Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратди

·0·Техно
Ваймо роботаксиларни инсонлар билан солиштириш учун янги модел яратди

Алпҳабет таркибига кирувчи Ваймо компанияси ўзининг автоном ҳайдаш дастурий таъминотини инсон имкониятлари билан аниқроқ солиштириш имконини берувчи янги компьютер моделини ишлаб чиқди. ТУ Дельфт университети билан ҳамкорликда яратилган ушбу модел ҳақидаги тадқиқот Натуре Коммуникатионс журналида эълон қилинди. Компания ушбу янги тизим сўнгги йилларда қўлланилган аввалги версияларга қараганда анча аниқроқ бўлишини кутмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги модел "фаол хулоса чиқариш" (активе инференсе) деб номланган фреймворк асосида қурилган. Ушбу назарияга кўра, ҳайдовчи доимий равишда келажакдаги эҳтимолий сценарийларни тасаввур қилади ва энг хавфсиз, прогноз қилинадиган натижага эришиш учун ҳаракат қилади. Ваймо ушбу модел ёрдамида роботаксилар дуч келадиган тўқнашув ҳолатларида инсонлар ўзини қандай тутишини яхшироқ тушунишни мақсад қилган.

Ваймо вакилларининг таъкидлашича, ўн йиллар давомида автомобил саноати хавфсизлик функцияларини баҳолаш учун жисмоний ва виртуал манекенлардан фойдаланиб келган. Янги модел эса ушбу концепцияни ривожлантириб, эҳтиёткор ва малакали инсон ҳайдовчиси йўлдаги низоли вазиятларга қандай муносабат билдиришини реалистик тарзда акс эттирувчи хулқ-атвор бенчмарки бўлиб хизмат қилади.

Референсе Дривер деб номланган ушбу янги моделнинг аввалгисидан асосий фарқи шундаки, у тўқнашувдан олдинги жараёнда инсон хатти-ҳаракатларини қайта тиклай олади. Аввалги моделлар фақат сўнгги сониялардаги реактив маневрларга эътибор қаратган бўлса, янги тизим ҳайдовчининг кутилмаган вазиятдаги ички "ҳайратини" ҳам симуляция қила олади.

Ҳозирда Ваймо ўз хизматларини кўпроқ шаҳарларда кенгайтирмоқда ва тартибга солувчи органлар томонидан қаттиқ назорат қилинмоқда. Янги модел нафақат тўқнашувларнинг олдини олиш, балки минглаб турли сценарийларда йўл ҳаракати қатнашчиларининг кенг кўламли хатти-ҳаракатларини таҳлил қилиш учун ҳам қўлланилади.

ВаймоРоботаксиАлпҳабетАвтоном ҲайдашТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиРоссиянинг янги «Soyuz-5» ракетаси халқаро бозорга хизмат сифатида чиқадиБугун, 09:267000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилди7000 мА/соат аккумулятор ва 144 Hz экран: OnePlus Турбо 6Х тақдим этилдиБугун, 09:21Starship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиStarship ўйин қоидаларини ўзгартиради: Starlink тармоғи қуввати кескин ошадиБугун, 08:53Спектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиСпектр-РГ космик обсерваторияси миссияси 2031-йилгача узайтирилдиБугун, 08:51Huawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиHuawei Мате 90: Мур қонуни чекловларини енгувчи илк смартфон бўладиБугун, 08:23Xiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиXiaomi 10 дақиқада муз ва 3 сонияда қайноқ сув берувчи диспансерни тақдим этдиБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус