисобланади. Чунки Нидерландия тезкор ҳужумлари, кучли ярим ҳимояси, юқори прессинги ва жисмонан бақувват футболчилари билан ажралиб туради. Фабио Каннаваро учун эса бу учрашув Жаҳон чемпионати олдидан жамоанинг реал ҳолатини кўриш, тактик режаларни синаш ва асосий таркиб бўйича якуний хулосалар чиқариш имконияти бўлади.
Беллашув олдидан бир қатор хорижий нашрлар ушбу ўйин учун ўз тахминий таркибларини эълон қилди. Жумладан, “Sports Mole” ҳам Нидерландия ва Ўзбекистоннинг эҳтимолий асосий таркибини тақдим этди.
Ушбу нашр талқинига кўра, Нидерландия қуйидаги футболчилар билан майдонга тушиши мумкин: Вербругген, Дюмфрис, Ван Хекке, Ван Дейк, Аке, Де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Суммервил, Депай ва Гакпо.
Ўзбекистон терма жамоаси бўйича эса “Sports Mole” қуйидаги футболчиларни асосий таркибда кўрсатган: Юсупов, Сайфиев, Абдуллаев, Ҳусанов, Ашурматов, Насруллаев, Файзуллаев, Ҳамробеков, Шукуров, Ўрунов ва Шомуродов.
Soccer365 портали ҳам ушбу баҳс учун ўз тахминий таркибини эълон қилди. Унга кўра, Нидерландия 4-3-3 схемасида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Дарвозада Вербрюгген, ҳимоя чизиғида Аке, Ван Дейк, Ян Пол ван Хекке ва Думфрис майдонга тушиши мумкин. Ярим ҳимояда Райндерс, Гравенберх ва Де Йонг ҳаракат қилиши, ҳужум учлигида эса Гакпо, Депай ва Саммервилл ўйнаши тахмин қилинмоқда.
Бу таркибдан кўриниб турибдики, Нидерландия жамоаси тўп назорати, марказдаги устунлик ва қанотлар орқали тезкор ҳужумларга таянади. Де Йонг ва Гравенберх марказда ўйин темпини белгилаши, Гакпо ва Депай эса ҳужумда доимий хавф туғдириши мумкин. Ван Дейк бошчилигидаги ҳимоя чизиғи эса ҳаводаги курашлар ва позицион ўйинда катта устунликка эга.
Ўзбекистон бўйича Soccer365 5-4-1 схемасини тахмин қилган. Дарвозада Ўткир Юсупов, ҳимояда Фаррух Сайфиев, Абдулла Абдуллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов ва Шерзод Насруллаев ҳаракат қилиши мумкин. Ярим ҳимояда Аббосбек Файзуллаев, Одил Ҳамробеков, Отабек Шукуров ва Остон Ўрунов, ҳужум марказида эса Элдор Шомуродов кўрсатилган.
Бу схема Каннаваро Нидерландияга қарши эҳтиёткор ва мувозанатли ўйин режасини танлаши мумкинлигини кўрсатади. 5 нафар ҳимоячи билан ҳаракат қилиш рақибнинг қанот ҳужумларини тўхтатиш, жарима майдони атрофида зичлик яратиш ва тезкор қарши ҳужумлар учун имконият излашга хизмат қилади.
Айниқса, Абдуқодир Ҳусановнинг марказий ҳимоядаги роли катта аҳамиятга эга бўлади. “Манчестер Сити” ҳимоячиси Нидерландиянинг кучли ҳужумчиларига қарши яккама-якка курашларда, юқори тўпларда ва позиция танлашда жамоамиз учун асосий таянчлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Ярим ҳимояда Ҳамробеков ва Шукуров жуфтлиги марказдаги мувозанатни сақлаши керак бўлади. Уларга рақиб босимидан чиқиш, иккинчи тўплар учун курашиш ва тезкор қарши ҳужумларни бошлаш вазифаси юкланиши мумкин. Файзуллаев ва Ўрунов эса қанотлар орқали тезлик, дриблинг ва кутилмаган ҳаракатлар билан Нидерландия ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин.
Элдор Шомуродов эса ҳужумда ягона марказий форвард сифатида кўрсатилган. Бу ҳолатда сардор нафақат голли вазиятларда иштирок этиши, балки тўпни ушлаб туриши, жамоадошларига ҳудуд очиши ва ҳимоядан ҳужумга ўтишда муҳим роль ўйнаши талаб этилади.
Нидерландияга қарши ўйин Ўзбекистон учун оддий ўртоқлик баҳси эмас. Бу — Жаҳон чемпионати олдидан энг жиддий репетициялардан бири. Кучли рақибга қарши майдондаги ҳар бир хато, ҳар бир тўғри қарор ва ҳар бир тактик эпизод Каннаваро штаби учун муҳим маълумот беради.
Мундиал олдидан миллий жамоамиз учун асосий вазифа — ҳимояда тартибни сақлаш, рақиб босимига дош бериш, марказда тўпни йўқотмаслик ва қарши ҳужумларда имкониятлардан самарали фойдаланиш. Нидерландия каби кучли жамоага қарши айнан шу жиҳатлар синалади.
Албатта, эълон қилинган таркиблар ҳозирча тахминий. Якуний қарорни Фабио Каннаваро ва Нидерландия мураббийлар штаби ўйин олдидан қабул қилади. Аммо ушбу тахминлар мухлисларга баҳс қандай тактик кўринишда кечиши мумкинлиги ҳақида тасаввур беради.
Ўзбекистон миллий жамоаси илк мундиал олдидан сўнгги назорат учрашувига чиқмоқда. Рақиб кучли, синов жиддий, масъулият катта. Энди эса мухлислар Каннаваро шогирдларидан тартибли ўйин, характер ва Жаҳон чемпионати олдидан ишонч берадиган ҳаракатларни кутишмоқда.
…