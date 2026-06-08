Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширди
Сўнгги йилларда Эвентбрите, Вимео ва ВеТрансфер каби йирик платформаларни сотиб олган Италиянинг Бендинг Споонс иловалар студияси АҚШда оммавий акциялар савдосига (IPO) чиқиш учун расмий ариза топширди. Компания жорий ёзда биржага чиқишга тайёрланаётган SpaceX ва Anthropic каби технологик гигантлар сафига қўшилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания маълумотларига кўра, унинг иловалари бўйича ойлик фаол фойдаланувчилар сони 500 миллиондан ошади, шундан 9 миллиони пуллик обуначилардир. Бугунги кунга қадар Бендинг Споонс 50 дан ортиқ харидларни амалга оширган бўлиб, унинг портфелидан АОЛ, Эвентбрите, Вимео, Комоот, ВеТрансфер, Эверноте ва Брайткове каби машҳур сервислар ўрин олган.
Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган ҳужжатларда келтирилишича, компания йилни 1,31 миллиард доллар даромад билан якунлаган. 2026-йилнинг биринчи чорагида эса 601 миллион доллар даромад кўрилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 132 фоизга кўпдир. Даромаднинг асосий қисми, яни 84 фоизи обуналар ҳисобига шаклланади.
Ўтган йили компания 11 миллиард доллар қийматида баҳоланган эди, бироқ Reuters хабарига кўра, IPO жараёнида Бендинг Споонс ўз қийматини 20 миллиард долларга етказишни кўзламоқда. Компания акциядорлари орасида Баиллие Гиффорд, Кох Энтерприсес, Дурабле Капитал Партнерс ва Fidelity каби йирик инвестиция жамғармалари мавжуд.
Бендинг Споонс бизнес модели одатда молиявий ҳолати яхши бўлмаган лойиҳаларни сотиб олиш, жамоани оптималлаштириш ва турли обуна тизимлари орқали уларни фойда келтирувчи бизнесга айлантиришга асосланган. 2026-йилнинг биринчи чорагида компаниянинг соф фойдаси 27,4 миллион долларни ташкил этди.
…