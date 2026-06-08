Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилди
2026-йил 8-июн куни SpaceX компанияси Флорида штатидаги Канаверал бурнидан Falcon 9 ракетасининг навбатдаги парвозини муваффақиятли амалга оширди. Starlink 10-35 миссияси доирасида Ер орбитасига Starlink сунъий йўлдош интернет тизимининг 29 та қурилмаси олиб чиқилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз штат режимида ўтди ва фойдали юк ажралганидан сўнг, ракетанинг биринчи поғонаси Ерга қайтиб, Атлантика океанидаги А Шортфалл оф Гравитас автоном денгиз платформасига қўнди. Ушбу миссиянинг асосий воқеаси кўп марталик фойдаланиш бўйича ўрнатилган янги жаҳон рекордидир.
Б1067 рақамли биринчи поғона учун ушбу парвоз эксплуатация давридаги 35-учиш бўлди. Шу тариқа, SpaceX битта ракета ташувчисини қайта ишлатиш бўйича ўзининг шахсий рекордини яна бир бор янгилади. Кўп марталик технологияларни ривожлантириш коинотга чиқиш харажатларини камайтиришнинг асосий омили бўлиб қолмоқда.
Маълумот учун, Россиянинг биринчи кўп марталик ракетаси бўлиши кутилаётган «Амур-СПГ» ташувчисининг парвоз синовлари 2031-йилда бошланиши режалаштирилган. Тахминларга кўра, унинг биринчи поғонасидан 50 мартагача фойдаланиш мумкин бўлади.
…