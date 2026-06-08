Ryzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортди
Ижтимоий тармоқларда AMD Ryzen 9 7950X3D процессори билан боғлиқ ғайритабиий ҳолат муҳокама қилинмоқда. Қурилма эгасининг сўзларига кўра, процессор фойдаланиш жараёнида том маънода «шишиб» кетган. Носозликдан сўнг AMD компанияси ташқи жисмоний шикастланишларни рўкач қилиб, кафолатли хизмат кўрсатишни рад этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Reddit форумининг ВИНСEНТ199411 никли фойдаланувчиси тизим 2023-йил май ойида Гигабйте X670E АОРУС Мастер она платаси базасида йиғилганини маълум қилди. Компьютер Кингстон Фурй Беаст DDR5-6000 хотира модуллари ва бе қуиет! Дарк Повер 13 қувват блоки билан жиҳозланган эди. Фойдаланувчининг таъкидлашича, процессор стандарт ЭХПО профили билан ишлаган, ҳеч қандай қўлда оверклокк ёки кучланишни ўзгартириш амалга оширилмаган.
Ҳодиса 2024-йил апрель ойида содир бўлган: компьютер бўш турганда қаттиқ қарсиллаган овоз чиқарган ва тизим бутунлай ўчиб қолган. Гигабйте мутахассислари диагностика давомида БИОС маълумотлари шикастланганини аниқлаб, платани қайта дастурлашган. Текширувлар натижасида она платаси ва қувват блоки бутунлай соз экани, плата бошқа Ryzen 9 7950X3D билан 64 соатлик стресс-тестдан муваффақиятли ўтгани маълум бўлди.
Энг қизиқ ҳолат процессорнинг ташқи кўринишида намоён бўлди. Эълон қилинган суратларда чипнинг орқа қисмида деформация ва шиш пайдо бўлганини кўриш мумкин. AMD айнан шу жисмоний нуқсонни сабаб қилиб, кафолат хизматини кўрсатишдан бош тортди. Бироқ фойдаланувчининг айтишича, компания процессорни тўлиқ экспертизадан ўтказмаган ва қарорни фақат юборилган фотосуратларга таяниб қабул қилган.
Ушбу ҳолат технология оламида катта резонанс келтириб чиқарди, чунки аввалроқ X3D сериясидаги процессорларнинг юқори кучланиш туфайли ёниб кетиши билан боғлиқ кўплаб шикоятлар тушган эди. Ўшанда AMD ва она плата ишлаб чиқарувчилари СоК кучланишини 1,3 В билан чеклайдиган БИОС янгиланишларини чиқарган эдилар. Ҳозирча ушбу янги ҳолат ва эски муаммолар ўртасида тўғридан-тўғри боғлиқлик исботланмаган.
…