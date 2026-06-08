Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширди

·0·Техно
Эвентбрите ва Вимео эгаси Бендинг Споонс IPO учун ариза топширди

Сўнгги йилларда Эвентбрите, Вимео ва ВеТрансфер каби йирик платформаларни сотиб олган Италиянинг Бендинг Споонс иловалар студияси АҚШда оммавий акциялар савдосига (IPO) чиқиш учун расмий ариза топширди. Компания жорий ёзда биржага чиқишга тайёрланаётган SpaceX ва Anthropic каби технологик гигантлар сафига қўшилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, унинг иловалари бўйича ойлик фаол фойдаланувчилар сони 500 миллиондан ошади, шундан 9 миллиони пуллик обуначилардир. Бугунги кунга қадар Бендинг Споонс 50 дан ортиқ харидларни амалга оширган бўлиб, унинг портфелидан АОЛ, Эвентбрите, Вимео, Комоот, ВеТрансфер, Эверноте ва Брайткове каби машҳур сервислар ўрин олган.

Қимматли қоғозлар ва биржа комиссиясига (SEC) тақдим этилган ҳужжатларда келтирилишича, компания йилни 1,31 миллиард доллар даромад билан якунлаган. 2026-йилнинг биринчи чорагида эса 601 миллион доллар даромад кўрилган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 132 фоизга кўпдир. Даромаднинг асосий қисми, яни 84 фоизи обуналар ҳисобига шаклланади.

Ўтган йили компания 11 миллиард доллар қийматида баҳоланган эди, бироқ Reuters хабарига кўра, IPO жараёнида Бендинг Споонс ўз қийматини 20 миллиард долларга етказишни кўзламоқда. Компания акциядорлари орасида Баиллие Гиффорд, Кох Энтерприсес, Дурабле Капитал Партнерс ва Fidelity каби йирик инвестиция жамғармалари мавжуд.

Бендинг Споонс бизнес модели одатда молиявий ҳолати яхши бўлмаган лойиҳаларни сотиб олиш, жамоани оптималлаштириш ва турли обуна тизимлари орқали уларни фойда келтирувчи бизнесга айлантиришга асосланган. 2026-йилнинг биринчи чорагида компаниянинг соф фойдаси 27,4 миллион долларни ташкил этди.

Бендинг СпоонсIPOТехнологияВимеоЭвентбрите
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Массачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиМассачусетсда жойлашув маълумотларини сотишни тақиқловчи қонун қабул қилиндиБугун, 13:27Кўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиКўп марталик рекорд: SpaceX ракетаси коинотга 35-марта учирилдиБугун, 12:53Ryzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортдиRyzen 9 7950X3D процессори «шишиб» кетди: AMD кафолат беришдан бош тортдиБугун, 12:30ZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиZTE У15С: 10 000 мАс батарея ва Wi-Fi 6 га эга портатив роутер сотувга чиқдиБугун, 11:27Uber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаUber, Вайве ва Ваймо: Лондонда роботаксилар жанги бошланмоқдаБугун, 11:26Xiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиXiaomi 13Т учун Android 16 асосидаги HyperOS 3 янгиланиши чиқдиБугун, 10:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус