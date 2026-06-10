Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратди
Алпҳабет таркибига кирувчи Ваймо компанияси ўзининг автоном ҳайдаш дастурий таъминотини инсон имкониятлари билан аниқроқ солиштириш имконини берувчи янги компьютер моделини ишлаб чиқди. ТУ Дельфт университети билан ҳамкорликда яратилган ушбу модел ҳақидаги тадқиқот Натуре Коммуникатионс журналида эълон қилинди. Компания ушбу янги тизим сўнгги йилларда қўлланилган аввалги версияларга қараганда анча аниқроқ бўлишини кутмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги модел "фаол хулоса чиқариш" (активе инференсе) деб номланган фреймворк асосида қурилган. Ушбу назарияга кўра, ҳайдовчи доимий равишда келажакдаги эҳтимолий сценарийларни тасаввур қилади ва энг хавфсиз, прогноз қилинадиган натижага эришиш учун ҳаракат қилади. Ваймо ушбу модел ёрдамида роботаксилар дуч келадиган тўқнашув ҳолатларида инсонлар ўзини қандай тутишини яхшироқ тушунишни мақсад қилган.
Ваймо вакилларининг таъкидлашича, ўн йиллар давомида автомобил саноати хавфсизлик функцияларини баҳолаш учун жисмоний ва виртуал манекенлардан фойдаланиб келган. Янги модел эса ушбу концепцияни ривожлантириб, эҳтиёткор ва малакали инсон ҳайдовчиси йўлдаги низоли вазиятларга қандай муносабат билдиришини реалистик тарзда акс эттирувчи хулқ-атвор бенчмарки бўлиб хизмат қилади.
Референсе Дривер деб номланган ушбу янги моделнинг аввалгисидан асосий фарқи шундаки, у тўқнашувдан олдинги жараёнда инсон хатти-ҳаракатларини қайта тиклай олади. Аввалги моделлар фақат сўнгги сониялардаги реактив маневрларга эътибор қаратган бўлса, янги тизим ҳайдовчининг кутилмаган вазиятдаги ички "ҳайратини" ҳам симуляция қила олади.
Ҳозирда Ваймо ўз хизматларини кўпроқ шаҳарларда кенгайтирмоқда ва тартибга солувчи органлар томонидан қаттиқ назорат қилинмоқда. Янги модел нафақат тўқнашувларнинг олдини олиш, балки минглаб турли сценарийларда йўл ҳаракати қатнашчиларининг кенг кўламли хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш учун ҳам қўлланилади.
…