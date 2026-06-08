Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлди

·52·Спорт
Ўзбекистоннинг Нидерландияга қарши эҳтимолий таркиби маълум бўлди

Бугун Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги назорат учрашувини ўтказади. Вакилларимиз ушбу муҳим баҳсда Европа футболидаги энг кучли терма жамоалардан бири — Нидерландияга қарши майдонга тушади.

Мундиал олдидан бундай рақиб билан ўйнаш Ўзбекистон учун жуда катта синов ҳисобланади. Чунки Нидерландия тезкор ҳужумлари, кучли ярим ҳимояси, юқори прессинги ва жисмонан бақувват футболчилари билан ажралиб туради. Фабио Каннаваро учун эса бу учрашув Жаҳон чемпионати олдидан жамоанинг реал ҳолатини кўриш, тактик режаларни синаш ва асосий таркиб бўйича якуний хулосалар чиқариш имконияти бўлади.

Беллашув олдидан бир қатор хорижий нашрлар ушбу ўйин учун ўз тахминий таркибларини эълон қилди. Жумладан, Sports Mole ҳам Нидерландия ва Ўзбекистоннинг эҳтимолий асосий таркибини тақдим этди.

Ушбу нашр талқинига кўра, Нидерландия қуйидаги футболчилар билан майдонга тушиши мумкин: Вербругген, Дюмфрис, Ван Хекке, Ван Дейк, Аке, Де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Суммервил, Депай ва Гакпо.

Ўзбекистон терма жамоаси бўйича эса “Sports Mole” қуйидаги футболчиларни асосий таркибда кўрсатган: Юсупов, Сайфиев, Абдуллаев, Ҳусанов, Ашурматов, Насруллаев, Файзуллаев, Ҳамробеков, Шукуров, Ўрунов ва Шомуродов.

Soccer365 портали ҳам ушбу баҳс учун ўз тахминий таркибини эълон қилди. Унга кўра, Нидерландия 4-3-3 схемасида ҳаракат қилиши кутилмоқда. Дарвозада Вербрюгген, ҳимоя чизиғида Аке, Ван Дейк, Ян Пол ван Хекке ва Думфрис майдонга тушиши мумкин. Ярим ҳимояда Райндерс, Гравенберх ва Де Йонг ҳаракат қилиши, ҳужум учлигида эса Гакпо, Депай ва Саммервилл ўйнаши тахмин қилинмоқда.

Бу таркибдан кўриниб турибдики, Нидерландия жамоаси тўп назорати, марказдаги устунлик ва қанотлар орқали тезкор ҳужумларга таянади. Де Йонг ва Гравенберх марказда ўйин темпини белгилаши, Гакпо ва Депай эса ҳужумда доимий хавф туғдириши мумкин. Ван Дейк бошчилигидаги ҳимоя чизиғи эса ҳаводаги курашлар ва позицион ўйинда катта устунликка эга.

Ўзбекистон бўйича Soccer365 5-4-1 схемасини тахмин қилган. Дарвозада Ўткир Юсупов, ҳимояда Фаррух Сайфиев, Абдулла Абдуллаев, Абдуқодир Ҳусанов, Рустам Ашурматов ва Шерзод Насруллаев ҳаракат қилиши мумкин. Ярим ҳимояда Аббосбек Файзуллаев, Одил Ҳамробеков, Отабек Шукуров ва Остон Ўрунов, ҳужум марказида эса Элдор Шомуродов кўрсатилган.

Бу схема Каннаваро Нидерландияга қарши эҳтиёткор ва мувозанатли ўйин режасини танлаши мумкинлигини кўрсатади. 5 нафар ҳимоячи билан ҳаракат қилиш рақибнинг қанот ҳужумларини тўхтатиш, жарима майдони атрофида зичлик яратиш ва тезкор қарши ҳужумлар учун имконият излашга хизмат қилади.

Айниқса, Абдуқодир Ҳусановнинг марказий ҳимоядаги роли катта аҳамиятга эга бўлади. “Манчестер Сити” ҳимоячиси Нидерландиянинг кучли ҳужумчиларига қарши яккама-якка курашларда, юқори тўпларда ва позиция танлашда жамоамиз учун асосий таянчлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Ярим ҳимояда Ҳамробеков ва Шукуров жуфтлиги марказдаги мувозанатни сақлаши керак бўлади. Уларга рақиб босимидан чиқиш, иккинчи тўплар учун курашиш ва тезкор қарши ҳужумларни бошлаш вазифаси юкланиши мумкин. Файзуллаев ва Ўрунов эса қанотлар орқали тезлик, дриблинг ва кутилмаган ҳаракатлар билан Нидерландия ҳимоясига муаммо туғдириши мумкин.

Элдор Шомуродов эса ҳужумда ягона марказий форвард сифатида кўрсатилган. Бу ҳолатда сардор нафақат голли вазиятларда иштирок этиши, балки тўпни ушлаб туриши, жамоадошларига ҳудуд очиши ва ҳимоядан ҳужумга ўтишда муҳим роль ўйнаши талаб этилади.

Нидерландияга қарши ўйин Ўзбекистон учун оддий ўртоқлик баҳси эмас. Бу — Жаҳон чемпионати олдидан энг жиддий репетициялардан бири. Кучли рақибга қарши майдондаги ҳар бир хато, ҳар бир тўғри қарор ва ҳар бир тактик эпизод Каннаваро штаби учун муҳим маълумот беради.

Мундиал олдидан миллий жамоамиз учун асосий вазифа — ҳимояда тартибни сақлаш, рақиб босимига дош бериш, марказда тўпни йўқотмаслик ва қарши ҳужумларда имкониятлардан самарали фойдаланиш. Нидерландия каби кучли жамоага қарши айнан шу жиҳатлар синалади.

Албатта, эълон қилинган таркиблар ҳозирча тахминий. Якуний қарорни Фабио Каннаваро ва Нидерландия мураббийлар штаби ўйин олдидан қабул қилади. Аммо ушбу тахминлар мухлисларга баҳс қандай тактик кўринишда кечиши мумкинлиги ҳақида тасаввур беради.

Ўзбекистон миллий жамоаси илк мундиал олдидан сўнгги назорат учрашувига чиқмоқда. Рақиб кучли, синов жиддий, масъулият катта. Энди эса мухлислар Каннаваро шогирдларидан тартибли ўйин, характер ва Жаҳон чемпионати олдидан ишонч берадиган ҳаракатларни кутишмоқда.

ЎзбекистонНидерландияФабио КаннавароSports MoleШомуродов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ню-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиНю-Йорк мэри ЖЧ—2026 ғолиби ким бўлиши ҳақида кутилмаган прогноз қилдиБугун, 13:26Флорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиФлорентино Перес қайта сайлангач рақиби ҳақида кескин баёнот бердиБугун, 13:18Жозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаЖозе Моуриньо тезроқ «Реал» клуби бош мураббийига айланишни истамоқдаБугун, 13:11Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиЎзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши 2та ўйинда майдонга тушадиБугун, 12:41Кристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатКристиан Эриксен фаолиятини якунлаши керакми? Собиқ жамоадошидан маслаҳатБугун, 12:35Криштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаКриштиано Роналдо фарзандларига ўзининг машҳур финтларини ўргатмоқдаБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)