Ryzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортди

·42·Техно
Ryzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортди

Ижтимоий тармоқларда AMD Ryzen 9 7950X3D процессори билан боғлиқ ғайритабиий ҳолат муҳокама қилинмоқда. Қурилма эгасининг сўзларига кўра, процессор фойдаланиш жараёнида том маънода «шишиб» кетган. Носозликдан сўнг AMD компанияси ташқи жисмоний шикастланишларни рўкач қилиб, кафолатли хизмат кўрсатишни рад этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Reddit форумининг ВИНСEНТ199411 никли фойдаланувчиси тизим 2023-йил май ойида Гигабйте X670E АОРУС Мастер она платаси базасида йиғилганини маълум қилди. Компьютер Кингстон Фурй Беаст DDR5-6000 хотира модуллари ва бе қуиет! Дарк Повер 13 қувват блоки билан жиҳозланган эди. Фойдаланувчининг таъкидлашича, процессор стандарт ЭХПО профили билан ишлаган, ҳеч қандай қўлда оверклокк ёки кучланишни ўзгартириш амалга оширилмаган.

Ҳодиса 2024-йил апрель ойида содир бўлган: компьютер бўш турганда қаттиқ қарсиллаган овоз чиқарган ва тизим бутунлай ўчиб қолган. Гигабйте мутахассислари диагностика давомида БИОС маълумотлари шикастланганини аниқлаб, платани қайта дастурлашган. Текширувлар натижасида она платаси ва қувват блоки бутунлай соз экани, плата бошқа Ryzen 9 7950X3D билан 64 соатлик стресс-тестдан муваффақиятли ўтгани маълум бўлди.

Энг қизиқ ҳолат процессорнинг ташқи кўринишида намоён бўлди. Эълон қилинган суратларда чипнинг орқа қисмида деформация ва шиш пайдо бўлганини кўриш мумкин. AMD айнан шу жисмоний нуқсонни сабаб қилиб, кафолат хизматини кўрсатишдан бош тортди. Бироқ фойдаланувчининг айтишича, компания процессорни тўлиқ экспертизадан ўтказмаган ва қарорни фақат юборилган фотосуратларга таяниб қабул қилган.

Ушбу ҳолат технология оламида катта резонанс келтириб чиқарди, чунки аввалроқ X3D сериясидаги процессорларнинг юқори кучланиш туфайли ёниб кетиши билан боғлиқ кўплаб шикоятлар тушган эди. Ўшанда AMD ва она плата ишлаб чиқарувчилари СоК кучланишини 1,3 В билан чеклайдиган БИОС янгиланишларини чиқарган эдилар. Ҳозирча ушбу янги ҳолат ва эски муаммолар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик исботланмаган.

AMDRyzenПроцессорГигабйтеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиБугун, 11:27Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаUber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаБугун, 11:26Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиXiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиБугун, 10:59Ер юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаЕр юзида кучли магнит бўрони кутилмоқдаБугун, 10:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус